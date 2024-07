TNEX tiếp tục được vinh danh năm thứ 3 là Ngân hàng thuần số tốt nhất, bùng nổ với hệ sinh thái đa tiện ích dành riêng cho cộng đồng trẻ

Ngày 18/07 vừa qua, tại Lễ trao giải “Excellence In Retail Financial Services Global Awards 2024” do The Asian Banker tổ chức tại Khách sạn Lotte Liễu Giai, Hà Nội, TNEX đã vinh dự nhận giải thưởng danh giá “Ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam”. Đây là năm thứ 3 liên tiếp TNEX được vinh danh với giải thưởng này.

Giải thưởng này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của TNEX trong việc mang đến cho khách hàng, đặc biệt là giới trẻ, những trải nghiệm tài chính vượt trội. TNEX luôn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, phát triển các sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Đại diện ngân hàng thuần số TNEX ông Fred Lim và bà Nguyễn Thị Loan nhận giải thưởng Ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam 2024

Năm 2024 ghi nhận sự bùng nổ của Ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam - TNEX, khi liên tục phát triển và mở rộng hệ sinh thái tiện ích, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của nhiều nhóm khách hàng. TNEX không chỉ cung cấp các dịch vụ ngân hàng cốt lõi như thanh toán, chuyển khoản, tiết kiệm “0” phí mà ưu tiên xây dựng hệ sinh thái “All-in-One” dành riêng cho Cộng đồng Sinh viên để thế hệ trẻ, tương lai của Việt Nam, tự tin hội nhập quốc tế với đa dạng tiện ích liên quan tới học tập, hướng nghiệp, sức khỏe và giải trí phong phú.



Đặc biệt, TNEX còn gây ấn tượng mạnh mẽ với các sản phẩm tài chính đột phá:

Đầu tiên phải kể đến Hũ tích lũy, ra mắt trong tháng 11 năm 2023, kỳ vọng cung cấp tới người sử dụng thói quen tiết kiệm linh hoạt với lãi suất hấp dẫn nhất thị trường. TNEX cũng tin tưởng đây là công cụ giúp khách hàng đạt được mục tiêu tiết kiệm nhờ việc hoạch định tài chính rõ ràng, tạo thói quen theo dõi để hiện thực mục tiêu mong muốn.

Ngoài ra, không nằm ngoài xu hướng “Buy Now Pay Later” dần trở nên bùng nổ, cùng sứ mệnh đồng hành với người dùng trẻ, TNEX tiên phong cung cấp giải pháp tài chính tiêu dùng với kỳ hạn linh hoạt, lãi suất ưu đãi, như tài khoản Tiêu trước Trả sau với 40 ngày miễn lãi cùng hạn mức lên đến 20 triệu đồng và nhiều chương trình hoàn tiền hấp dẫn.

Giải pháp Tài chính Tiêu dùng với hành trình đăng ký thuần số đơn giản chỉ dưới 2 phút, được thẩm định và phê duyệt thông qua mô hình ra quyết định của riêng TNEX, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tiện lợi tuyệt đỉnh và cực kỳ ưu việt, giúp sản phẩm Tài chính Tiêu dùng trở nên dễ dàng tiếp cận hơn với người tiêu dùng, thao tác mượt mà trên ứng dụng thời kỳ 4.0, đồng thời giúp họ tránh xa cạm bẫy của “tín dụng đen”.

Đại diện Ngân hàng số TNEX ông Fred Lim cảm ơn sự ghi nhận và giải thưởng của The Asian Banker

“Giành giải thưởng Ngân hàng thuần số tốt nhất Việt Nam 3 năm liên tiếp đã ghi nhận nỗ lực của TNEX khi tận dụng công nghệ vượt trội cùng việc phân tích dữ liệu để cung cấp các sản phẩm tài chính thuận ích và khác biệt tập trung tới phân khúc khách hàng thuộc thế hệ Gen Z. Chúng tôi hy vọng TNEX tiếp tục đồng hành, với định hướng từ Ngân hàng Nhà nước, luôn phát huy năng lực để góp phần hưng thịnh vào câu chuyện tăng trưởng của Việt Nam trong thập kỷ tới!”, Ông Fred Lim - CEO TNEX, chia sẻ tại Lễ trao giải.



Với sứ mệnh “Mang tới giải pháp tài chính tin cậy, thuận ích sống tốt hơn cho khách hàng, thông qua tính năng và dịch vụ vượt trội”, trong quý 3 năm 2024, TNEX kết hợp cùng Talent Vibes ra mắt hệ sinh thái CareerHub cung cấp nhóm tính năng gồm có: Công việc, Mentor, Đào tạo... Là ngân hàng số đầu tiên phát triển CareerHub, TNEX tin rằng hệ sinh thái này cùng với các sản phẩm tài chính linh hoạt vượt trội sẽ là điểm khởi hành, cất cánh ước mơ khởi nghiệp của thế hệ khách hàng trẻ.

TNEX là ngân hàng thuần số, “không chi nhánh” đầu tiên ở Việt Nam, ra đời vào tháng 12 năm 2020. Tới nay, TNEX đã có gần 2 triệu người dùng, duy trì tôn chỉ “0” phí, đồng thời cung cấp đa dạng nhiều sản phẩm tài chính, ngân hàng, phong cách sống với hành trình thuần số, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trong mọi dịch vụ, tiện ích, hoàn toàn trên nền tảng số.