Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Miền Bắc sắp xuất hiện đợt rét đầu tiên

Theo dự báo, khoảng một tuần nữa, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh mạnh, gây mưa rét.

Miền Bắc liên tiếp đón không khí lạnh trong tháng 11

Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, hiện nay (2/11), ở phía Bắc tỉnh Tuyên Quang đã có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết ngày hôm nay do tác động của một đợt không khí lạnh yếu.

Theo dự báo, trong tháng 11 này, miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của 2-3 đợt không khí lạnh và đợt mạnh nhất diễn ra vào ngày 9-11/11.

Không khí lạnh tràn về sẽ gây mưa tại Bắc Bộ (Ảnh: Như Hoàn).

Cụ thể, báo Hà Nội mới dẫn lại dự báo chi tiết của Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho hay: Ngày 2/11, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa rải rác, lượng mưa phổ biến 5-10mm. Từ ngày 3 đến 5/11, khu vực trên phổ biến không mưa, ngày nắng.

Tiếp đó, theo thông tin trên tờ Tiền phong, từ đêm 5/11, miền Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nền nhiệt giảm 3-4 độ so với những ngày trước đó, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 26-28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Đợt không khí lạnh lần này cũng gây ra mưa dông rải rác cho các tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh từ đêm 5/11, cục bộ có mưa vừa đến mưa to.

Sau đó, khoảng ngày 9-10/11, một đợt không khí lạnh có cường độ mạnh hơn sẽ tràn xuống nước ta, gây ra cái rét đầu tiên trong mùa đông năm nay. Dự báo nền nhiệt thấp ở miền Bắc sẽ xuống khoảng 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng 21-23 độ.

Rét đậm đến muộn song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh năm 2026 có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm.

Nhiệt độ trung bình tháng 11/2026 trên cả nước được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C. Trong tháng 12/2026 và tháng 1/2027, mức cao hơn phổ biến là 0,5 - 1,5 độ C.

Hoạt động của không khí lạnh và số ngày rét đậm, rét hại được dự báo thấp hơn trung bình nhiều năm. Trong tháng 12/2026-1/2027, các đợt rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện muộn hơn quy luật, song vẫn có thể xảy ra những đợt rét mạnh.

Đáng chú ý, các đợt rét mạnh được nhận định có khả năng tập trung vào tháng 1/2027, đặc biệt trong nửa cuối tháng. Tại vùng núi cao Bắc Bộ, rét mạnh có thể kèm theo băng giá, sương muối, thậm chí mưa tuyết, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, các đợt gió mùa Đông Bắc có thể gây gió mạnh, sóng lớn trên Biển Đông, ảnh hưởng đến hoạt động hàng hải và đánh bắt.

Mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá và rét cũng có thể gây tác động đến sản xuất, cây trồng và vật nuôi.