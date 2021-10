Tìm kiếm nhà sáng tạo trẻ chinh phục giải thưởng lớn Piaggio Liberty

Chỉ còn 2 tuần nữa thôi là cuộc thi WE LIBERTY - Sáng tạo không giới hạn sẽ chính thức khép lại. Quán quân cuộc thi với giải thưởng là 2 chiếc xe Liberty S thuộc BST 2021 mới vẫn còn là ẩn số trong khi đó cánh cửa cơ hội debut tài năng sáng tạo vẫn còn chờ đợi những ai dám thử. Cùng làm một điều gì đó thật tuyệt vời trước khi năm 2021 khép lại và đánh dấu tuổi trẻ bằng những tác phẩm thật đáng nhớ, dám sáng tạo, dám thử để bứt phá, tại sao không?



Bên cạnh giải thưởng cực đỉnh, WE LIBERTY cũng chính là một hành trình trải nghiệm khám phá bản thân đầy thú vị. Các thí sinh cùng Piaggio Liberty định nghĩa tinh thần "Bạn có dám thử?" bằng những tác phẩm visual arts sáng tạo không giới hạn thông qua lăng kính độc nhất của riêng mình, truyền cảm hứng tích cực về một thế hệ trẻ sáng tạo và tràn ngập những năng lượng tích cực.

"Trong thế giới kính vạn hoa, mọi sắc màu đều được tự do, mỗi lần khuấy đảo sẽ cho ra đời một bức tranh, không bức nào giống bức nào! Cuộc sống cũng thế, bạn tự do và những phong cách bạn chọn cũng tự do. Sự kết hợp của những điều 'tự do' sẽ tạo nên một 'định luật của sự bất quy tắc', đó chính là định nghĩa của 'chất riêng'. Let's stir up your styles to spice up your life! WE LIBERTY - TÔI DÁM THỬ, CÒN BẠN?". Đó là cách thí sinh Cao Tấn Tài truyền cảm hứng tự do theo đuổi chất riêng cùng We Liberty.

"Có bao giờ bạn quá chán nản vì cứ lẩn quẩn trong vùng an toàn của bản thân và xoay quanh bởi những kỳ vọng của mọi người. Hay có bao giờ bạn có ý định le lói bước ra khỏi chiếc hộp an toàn ấy, sống đúng với đam mê, khát vọng của bản thân. Làm những công việc mình thích, những việc mình thật sự thấy thoải mái mỗi khi nghĩ đến không? Lấy cảm hứng từ sự bứt phá giới hạn bản thân, không ngần ngại thử những thử thách mới, từ đó dần hoàn thiện đam mê và ước mơ của mình. Và quan trọng hơn bạn sẽ không đơn độc, cùng với sự đồng hành của Liberty S giúp bạn bon bon trên mọi nẻo đường. Vậy còn bạn thì sao, bạn có 'dám thử' bước ra khỏi vùng an toàn cùng với tinh thần 'dám thử' của #WeLiberty không?", Việt Anh @duckietheduck315 chia sẻ.

Tác phẩm sáng tạo với những thông điệp đậm chất #WeLiberty "Be Free - Be Cool - Be Edgy" của thí sinh Anh Andie đã nhận được giải thưởng tuần của cuộc thi vì sự sáng tạo và thông điệp truyền cảm hứng.

Bài dự thi We Liberty với cảm hứng gắn liền với văn hóa đường phố Sài Gòn của thí sinh Lưu Anh Đức @the.artdes.

Bài dự thi sáng tạo đến từ thí sinh Nguyễn Thiên Phú với thông điệp: "Sự trải nghiệm không đến từ những chuyến đi xa, đến những nơi xa lạ, mà chính là những hình ảnh thân quen, phố thị gần gũi nhưng được tận hưởng, chìm đắm qua một lăng kính, góc nhìn khác biệt, chỉ chính chúng ta mới có thể nhìn được".

Thí sinh Diệp Giai Hưng với thông điệp truyền cảm hứng trên hành trình theo đuổi đam mê cùng Liberty: "Cảm xúc của một người cũng như ánh đèn neon vậy: những lúc bạn phấn khởi, ánh đèn sẽ trông náo loạn và hung hăng; lúc bạn buồn, ánh đèn cũng trầm lặng và da diết; cứng cỏi bên trong lõi nhưng mềm mại khi toát ra ngoài, đa dạng và khó định hình. Tất cả những xúc cảm đó, đều do bạn quyết định, và cũng không ngoại lệ đối với những cung đường hành trình mà bạn đang đi. Chỉ cần ngọn lửa đỏ còn rực, thì đam mê vẫn sẽ tiếp tục cháy, cái chất riêng sẽ tiếp tục được dũa, và hành trình của bạn vẫn sẽ tiếp tục lăn bánh. Một câu hỏi nữa là, bạn có dám thử?".

Diễn ra từ 22/9 đến 3/11 trên Instagram @we.liberty và Facebook Piaggio Vietnam, WE LIBERTY đã thu về hàng loạt thiết kế ấn tượng và những câu chuyện "dám thử" đầy cá tính, đậm chất riêng.

Ngoài 30 giải tuần là bộ phụ kiện giới hạn Liberty "chất ngất" giá trị lên đến 3 triệu/bộ, thí sinh tham dự còn có cơ hội nhận nhiều giải thưởng sang xịn mịn gồm: 2 giải chung cuộc, mỗi giải 1 xe Liberty thuộc BST màu mới 2021; 5 giải nhì, mỗi giải một Voucher giảm 30% giá xe hoặc vé máy bay và khách sạn 2 ngày 1 đêm tham dự sự kiện của Piaggio tại một thành phố khác cho 2 người.

Tinh thần "dám thử" của cuộc thi cũng chính là nguồn cảm hứng cho BST Piaggio Liberty S 2021 với bảng màu mới lạ, độc đáo và năng động - đại diện cho tinh thần tự do thể hiện chất riêng của thế hệ trẻ. Hãy cùng "giải phóng" những năng lượng sáng tạo của bản thân và hết mình cùng đam mê với We Liberty!

Thời gian diễn ra: Từ ngày 22/9/2021 - ngày 3/11/2021.

Tải bộ hình ảnh và Hướng dẫn cách tham gia tại: https://bit.ly/LetsLiberty.

Tham khảo chi tiết về thể lệ tham dự và cơ cấu giải thưởng cuộc thi tại Instagram @we.liberty https://www.instagram.com/we.liberty/.

Hoặc Fanpage Piaggio Vietnam: https://www.facebook.com/PiaggioVietnam/posts/4644175012293810.