Tin vui cho các dân chơi hệ food tour: Hải Phòng sẽ phát hành bản đồ món ngon cho du khách dễ dàng tìm kiếm và trải nghiệm

Trong thời gian qua, đặc biệt là kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Hải Phòng chào đón rất nhiều du khách tới tham quan, du lịch. Phần đông là những bạn trẻ từ Hà Nội đến để trải nghiệm ẩm thực đường phố, hay còn gọi là "food tour", một xu hướng đang khá thịnh hành thời gian gần đây.

Theo thống kê của Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng (Công ty CP vận tải đường sắt Hà Nội), trong ngày 30/4, tàu hoả tuyến Hải Phòng - Hà Nội và chiều ngược lại đã vận chuyển 6.309 lượt hành khách. Đây là con số cao nhất trong ngày từ trước đến nay. Trong đó tuyến Hải Phòng - Hà Nội là 2.643 hành khách và Hà Nội - Hải Phòng là 3.666 khách.

Hiện có nhiều hội nhóm đã được lập ra trên Facebook để "review Hải Phòng food tour" chia sẻ kinh nghiệm về ăn uống, đi lại, thuê khách sạn tại Hải Phòng. Các bạn trẻ cho biết thường lên mạng đọc các review về món ăn Hải Phòng trên mạng xã hội, đồng thời sẽ nhờ sự chỉ dẫn của người dân địa phương để tìm đúng những quán ăn ngon nhất.

Bạn Linh Chi (Hà Nội) vừa có chuyến food tour trong kỳ nghỉ lễ hào hứng chia sẻ: "Mình có bạn người Hải Phòng nên rất vui khi được dẫn đi trải nghiệm ẩm thực đường phố nơi đây".

Ảnh: Linh Chi

"Trong chuyến du lịch 2 ngày 1 đêm, mình được thưởng thức rất nhiều món ăn ngon như bánh đa cua cổng trường ĐH Hải Phòng, bánh tráng trộn bà Sanh trên đường Điện Biên Phủ, mì trộn ở đối diện đài phun nước và không thể thiếu món bánh mì cay Cột Đèn nổi tiếng. Điều thú vị là mỗi lần bắt gặp một nhóm trên đường, mình đều thấy có người cầm túi bánh mì cay."

"Trong suốt quá trình đi, mình thấy đường rất đông, chỗ nào cũng thấy đi theo nhóm, phần quảng trường thành phố nhìn đâu cũng là người. Có lẽ đây hầu như toàn là các bạn đi food tour giống như mình", Chi nói thêm.

Ảnh: Linh Chi

Hay như bạn Hoàng Việt (Quảng Ninh) cho biết: "Bên Quảng Ninh cũng có rất nhiều địa điểm vui chơi ăn uống, nhưng trải nghiệm food tour tại Hải Phòng lại vô cùng thú vị. Mình ấn tượng nhất với khu ẩm thực vừa rẻ vừa ngon tại chợ Cát Bi với đủ món hấp dẫn như giá bể xào, nem chua, bánh bèo,…"

"Food tour" dù đã xuất hiện từ khá lâu nhưng phải đến thời gian gần đây, trào lưu này mới được nhiều người biết và tìm đến Hải Phòng để thưởng thức những món ăn trứ danh của thành phố cảng như bánh đa cua, bánh mì cay, bún cá cay, nem cua bể, bánh bèo... Với giá cả phải chăng, các món ăn đường phố Hải Phòng ngày càng trở thành nét văn hóa độc đáo thu hút khách du lịch.

Theo ông Vũ Huy Thưởng, Phó giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng: "Sắp tới, Sở Du lịch sẽ phát hành bản đồ món ngon TP Hải Phòng để du khách dễ tìm kiếm khi trải nghiệm. Để thuận tiện cho đi lại, tuyến xe điện từ Ga Hải Phòng đi các tuyến phố có món ngon cũng sẽ được mở. Đặc biệt, chúng tôi sẽ mở đợt cao điểm tuyên truyền cho các chủ nhà hàng, quán ăn, khách sạn về thái độ phục vụ, mục đích là tạo được hình ảnh đẹp về con người Hải Phòng với du khách", ông Thưởng cho hay.

Đáng chú ý, để đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách đến với TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo tổ công tác HP22 (lực lượng tuần tra, kiểm soát ngăn chặn tội phạm của Công an TP Hải Phòng) trực chốt tại Ga Hải Phòng. Tổ công tác HP 22 sẽ ngăn chặn hành vi móc túi, trộm cắp, tranh giành, chèn ép khách du lịch.

Ông Vũ Huy Thưởng cũng cho biết: "Việc triển khai lực lượng HP22 tại Ga Hải Phòng rất được người dân và du khách đồng tình. Họ cảm giác yên tâm hơn. Sở cũng sẽ đề nghị Công an TP Hải Phòng khi xử lý các vi phạm giao thông của du khách sẽ theo tinh thần nhắc nhở, hướng dẫn, đúng quy định pháp luật. Điều đó mang lại thiện cảm cho khách du lịch và thương hiệu food tour Hải Phòng sẽ ngày càng được khẳng định".

https://cafef.vn/tin-vui-cho-cac-dan-choi-he-food-tour-hai-phong-se-phat-hanh-ban-do-mon-ngon-cho-du-khach-de-dang-tim-kiem-va-trai-nghiem-20220504152630867.chn