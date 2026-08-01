Tin mừng cho người đợi mua iPhone 18 Pro Max

Một thay đổi đáng chú ý có thể xuất hiện trên mẫu iPhone 18 Pro Max của Apple, khi hãng được cho là đang lựa chọn một hướng đi khác biệt cho thế hệ tiếp theo.

Sau nhiều năm tập trung vào hiệu năng, camera và các tính năng AI, Apple được cho là đang chuẩn bị một thay đổi đáng chú ý trên thế hệ iPhone 18 Pro Max.

Thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Apple có thể đang chuyển hướng ưu tiên thời lượng sử dụng trên dòng iPhone cao cấp, thay vì tiếp tục cuộc đua tối ưu độ mỏng và trọng lượng.

Pin có thể tăng gần 500 mAh

Theo hình ảnh linh kiện được cho là pin của iPhone 18 Pro Max xuất hiện trên Weibo, mẫu máy cao cấp nhất của Apple có thể được trang bị viên pin dung lượng lên tới 5.567 mAh ở phiên bản dành cho thị trường Mỹ.

Con số này cao hơn khoảng 9% so với mức 5.088 mAh trên iPhone 17 Pro Max. Nếu thông tin được xác nhận, đây sẽ là một trong những mức tăng dung lượng pin đáng kể nhất trên dòng iPhone Pro Max trong nhiều năm.

So sánh dung lượng pin giữa iPhone 18 Pro và iPhone 17 Pro theo thông tin rò rỉ. (Ảnh: Lanzuk)

Thông tin được leaker Hàn Quốc Lanzuk chia sẻ, dựa trên hình ảnh linh kiện xuất hiện trên mạng xã hội Trung Quốc.

Không chỉ iPhone 18 Pro Max, nguồn tin cũng tiết lộ dung lượng pin dự kiến trên iPhone 18 Pro. Phiên bản dành cho thị trường Mỹ, nơi Apple đã loại bỏ khe SIM vật lý, có thể sở hữu pin 4.288 mAh, chỉ nhỉnh hơn 36 mAh so với mức 4.252 mAh của iPhone 17 Pro.

Trong khi đó, iPhone 18 Pro bản quốc tế với khe SIM vật lý được cho là sử dụng pin 4.056 mAh, tăng khoảng 2% so với thế hệ trước.

Điểm đáng chú ý nằm ở phiên bản Pro Max. Theo nguồn tin rò rỉ, iPhone 18 Pro Max bản quốc tế có thể được trang bị pin 5.391 mAh, tăng khoảng 12% so với iPhone 17 Pro Max.

Nếu các thông tin trên chính xác, iPhone 18 Pro Max sẽ sở hữu viên pin có dung lượng lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone thương mại.

Đánh đổi bằng thân máy dày và nặng hơn

Việc tăng đáng kể dung lượng pin nhiều khả năng sẽ tác động trực tiếp đến thiết kế thiết bị.

Một số báo cáo trước đó cho rằng bộ đôi iPhone 18 Pro có thể dày khoảng 9,9-10,9 mm, cao hơn đáng kể so với mức 8,8 mm trên thế hệ hiện tại.

Viên pin lớn có thể giúp iPhone 18 Pro Max đáp ứng tốt hơn các tác vụ AI và xử lý nặng.( Ảnh minh hoạ: Whistleout)

Trọng lượng máy cũng có thể tăng. Riêng iPhone 18 Pro Max được dự đoán đạt khoảng 240 gram, so với 233 gram trên iPhone 17 Pro Max.

Tuy nhiên, viên pin lớn hơn có thể không phải yếu tố duy nhất khiến thế hệ iPhone mới dày và nặng hơn.

Apple được cho là đang phát triển hệ thống khẩu độ có thể thay đổi cho camera trên dòng iPhone Pro. Công nghệ này đòi hỏi thêm các thành phần cơ khí trong cụm camera, từ đó chiếm nhiều không gian hơn bên trong thân máy.

Bên cạnh đó, hãng được cho là đang nghiên cứu hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber), kết hợp với vật liệu thép không gỉ nhằm kiểm soát nhiệt tốt hơn khi thiết bị xử lý các tác vụ nặng.

Đây có thể là nâng cấp đáng chú ý trong bối cảnh Apple ngày càng đưa nhiều tính năng AI trực tiếp lên thiết bị. Khả năng xử lý các tác vụ AI, quay video độ phân giải cao hay chơi game trong thời gian dài đều tạo áp lực lớn hơn lên hệ thống tản nhiệt và nguồn điện.

Apple có thể ưu tiên thời lượng pin

Nếu các thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ cho thấy một hướng tiếp cận khác của Apple: chấp nhận hy sinh một phần độ mỏng và trọng lượng để đổi lấy thời lượng sử dụng dài hơn.

Con chip A20 Pro được kỳ vọng xuất hiện trên thế hệ mới cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu suất năng lượng. Thay vì chỉ tập trung tăng sức mạnh xử lý, Apple được cho là chú trọng hơn đến khả năng vận hành hiệu quả khi thiết bị phải xử lý các tác vụ AI liên tục.

Đây là vấn đề ngày càng quan trọng khi smartphone cao cấp không còn chỉ đảm nhiệm các tác vụ cơ bản. Người dùng hiện sử dụng điện thoại để chỉnh sửa ảnh, quay và xử lý video, chơi game cũng như chạy các tính năng AI ngay trên thiết bị.

Apple từng theo đuổi xu hướng giảm trọng lượng khi chuyển sang khung titanium trên iPhone 15 Pro. Tuy nhiên, hãng sau đó được cho là quay lại sử dụng nhôm trên iPhone 17 Pro, một phần nhằm tối ưu khả năng tản nhiệt.

Nếu iPhone 18 Pro Max thực sự đạt trọng lượng khoảng 240 gram, Apple sẽ tiếp tục đi theo hướng ngược lại với xu hướng smartphone ngày càng mỏng nhẹ.

Dù vậy, đây chưa hẳn là một bất lợi. Thực tế thị trường cho thấy người dùng vẫn có thể chấp nhận một thiết bị lớn và nặng nếu đổi lại thời lượng pin tốt hơn. iPhone 14 Pro Max từng thuộc nhóm những mẫu iPhone nặng nhất của Apple nhưng vẫn đạt sức hút lớn trên thị trường.

Với iPhone 18 Pro Max, dung lượng pin có thể trở thành một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất. Nếu mức 5.567 mAh được xác nhận, Apple sẽ cho thấy hãng sẵn sàng hy sinh một phần thiết kế mỏng nhẹ để đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng cao của người dùng, đặc biệt trong kỷ nguyên smartphone tích hợp AI.

Tham khảo PhoneArena

