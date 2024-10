Tìm thấy người phụ nữ sau 3 ngày đi lạc trong rừng

Công an huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) ngày 10/10 xác nhận, lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy một người dân bị mất tích trong rừng sâu giáp ranh với tỉnh Quảng Ngãi.

Người mất tích là chị Y Nhựa (36 tuổi, ngụ xã Hiếu, huyện Kon Plông), được tìm thấy trong tình trạng đói, kiệt sức, sợ hãi.



Sau khi được các bác sĩ thăm khám, sức khỏe của chị Y Nhựa ổn định và đã trở về với gia đình.



Lực lượng chức năng và người dân tìm thấy chị Y Nhựa sau 3 ngày chị này đi lạc trong rừng. (Ảnh: CA)

Trước đó, ngày 6/9, chị Y Nhựa đi vào rừng tìm thảo dược và bị mất tích. Hàng trăm người dân trong làng và người nhà đã tổ chức tìm kiếm khu vực rừng núi gần nhà nhưng không thấy. Đến ngày 7/9, vụ việc được người dân trình báo với cơ quan Công an.



Công an huyện Kon Plông đã cử 10 cán bộ phối hợp lực lượng địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tại các khu rừng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, trời mưa to, nước trên các con suối lên nhanh cộng với sương mù dày đặc nên công tác tìm kiếm rất khó khăn.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị Y Nhựa bị lạc có tiền sử bị bệnh câm, điếc nên công tác tìm kiếm càng khó khăn hơn.



Tuy nhiên sau hơn 3 ngày, lực lượng tìm kiếm đã tìm chị Y Nhựa tại khu vực rừng phía Bắc tiểu khu 500 (giáp ranh giữa xã Hiếu, huyện Kon Plông và xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) trong tình trạng kiệt sức, đói và sợ hãi.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm trong điều kiện rừng sâu, mưa lớn. (Ảnh: CA)

Lực lượng tìm kiếm đã cung cấp đồ ăn, thức uống và đưa xuống núi an toàn. Sau đó, chuyển nạn nhân đến Trạm y tế kiểm tra sức khỏe và đưa về gia đình.

Theo Công an huyện Kon Plông, trên địa bàn huyện chủ yếu là đồi núi, rừng rậm. Do đó, đơn vị thường xuyên chỉ đạo công an các xã khuyến cáo người dân không đi vào các khu vực rừng sâu để tìm kiếm dược liệu hoặc săn bắt thú rừng.

Đây không phải lần đầu tiên Công an huyện Kon Plông tìm kiếm thành công người dân đi lạc trong rừng. Ngày 8/1, Công an huyện Kon Plông cũng đã tìm thấy anh H. (40 tuổi) và con gái là cháu V. (10 tuổi, cùng ở xã Măng Cành, huyện Kon Plông) sau nhiều ngày mất tích.