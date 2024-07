Tình yêu đến cùng gió biển: Khôi khép lòng mình lại sau khi bị mẹ ruột và Duyên bỏ rơi 10 năm trước

Sau khi được sơ cứu và uống thuốc, Tiên đã khỏe lên gọi điện thoại cho Khôi đến homestay rước mình.

Bé Mẫn vừa về đến nhà ông bà ngoại đã được ông ngoại tặng cho nhiều vỏ ốc, sò để chơi. Trong lúc mua kem, Mẫn vô tình để vỏ ốc vừa mới sơn lên xe chú bán kem. Sau khi bị mất vỏ ốc với những lời gửi gắm tặng mẹ, Mẫn khóc ông bà dỗ mãi không nín. Lúc này, Khôi đến rước Tiên vô tình gặp và an ủi Mẫn, hứa sẽ tìm lại vỏ ốc.

Duyên sau khi đi dạo bãi biển, thả hồn theo mớ suy nghĩ hỗn tạp về tình cảm, hôn nhân đang trên đường quay về thì gặp Khôi đang đưa Tiên ra xe. Những ký ức về người yêu cũ 10 năm trước chợt quay về bên cô, Duyên vô cùng xúc động nhưng vội né tránh. 10 năm trước, Duyên là một cô sinh viên lanh lợi, thông mình chủ động làm quen với Khôi – một sinh viên kiệm lời, rụt rè. Những lần chủ động của Duyên khiến Khôi bắt đầu mở lòng hơn với cô và mọi người. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà Duyên và Khôi chia tay suốt 10 năm?

Trên đường chở Tiên về, Khôi vô tình bắt gặp vỏ ốc của bé Mẫn trên xe chú bán kem nên chủ động xin lại giúp bé. Phần khác, sau khi Khôi rời đi, Duyên về nhà an ủi dỗ dành bé Mẫn. Duyên vẫn tìm cớ để che giấu chuyện ly hôn của mình sau khi bé Mẫn nói nhớ ba. Điều này khiến ông Bình cảm giác có gì đó không ổn ở con gái mình.

Ở một diễn biến khác, khán giả sẽ thấy Hoài với nhiều tâm trạng sau khi về nhà một mình đối diện với bốn bức tường và di ảnh của ba mẹ. Bên ngoài là một chàng trai vui vẻ, năng động nhưng bên trong là một người bị tổn thương do mất ba mẹ từ quá sớm. Hoài đang mông lung trong suy nghĩ thì Duyên bưng mâm cơm sang nhà. Hai chị em lâu ngày không gặp nên tâm sự khá nhiều điều. Duyên tìm cách hỏi Hoài về anh em Khôi – Tiên.

Biết được con gái ra ở nhà anh hai ở Vĩnh Hy, bà Huyền (Hoài An) liên tục gọi video call cho Tiên với mục đích hỏi thăm tình hình con trai. Tuy là mẹ kế nhưng bà Huyền vô cùng yêu thương Khôi do thương cảm với chàng trai bị mẹ ruột bỏ rơi từ nhỏ. Việc quan tâm quá mức của mẹ dành cho anh hai khiến Tiên ganh tị "không biết ai con ruột của mẹ". Trong dòng suy nghĩ về mẹ, ký ức Khôi ùa về lúc mẹ ruột bỏ rơi. Câu nói ám ảnh của mẹ hiện về trong anh "đừng bao giờ dễ dàng trao gửi lòng tin và tình cảm của con cho bất kỳ ai, vì không có nơi nào an toàn hết, tình yêu trên cuộc đời này không tồn tại mãi mãi…". Sau khi ba Khôi qua đời, Khôi dọn ra ở riêng mặc cho bà Huyền ra sức thuyết phục.

Nguyên nhân vì sao Khôi lại trở nên ít nói, lạnh lùng? Ba mẹ Duyên có nghi ngờ về hôn nhân của con gái sau nhiều biểu hiện bất thường? Mối quan hệ dở khóc dở cười của Hoài và Tiên sẽ diễn biến như thế nào? Quý khán giả hãy tiếp tục đón xem tập 3 bộ phim Tình yêu đến cùng gió biển, phát sóng vào lúc 19h45 hằng ngày trên kênh SCTV14 - Kênh phim Việt và App SCTV Online nhé!