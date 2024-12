Tòa án Hàn Quốc phát lệnh bắt Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa án quận Tây Seoul đã phát lệnh bắt giữ ông Yoon với các cáo buộc là chủ mưu trong việc ban hành lệnh thiết quân luật ngày 3/12, tổ chức cuộc nổi loạn và lạm dụng quyền lực.

Cơ quan Chống tham nhũng (CIO) đã xin lệnh bắt giữ ông Yoon sau khi ông phớt lờ 3 lệnh triệu tập của cơ quan này yêu cầu ông ra trình diện để thẩm vấn về lệnh thiết quân luật.

Tổng thống Yoon Suk Yeol phát biểu từ Văn phòng tổng thống ở Seoul, ngày 14/12. Ảnh: Reuters

Theo lệnh bắt giữ, CIO có 48 giờ tạm giữ ông Yoon để thẩm vấn và thực hiện thủ tục xin lệnh bắt giữ chính thức.

Tuy nhiên, hiện vẫn chưa chắc chắn liệu CIO có thể thực thi lệnh bắt giữ hay không, vì Cơ quan An ninh Tổng thống viện lý do lo ngại về an ninh, quân sự đã ngăn cản các điều tra viên vào khuôn viên văn phòng Tổng thống cũng như nơi ở chính thức của ông Yoon để tiến hành các cuộc khám xét theo phê chuẩn của tòa án.

Mặc dù ông Yoon được miễn truy tố hình sự khi còn tại chức, nhưng đặc quyền này không áp dụng đối với các cáo buộc nổi loạn hay phản quốc.

Ông Oh Dong Woon, người đứng đầu CIO, cho biết, khác với các lệnh khám xét, lệnh bắt giữ hay tạm giữ do tòa án ban hành không thể bị cản trở về mặt pháp lý, kể cả từ phía Tổng thống.

Ông Yoon đã bị đình chỉ chức vụ tổng thống sau khi Quốc hội do phe đối lập nắm đa số bỏ phiếu thông qua việc luận tội ông ngày 14/12 vì đã áp đặt thiết quân luật kéo dài vài giờ trước khi bị quốc hội bỏ phiếu bãi bỏ.

Tòa án Hiến pháp đã bắt đầu thủ tục xét xử để quyết định sẽ bãi nhiệm hay phục chức cho ông Yoon. Tòa án có 180 ngày kể từ ngày 14/12 để đưa ra phán quyết.