Tin vui từ 2027 cho nhiều gia đình có con đang đi học

Từ đầu năm 2027, nhóm khách hàng này được vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội tới 8 triệu đồng mỗi tháng, gấp đôi mức hiện hành và lãi suất rất thấp.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 50/2026/QĐ-TTg ngày 2/11/2026 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Nguồn vay này giúp học sinh, sinh viên khó khăn trang trải học phí, sách vở, phương tiện học tập, tiền ăn ở, đi lại và các chi phí sinh hoạt khác. Đối tượng là người đang học tại các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Mức vay tối đa theo quyết định mới là 8 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên, gấp đôi mức trần 4 triệu đồng/tháng theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg (sửa đổi tại Quyết định 05/2022/QĐ-TTg). Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ quyết định khoản vay cụ thể của từng người dựa trên nhu cầu vay và mức học phí của trường, nhưng không vượt mức trần. Thủ tướng sẽ xem xét điều chỉnh mức trần theo từng thời kỳ, sát với biến động giá cả và học phí.

Theo quyết định, "lãi suất cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn quy định tại Quyết định này bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định". Từ ngày 1/12/2025, lãi suất cho vay hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội là 6,24%/năm, tương đương 0,52%/tháng. Vì được neo vào lãi suất hộ nghèo, mỗi lần Chính phủ điều chỉnh mức này thì lãi suất vay của sinh viên cũng thay đổi theo.

Trong thời gian giải ngân, người vay chưa phải trả gốc và lãi. Tuy vậy, lãi vẫn được tính từ ngày nhận khoản vay đầu tiên cho đến ngày trả hết nợ gốc.

Nhóm được vay thứ nhất là học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ, hoặc có cả cha và mẹ không còn khả năng lao động, mất năng lực hành vi dân sự hay mất tích. Trường hợp mồ côi cha hoặc mẹ mà người còn lại rơi vào một trong các tình trạng trên cũng thuộc nhóm này. Nhóm thứ hai là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định. Nhóm thứ ba là những trường hợp gia đình gặp khó khăn tài chính trong thời gian theo học do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn hay dịch bệnh, có xác nhận hằng năm của UBND cấp xã nơi cư trú.

Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay thông qua hộ gia đình, với đại diện hộ là người đứng tên vay và giao dịch với ngân hàng. Trường hợp hộ không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi, hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động, không có năng lực hành vi dân sự hay mất tích, học sinh, sinh viên được trực tiếp đứng tên vay.

Sinh viên năm nhất cần có giấy báo trúng tuyển hoặc xác nhận của nhà trường. Từ năm thứ hai trở đi, mỗi năm phải có xác nhận đang theo học để ngân hàng làm căn cứ giải ngân. Ngân hàng không giải ngân trong thời gian người học được nghỉ tạm thời và bảo lưu kết quả, hoặc khi bị buộc thôi học hay tự thôi học.

Người vay phải trả gốc và lãi lần đầu sau 12 tháng kể từ ngày được nhà trường công nhận tốt nghiệp. Thời hạn trả nợ tối đa bằng thời hạn giải ngân, trừ đi thời gian bảo lưu nếu có, và được chia thành nhiều kỳ để tránh dồn áp lực tài chính vào một thời điểm. Với chương trình đào tạo không quá một năm, thời hạn trả nợ tối đa gấp đôi thời hạn giải ngân. Người vay có thể trả nợ trước hạn mà không bị phạt.

Các hợp đồng tín dụng ký trước ngày 1/1/2027 tiếp tục thực hiện theo cam kết đã ký, với hai ngoại lệ. Quy định điều chỉnh kỳ hạn trả nợ tại Điều 10 được áp dụng cho các kỳ trả nợ tiếp theo kể từ ngày 1/1/2027. Mức vay tối đa 8 triệu đồng được áp dụng cho các khoản giải ngân mới từ cùng thời điểm. Ngân hàng Chính sách xã hội có trách nhiệm thông báo, hướng dẫn khách hàng về các nội dung thay đổi, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người vay.