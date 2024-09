Tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ lũ quét, sạt lở đất kinh hoàng ở Làng Nủ

Chiều 21-9, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng, tái thiết khu tái định cư thôn Làng Nủ để ổn định cuộc sống cho bà con bị thị hại do mưa lũ

Ngày 22-9, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai đã có thông tin mới liên quan công tác tìm kiếm các nạn nhân đang bị mất tích do mưa lũ tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên.

Tính đến 8 giờ sáng 22-9, số người chết do mưa lũ, sạt lở đất tại thôn Làng Nủ là 55 người, tăng 1 người do với so với bản tin trước đó.

Thi thể nạn nhân được tìm thấy là cháu H.Đ.L. (sinh năm 2023, mất tích trước đó) được tìm thấy tại khu vực suối Làng Nủ.

Hiện số người chưa xác định/mất tích tại thôn Làng Nủ là 12 người. Số người bị thương đang điều trị tại bệnh viện 14 người. Số người an toàn đến thời điểm hiện tại là 87 người.

Khởi công 3 khu tái định cư cho dân mất nhà do mưa lũ

Cũng trong sáng 22-9, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khởi công tái thiết khu dân cư Nậm Tông, xã Nậm Lúc (Bắc Hà).

Khu tái định cư Nậm Tông, dự kiến giai đoạn 1 sẽ bố trí sắp xếp nơi ở cho 17 hộ dân (300 m2/hộ); nhà ở được thiết kế theo kiểu nhà cấp IV truyền thống của người dân tộc Mông, có các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh…) và các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà

Chiều qua 21-9, UBND tỉnh Lào Cai phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức khởi công xây dựng, tái thiết khu tái định cư thôn Làng Nủ.

Khu tái định cư Làng Nủ được xây dựng cách vị trí xảy ra trận lũ quét khoảng 2 km với quy mô xây dựng giai đoạn I khoảng 10 ha, sắp xếp khoảng 1.000m2/hộ; 40 nhà ở được xây dựng 2 tầng, thiết kế theo kiểu nhà sàn truyền thống của người Tày.

Ngoài ra, khu tái định cư sẽ được xây dựng nhà văn hóa, trường học, các công trình hạ tầng (đường, điện, nước…) đảm bảo cho người dân sinh sống ổn định, lâu dài.

Cũng trong ngày 21-9, UBND tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam phối hợp tổ chức khởi công tái thiết khu dân cư thôn Kho Vàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà. Khu vực tái thiết có diện tích khoảng 3,5 ha, bố trí khoảng 40 hộ dân chuyển đến sinh sống. Trong đó, mỗi căn hộ sẽ có diện tích khoảng 350 m2 cùng nhiều công trình phụ trợ, thiết chế văn hóa phục vụ đời sống của người dân. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là đơn vị chính hỗ trợ kinh phí thực hiện xây dựng khu tái định cư.