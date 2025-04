Tình tin đồn của mỹ nam BTS bị tố làm gái gọi

Sáng 6/4, tờ Segye đưa tin, nữ diễn viên Song Da Eun (tình tin đồn của Jimin nhóm BTS) vừa bất ngờ dính nghi vấn làm gái gọi, khiến netizen xứ củ sâm xôn xao bàn tán. Tin đồn rộ lên xuất phát từ loạt bài đăng trên mạng tố nữ diễn viên họ Song từng làm gái gọi ở hộp đêm tai tiếng Burning Sun của Seungri.

Tới nay, bạn gái tin đồn của Jimin đã chính thức lên tiếng bác bỏ nghi vấn nói trên, đồng thời tuyên bố có hành động pháp lý đáp trả những tài khoản mạng xã hội tung tin sai sự thật nhằm bôi nhọ, phỉ báng cô. Trên trang cá nhân, Song Da Eun bác bỏ tin đồn làm gái gọi trong phẫn nộ: "Mọi chuyện là lỗi của tôi ư? Burning Sun? Rồi thì làm gái gọi? Tôi chẳng liên quan gì tới những chuyện đó. Đừng có lan truyền thông tin bừa bãi như vậy".

Song Da Eun bức xúc khi bị tố từng làm gái gọi ở hộp đêm tai tiếng Burning Sun

Thông qua trang cá nhân, Song Da Eun còn cảnh cáo 1 tài khoản mạng xã hội tung tin nữ diễn viên trở thành... bị cáo trong 1 vụ kiện tụng: "Phải có lý do thì tôi mới không đăng bài trên trang cá nhân trong nhiều tháng. Đừng có lan truyền những tin đồn nói rằng tôi trở thành bị cáo nữa đi. Bây giờ tôi lại càng cảm thấy quyết tâm hơn trong việc bắt những người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi không cần lời xin lỗi nào hết. Tôi đang chuẩn bị đưa ra nhiều lời tố cáo khác. Tôi chưa bao giờ là bị cáo nhé".

Song Da Eun dằn mặt 1 tài khoản mạng xã hội đặt điều chuyện nữ diễn viên là bị cáo trong 1 vụ kiện

Đây không phải lần đầu Song Da Eun bỗng bị lôi vào vụ bê bối Burning Sun. Còn nhớ hồi năm 2019, nữ diễn viên cũng từng bị réo gọi ngay giữa tâm bão scandal liên quan tới hộp đêm tai tiếng của Seungri. Vào thời điểm đó, truyền thông Hàn rầm rộ đưa tin Song Da Eun bị tố tham gia vào công việc kinh doanh ở Burning Sun, có liên quan tới những vụ làm ăn phi pháp tại đây. Ngay lập tức, cô đã lên tiếng phủ nhận thông tin nói trên, đồng thời khẳng định mình từng làm việc ở 1 hộp đêm khác của Seungri và không liên quan tới Burning Sun.

Song Da Eun sinh năm 1991, nữ diễn viên chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn khi vừa tròn 20 tuổi qua bộ phim truyền hình mang tên Can’t Live With Losing. Sau đó, nghệ sĩ 9X tiếp tục góp mặt trong loạt tác phẩm như Once Again, Hold My Hand… nhưng vẫn chưa tạo được dấu ấn đáng chú ý. Cô từng liên tiếp dính nghi vấn hẹn hò Jimin trong giai đoạn từ năm 2023-2024 nhưng đã lên tiếng phủ nhận tin tình ái.

Song Da Eun từng liên tục dính nghi vấn yêu mỹ nam Jimin. Đáng chú ý, 2 nghệ sĩ được cho là từng đến xem 1 trận bóng đá và dùng cả đồ đôi

Nữ diễn viên từng bị tố có liên quan tới hộp đêm tai tiếng Burning Sun của Seungri cách đây 6 năm nhưng đã ra sức bác bỏ

Nguồn: Kbizoom