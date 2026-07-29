Tình trạng hôn nhân của Vương Hồng, người phụ nữ duy nhất đạt giải "Nobel Toán học" 2026

Giữa lúc cả giới học thuật quốc tế bàn tán về công trình Toán học của Vương Hồng, không ít cư dân mạng Trung Quốc lại tò mò về một chuyện hoàn toàn khác, đó là cô đã kết hôn hay chưa.

Ngay sau khi Vương Hồng chính thức trở thành nhà toán học mang quốc tịch Trung Quốc đầu tiên giành Huy chương Fields, thay vì chỉ bàn về công trình nghiên cứu của cô, nhiều cư dân mạng lại đặt câu hỏi cô đã lập gia đình chưa, chồng là ai, đã có con hay chưa. Toàn bộ thông tin công khai về Vương Hồng từ trước đến nay chỉ xoay quanh chuyện học hành và nghiên cứu khoa học, còn đời sống hôn nhân, tình cảm của cô chưa từng được chính thức tiết lộ.

Vương Hồng là người phụ nữ duy nhất đạt Huy chương Fields 2026

Sở dĩ không có thông tin nào về chuyện riêng tư của Vương Hồng không phải vì cô cố tình giữ bí mật, mà vì cô luôn phân định rạch ròi giữa đời sống cá nhân và công việc nghiên cứu. Nhiều người vẫn nghĩ rằng để đứng trên bục nhận giải thưởng Toán học cao quý nhất thế giới, người đó chắc hẳn phải sinh ra trong một gia đình có truyền thống học thuật lâu đời. Nhưng thực tế, xuất thân của Vương Hồng bình dị hơn nhiều so với tưởng tượng của phần đông mọi người.

Vương Hồng sinh năm 1991 trong một gia đình bình thường tại huyện Bình Lạc, thành phố Quế Lâm, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cha cô là giáo viên dạy Toán ở trường trung học, còn mẹ làm công việc giảng dạy tiếng Anh. Gia đình cô không có kế hoạch bồi dưỡng thiên tài hay áp đặt con đường sự nghiệp cụ thể nào, cũng hiếm khi lấy điểm số làm thước đo duy nhất, mà tạo cho cô một môi trường trưởng thành khá cởi mở, biết tôn trọng sở thích cá nhân. Chính trong bầu không khí ấy, Vương Hồng dần hình thành thói quen tự nghiên cứu các bài toán và khả năng tư duy độc lập từ nhỏ.

Từng cảm thấy mình không phải người nổi bật nhất lớp

Năm 16 tuổi, Vương Hồng thi đỗ vào Đại học Bắc Kinh, nhưng không nhiều người biết rằng ban đầu cô không được vào thẳng ngành Toán học yêu thích. Do cách phân bổ chuyên ngành khi đó, cô được xếp vào Học viện Khoa học Trái đất và Vũ trụ. Thay vì than phiền, cô vừa hoàn thành chương trình học của ngành mình đang theo, vừa tranh thủ thời gian rảnh để tự học các môn Toán và cuối cùng nhờ thành tích xuất sắc mà chuyển thành công sang Học viện Khoa học Toán học.

Về sau, khi nhớ lại giai đoạn này, Vương Hồng từng thẳng thắn thừa nhận rằng sau khi vào được khoa Toán, cô mới nhận ra mình không phải người nổi bật nhất lớp. Nhiều bạn cùng lớp khi đó đã từng đoạt giải trong các kỳ thi Toán học quốc tế và toàn quốc, còn cô phải dành nhiều thời gian hơn để đuổi kịp mọi người. Cũng chính nhờ quá trình kiên trì bù đắp khoảng cách ấy mà cô xây dựng được nền tảng vững chắc cho con đường nghiên cứu khoa học sau này.

Hành trình đến với đỉnh cao Toán học của Vương Hồng cũng có không ít trắc trở

Con đường trưởng thành của Vương Hồng cũng không hề bằng phẳng. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô sang Pháp học tiếp tại Trường Sư phạm Cao cấp Paris. Đối mặt với những vấn đề nghiên cứu ngày càng hóc búa, cô từng rơi vào trạng thái mông lung, thậm chí vì mãi không thể vượt qua nút thắt nghiên cứu mà từng nghi ngờ liệu bản thân có phù hợp để tiếp tục theo đuổi Toán học hay không. Cô thậm chí từng có một khoảng thời gian ngắn thử chuyển sang học kiến trúc để tìm hướng đi mới. Nhưng cuối cùng, cô vẫn quay trở lại với lĩnh vực nghiên cứu mà mình yêu thích nhất.

Sau đó, Vương Hồng tiếp tục sang Mỹ học lên cao và gắn bó lâu dài với công tác nghiên cứu Toán học tại các trường đại học hàng đầu thế giới. Để có thể tập trung toàn bộ tâm trí giải quyết các bài toán khó, cuộc sống của cô cũng trở nên rất đơn giản, phần lớn thời gian chỉ xoay quanh văn phòng, giảng đường và nơi ở.

Cô từng chia sẻ rằng vì công việc nghiên cứu chiếm quá nhiều thời gian, nhiều sở thích trước đây như đọc văn học hay nuôi thú cưng đều phải tạm gác lại. Những lúc rảnh rỗi, cô thích lặng lẽ lắng nghe các học giả trao đổi hoặc tự mình suy nghĩ vấn đề. Với nhiều người, cuộc sống như vậy có thể đơn điệu, nhưng với Vương Hồng, đó lại là trạng thái khiến cô cảm thấy tự do và trọn vẹn nhất.

Những tin đồn hôn nhân không có căn cứ xác thực

Năm 2026, ở tuổi 35, Vương Hồng giành Huy chương Fields, một trong những giải thưởng có tầm ảnh hưởng lớn nhất giới Toán học quốc tế, trở thành nhà toán học mang quốc tịch Trung Quốc đầu tiên đạt giải này, đồng thời là người phụ nữ thứ ba trong lịch sử được vinh danh.

Ngay sau khi thông tin được công bố, cùng với làn sóng chúc mừng từ giới học thuật toàn cầu, nhiều tin đồn về chuyện tình cảm, hôn nhân của cô cũng bắt đầu lan truyền trên mạng, trong đó có người gán ghép cô với một người bạn học cũ, có người còn dựng nên các cặp đôi "học bá" với những nhà toán học nổi tiếng khác.

Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, tất cả những thông tin này đều chưa có căn cứ xác thực nào. Theo thông tin công khai, Vương Hồng chưa từng công bố chuyện tình cảm hay tin kết hôn nào.

Những nội dung kiểu "lộ diện chồng", "tình cảm được xác nhận" hay "kết hôn với một nhà toán học nào đó" lan truyền trên mạng phần lớn chỉ là suy đoán hoặc lắp ghép từ các trang tự truyền thông, không có nguồn tin chính thống nào xác nhận. Trên thực tế, Vương Hồng dường như muốn công chúng chú ý đến công trình nghiên cứu của mình hơn là đời sống riêng tư và lựa chọn này hoàn toàn xứng đáng được tôn trọng.

Theo Sohu