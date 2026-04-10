Tin rất vui: Hàng nghìn du khách đến TP.HCM sẽ được miễn phí dịch vụ này trong ngày 30/4 và nhận 10.000 phần quà đặc biệt dịp lễ

Theo thông tin từ website và fanpage chính thức của Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, đơn vị này triển khai chuỗi hoạt động văn hóa - giải trí quy mô lớn, kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách.

Trong đó, điểm nhấn là Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được tổ chức vào sáng ngày 10/3 âm lịch năm 2026 với không khí trang nghiêm, gồm các nghi thức dâng hương, dâng lễ tưởng nhớ công lao dựng nước của các Vua Hùng. Song song phần lễ, chương trình sân khấu hóa được đầu tư công phu, tái hiện lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, góp phần tạo nên không gian văn hóa đặc trưng trong dịp Quốc giỗ.

Bên cạnh đó, chuỗi chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức xuyên suốt, từ các tiết mục ca múa nhạc truyền thống đến biểu diễn hiện đại. Các chương trình được dàn dựng bài bản, kết hợp yếu tố âm nhạc, vũ đạo cùng nội dung lịch sử, mang đến trải nghiệm đa dạng cho du khách trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Một trong những nội dung nổi bật là chương trình trao tặng 10.000 phần gạo Lộc Vua Hùng dành cho những du khách đến sớm nhất trong ngày 10/3 âm lịch (tức ngày 26/4/2026). Theo thông tin công bố, mỗi phần gạo không chỉ mang ý nghĩa quà tặng mà còn gắn với quan niệm cầu chúc bình an, may mắn và no ấm trong đời sống tinh thần của người Việt.

Ngoài ra, trong ngày 30/4, khu du lịch tiếp tục triển khai chương trình tặng 1.000 vé vào cổng miễn phí cho du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng, góp phần tạo thêm điểm nhấn cho kỳ nghỉ lễ.

1.000 vé vào cổng miễn phí ở Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên dành tặng các du khách mặc áo cờ đỏ sao vàng

Năm 2026, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên được giới thiệu với diện mạo mới khi nâng cấp hệ sinh thái hơn 150 công trình trò chơi. Các hạng mục được đầu tư theo hướng kết hợp giữa yếu tố truyền thống, hiện đại, công nghệ và cảm giác mạnh, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm vui chơi cho du khách.

Trong đó, một số trò chơi mới được đưa vào khai thác như đường đua Go Kart với các khúc cua tốc độ, khu xe tăng hành trình mang tính trải nghiệm nhập vai, hay hệ thống đường trượt tại khu Biển Tiên Đồng - Ngọc Nữ, đáp ứng nhu cầu giải nhiệt trong những ngày nắng nóng.

Xe đua Go Kart - Trò chơi cảm giác mạnh mới ra mắt năm 2026 tại Suối Tiên phù hợp với người lớn và trẻ em

Đối với nhóm du khách yêu thích cảm giác mạnh, các trò chơi như tàu lượn Sky Bounder và Sky Rush tiếp tục được duy trì, mang đến trải nghiệm vận tốc và chuyển động đa chiều. Bên cạnh đó, các khu trò chơi nhẹ nhàng, tàu lượn mini vẫn được bố trí phục vụ đối tượng gia đình có trẻ nhỏ, góp phần tạo nên không gian vui chơi phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Với việc kết hợp đồng bộ giữa hoạt động văn hóa, nghệ thuật và hệ thống trò chơi đa dạng, Khu du lịch Văn hóa Suối Tiên mang đến không gian trải nghiệm phong phú trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026, đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí của đông đảo du khách.