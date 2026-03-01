Tình bạn của người trưởng thành dễ phai nhạt, dễ tan vỡ: Lý do sâu xa hơn bạn nghĩ

Có một nghiên cứu từng chỉ ra rằng từ 18 - 25 tuổi là giai đoạn đỉnh cao trong đời sống xã hội của mỗi người. Lúc này, vòng tròn bạn bè rộng nhất và nhu cầu giao tiếp cũng mạnh mẽ nhất. Nhưng sau tuổi 25, vòng tròn xã hội bắt đầu thu hẹp dần, còn mong muốn kết bạn mới cũng giảm đi theo thời gian.

Nói một cách đơn giản, khi tuổi tác tăng lên, việc kết bạn mới ngày càng trở nên khó khăn hơn. Không giống như khi còn nhỏ, chỉ cần chia nhau một viên kẹo là có thể trở thành bạn, nắm tay nhau chơi cả ngày không chán. Còn khi đã trưởng thành, càng đi xa trên con đường cuộc đời, con người lại càng cảm thấy cô đơn và lặng lẽ hơn.

Có lẽ đó chính là ý nghĩa của sự trưởng thành: học cách bước đi một mình.

Không đủ thời gian và tâm trí cho mối quan hệ mới

Trên mạng từng có một câu hỏi thế này: “Vì sao càng lớn càng khó kết bạn mới?”. Một câu trả lời được nhiều người đồng tình nói rằng: “Vì chúng ta ngày càng không còn thời gian và năng lượng để xây dựng và duy trì một mối quan hệ mới.”

Một câu trả lời thẳng thắn nhưng rất thực tế.

Khi còn trẻ, chúng ta có rất nhiều thời gian để tận hưởng cuộc sống. Vì thế cũng dễ dàng kết bạn, tìm kiếm những người tri kỷ. Khi ấy, chúng ta có thể dành cả ngày chỉ để trò chuyện, ăn uống, đi dạo cùng vài người bạn, để thời gian trôi qua một cách thong thả.

Nhưng khi trưởng thành, đặc biệt là sau tuổi 30, trách nhiệm trên vai ngày càng nhiều, những vấn đề phải đối mặt cũng ngày càng phức tạp. Công việc, gia đình, mưu sinh,... mỗi áp lực nhỏ dồn lại cũng trở thành một gánh nặng lớn. Khi bạn phải dốc hết sức mới có thể đứng vững giữa guồng quay của cuộc sống, bạn cũng không còn tâm trí để kết bạn mới. Bởi để một mối quan hệ từ xa lạ trở nên thân thiết, cần rất nhiều thời gian và sự vun đắp.

Mỗi ngày bận rộn với công việc, tăng ca không dứt. Tối về nhà lại phải đối mặt với vô số chuyện vụn vặt của cuộc sống. Cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi cũng thường kín lịch với đủ loại việc.

Trong hoàn cảnh như vậy, người ta không còn quá tha thiết chuyện kết bạn mới, chỉ muốn dành chút thời gian còn lại để nghỉ ngơi và ở một mình. Nên có lẽ không phải vì việc kết bạn quá khó, mà là vì những người đang bận rộn giữa dòng chảy của thời đại đã quá vội vàng, quá mệt mỏi và quá kiệt sức.

Năng lượng của chúng ta bị phân tán cho quá nhiều thứ, đến mức phần ấm áp còn lại chỉ đủ dành cho chính mình.

(Ảnh minh hoạ)

Tình bạn của người trưởng thành dễ phai nhạt, dễ tan vỡ

Những năm trưởng thành cũng khiến nhiều người nhận ra một điều: Không có gì là vĩnh viễn. Con người có thể thay đổi, và tình cảm cũng có thể rạn vỡ.

Mỗi mối quan hệ khi bắt đầu đều hy vọng sẽ có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng thực tế là, ngay cả những tình cảm tưởng chừng bền chặt nhất cũng có thể sụp đổ trong chớp mắt. Đặc biệt là tình bạn của người trưởng thành, đôi khi mong manh đến mức không chịu nổi một cú va chạm nhỏ.

Trên mạng từng có một chủ đề rất được chú ý: “Bạn và người bạn thân của mình đã xa nhau như thế nào?”.

Một người đã kể lại câu chuyện của mình như sau: Cô và người bạn thân quen nhau từ thời cấp hai. Hai người hợp tính, nhanh chóng trở nên thân thiết, gần như không có bí mật gì với nhau. Họ cùng nhau trải qua rất nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời, từ ngồi chung bàn đến khi lên đại học. Mối quan hệ từng thân thiết đến mức giống như người trong gia đình.

Mỗi năm sinh nhật, dù bận đến đâu họ cũng cố gắng gặp nhau để chúc mừng. Hai người còn từng hứa rằng sau này ai kết hôn thì người kia sẽ làm phù dâu, con cái sinh ra cũng sẽ nhận nhau làm mẹ đỡ đầu. Nhưng đáng tiếc, nhiều điều đẹp đẽ trên đời lại không bền lâu.

Sau khi tốt nghiệp đại học, cô bắt đầu đi làm, còn người bạn tiếp tục học cao học. Con đường cuộc sống khác nhau, hai người cũng dần xa nhau. Khi bạn của cô than phiền về việc viết luận văn, cô không thể thật sự thấu hiểu. Còn khi cô gặp khó khăn trong công việc, người bạn cũng không biết phải an ủi thế nào. Họ chỉ có thể gửi cho nhau vài câu như “Ôm một cái”, “Cố lên nhé”, rồi câu chuyện dừng lại.

Dần dần, liên lạc ít đi, những lời muốn nói cũng dừng lại ở đầu môi, cuối cùng trở thành… không còn gì để nói. Vòng tròn khác nhau, trải nghiệm khác nhau, những băn khoăn trong cuộc sống cũng khác nhau. Sự cần thiết phải có nhau trong cuộc sống cũng dần phai nhạt. Và thế là họ từ từ rời khỏi cuộc đời của nhau.

Duyên phận giữa người với người giống như những đám mây trên trời, lúc tụ lúc tan, khó đoán định. Người mà bạn từng nghĩ sẽ đi cùng mình cả đời, đi một đoạn đường rồi đột nhiên rẽ sang lối khác. Tình cảm tưởng chừng bền lâu, đôi khi lại mong manh đến mức chạm nhẹ cũng vỡ. Có tiếc nuối, có buồn bã, nhưng cũng đành chấp nhận. Bởi đó vốn là chuyện rất bình thường của đời người. Chỉ cần bình thản chấp nhận và học cách buông bỏ.

(Ảnh minh hoạ)

Bạn bè thật sự - chỉ cần 1 người thôi cũng đủ

Tống Tổ Nhi - một nữ diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc từng nghẹn ngào nói trên truyền hình: “Càng lớn càng khó có được những người bạn thật lòng”. Cô kể rằng có lần buồn, muốn tìm ai đó đi ăn cùng. Nhưng khi lướt qua danh sách hơn 700 người trong list friend, cô lại không tìm được ai thật sự phù hợp. Nghe mà chạnh lòng!

Khi trưởng thành, số lượng bạn bè dường như cũng ít dần đi. Nhưng điều đó chưa chắc đã là chuyện xấu. Bởi tình bạn thật sự cần thời gian sàng lọc và tích lũy. Bạn bè quý ở chất lượng, không phải ở số lượng.

Đặc biệt sau tuổi 30, khi đã trải qua đủ thăng trầm của cuộc sống, người ta mới nhận ra: Những tình bạn đáng trân trọng không cần nhiều, một hai người hoặc ba năm người thân thiết đã là quá đủ.

Khi ai cũng lo chuyện của mình, người sẵn sàng đưa tay giúp bạn trong lúc khó khăn, thắp lên một ngọn đèn trong bóng tối để bạn tiếp tục bước đi - đó mới là người đáng trân trọng. Một người bạn như vậy, chỉ cần một người thôi cũng đủ.

Sau tuổi 30, khi đã đi qua nửa đầu của cuộc đời, chúng ta không còn kỳ vọng quá nhiều vào những mối quan hệ cũ, cũng không còn quá nhiệt tình trong việc kết bạn mới. Càng bước về phía trước, không gian xung quanh dường như càng rộng ra, còn con người lại càng cô đơn hơn. Cô đơn vốn là màu nền của cuộc sống. Người bạn tốt nhất của mỗi người, cuối cùng vẫn là chính mình.

Khi những ồn ào của cuộc sống lắng xuống, con đường dài nhất và cũng quen thuộc nhất trong đời người vẫn là con đường đi một mình. Vì thế sau tuổi 30, đôi khi hãy dành thời gian ở bên chính mình nhiều hơn, học cách làm bạn với bản thân. Một người có nội tâm phong phú, dù đi một mình cũng vẫn như đang có cả thế giới đồng hành.

(Nguồn: Sina)