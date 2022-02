Tìm ra "bà mối" siêu chất lượng ở Twenty Five, Twenty One: Gắn kết từ những khoảnh khắc đầu tiên, âm thầm se duyên cho tình yêu đôi lứa

Twenty Five, Twenty One (Tuổi 25, Tuổi 21) hiện đang bộ phim thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả trong và ngoài nước. Trong suốt chặng đường đầu phát sóng, người xem được chứng kiến từ những khoảnh khắc hài hước cho tới những phút giây đau lòng. Đặc biệt, có một nhân vật bí ẩn luôn âm thầm góp mặt vào những khoảnh khắc đó của các nhân vật trong phim.

Có mặt trong hầu hết mọi khoảnh khắc hạnh phúc hay đau buồn, lặng lẽ góp vui và an ủi cho nỗi lòng của các nhân vật, đó là sức nước. Thoạt đầu nghe qua thì có vẻ điều này có phần mơ hồ, nhưng khi ngẫm lại, khán giả mới nhận ra vai trò của nước trong Twenty Five, Twenty One. Nước là điểm sáng của bộ phim.

Ngay từ giây phút đầu tiên khi Yi Jin (Nam Joo Hyuk) và Hee Do (Kim Tae Ri) gặp nhau, nước đã nối liền mối quan hệ của họ. Đó là khi Yi Jin giao báo và không may lại làm hỏng bức tượng đang phun nước của nhà Hee Do.

Phân cảnh Yi Jin đau lòng khi có chủ nợ tới nhà tìm, Hee Do đã an ủi anh và kéo anh đi tìm niềm hạnh phúc tại ngôi trường cấp 3 cô từng học. Ở đây, Yi Jin và Hee Do đã mở tất cả các vòi nước và tận hưởng khoảnh khắc chỉ có riêng hai người.

Ở tập 4, cơn mưa xuất hiện khi Yi Jin và Hee Do cùng nhau đi trên chiếc xe cũ của Yi Jin. Và cơn mưa cũng xuất hiện như cho họ cơ hội để "lén hạnh phúc".

Trong tập 5, khi Yi Jin và Hee Do đã mỗi người một ngả thì dòng nước vẫn là một kỷ niệm để họ nhớ về nhau.

Không chỉ âm thầm xuất hiện trong mối quan hệ của cặp đôi chính, cơn mưa còn chứng kiến cả niềm đam mê của Hee Do và sự ngưỡng mộ của cô nàng với thần tượng Yoo Rim (Bona) của mình.

Cuối cùng, cơn mưa còn xuất hiện trong mối tình gà bông của Ji Woong (Choi Hyun Wook), Yoo Rim (Bona) và là cầu nối của nhóm 5 người trẻ thời bấy giờ.

Đón xem các diễn biến tiếp theo của bộ phim Twenty Five, Twenty One vào mỗi buổi tối thứ 7 và chủ nhật trên Netflix.

Nguồn ảnh: Tổng hợp

https://kenh14.vn/tim-ra-ba-moi-sieu-chat-luong-o-twenty-five-twenty-one-gan-ket-tu-nhung-khoanh-khac-dau-tien-am-tham-se-duyen-cho-tinh-yeu-doi-lua-20220227095518344.chn