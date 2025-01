Tình mới của Diệp Lâm Anh: Mỹ nam sinh năm 2000, body vạm vỡ và visual điển trai

Sau 2 năm ly hôn chồng doanh nhân giàu có, Diệp Lâm Anh xác nhận thông tin đã có bạn trai mới. Tuy nhiên cô vẫn giấu kín thông tin về đối phương. Ngay sau đó, danh tính nửa kia của người đẹp sinh năm 1989 cũng được "thám tử mạng" truy lùng gắt gao. Thời gian qua, Diệp Lâm Anh bị bắt gặp liên tục xuất hiện bên người mẫu Phạm Kiên. Do đó, cư dân mạng rộ nghi vấn đây chính là bạn trai mới của cô. Chúng tôi liên hệ phía nữ người mẫu để xác nhận về thông tin này, ekip tiếp nhận nhưng chưa đưa ra phản hồi.

Phạm Kiên sinh năm 2000, đến từ Yên Bái và hiện đang làm công việc người mẫu tự do. Anh từng đoạt giải thưởng Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên, là một trong những thành viên của đội Hương Giang. Bên cạnh việc tham gia các chương trình thời trang lớn nhỏ và đóng phim, Phạm Văn Kiên còn nhận làm mẫu ảnh cho một số thương hiệu thời trang.

Bạn trai của Diệp Lâm Anh sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao khủng lên tới 1m85. Ngoài ra, Phạm Kiên còn ghi điểm vì body săn chắc vạm vỡ. Anh từng theo học ngành Diễn viên sân khấu Kịch - Điện ảnh tại trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội.

Diệp Lâm Anh gây chú ý khi thông báo đã có bạn trai mới sau khoảng 2 năm ly hôn chồng thiếu gia

Người đẹp 8x vướng nghi vấn hẹn hò với Phạm Kiên vì thường xuyên xuất hiện bên cạnh nhau ở các sự kiện, livestream

Phạm Kiên sinh năm 2000, làm người mẫu tự do, kém Diệp Lâm Anh 11 tuổi

Bạn trai tin đồn của Diệp Lâm Anh sở hữu ngoại hình sáng, gương mặt điển trai không thua kém mỹ nam Hàn Quốc

Bên cạnh đó, Phạm Kiên còn có body săn chắc vạm vỡ. Qua những bức hình được chia sẻ trên mạng xã hội, có thể thấy anh là người chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao

Ở những bức hình đời thường, Quán quân The Next Gentleman 2022 ghi điểm vì visual chất lượng

Anh từng đoạt giải thưởng Quán quân The Next Gentleman mùa đầu tiên

Phạm Kiên là một trong những thành viên thuộc đội Hương Giang

Vào tối 14/1, Diệp Lâm Anh đã chia sẻ bài viết bày tỏ quan điểm về chuyện tình cảm. "8 tuổi, yêu nhau có khi chỉ cần ánh mắt. 25 tuổi, yêu cần tới lý trí để suy nghĩ tương lai. Ngoài 30 tuổi, phụ nữ cần tới lòng dũng cảm để có thể yêu.

Đi qua vấp ngã, tổn thương sẽ tạo thành nỗi sợ. Ánh mắt của đám đông, những định kiến và phán xét sẽ tạo thành nỗi sợ. Khoảng cách, ranh giới cũng tạo thành nỗi sợ. Khi có quá nhiều nỗi sợ, mình sẽ sống trong nó chứ không phải tình yêu. Cuộc sống như thế, Diệp Lâm Anh không mong muốn", cô chia sẻ. Bên cạnh đó, người đẹp cảm ơn tới mọi người đã động viên và quan tâm trong thời gian qua.

Diệp Lâm Anh cho biết đã vượt qua những sợ hãi và lo lắng

Diệp Lâm Anh từng có cuộc hôn nhân với thiếu gia giàu có nức tiếng ở TP.HCM. Đến năm 2022, vụ ly hôn ồn ào của cả hai gây xôn xao khắp mạng xã hội. Trải qua 4 năm bên nhau, Diệp Lâm Anh quyết định dọn ra ngoài sinh sống cùng 2 con. Tuy nhiên, sau phiên tòa giải quyết các tranh chấp hậu ly hôn, Diệp Lâm Anh mất quyền nuôi con trai, cô nhận trách nhiệm nuôi dạy con gái.

Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, Diệp Lâm Anh thổ lộ bản thân vẫn tin vào tình yêu sau những đổ vỡ. Cụ thể, cô cho hay: "Tôi vẫn tin không phải bây giờ nhưng mai mốt mình sẽ tìm được hạnh phúc. Tôi vẫn rất lạc quan, không nghĩ mình sẽ mãi mãi sống cuộc sống làm mẹ đơn thân. Đến một lúc nào đấy mình cũng sẽ sẵn sàng để đón nhận tình yêu".