Tìm hiểu về dịch vụ tự động thu phí ETC với chương trình Xe+

Từ ngày 1.8 tất cả các tuyến cao tốc trên toàn quốc sẽ triển khai dịch vụ thu phí tự động không dừng ETC. Đây là hình thức thu phí áp dụng công nghệ tự động nhận diện phương tiện di chuyển qua và trừ tiền vào tài khoản giao thông. Do đó, chủ phương tiện không cần dừng xe lại trả tiền mà vẫn có thể di chuyển qua trạm thu phí.

Theo các chuyên gia kinh tế, việc áp dụng hệ thống thu phí ETC sẽ tiết giảm cho xã hội hàng nghìn tỷ đồng/năm. Bên cạnh những lợi ích có thể đo đếm được, việc đưa hệ thống thu phí ETC vào khai thác cũng đưa đến những lợi ích gián tiếp như: Giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, tăng tuổi thọ động cơ cho chủ phương tiện, tiết kiệm chi phí bảo trì đường bộ cho chủ đầu tư, rút ngắn thời gian lưu chuyển hàng hóa trên đường và góp phần thực hiện chủ trương của Chính phủ về giảm thanh toán bằng tiền mặt

Thu phí tự động ETC là công nghệ mới được đưa vào sử dụng nên còn có nhiều khe hở còn tồn tại. Trong thời gian gần đây, để chạy chỉ tiêu doanh số ảo nhiều cộng tác viên của nhà cung cấp đã cung cấp khống thông tin mở thẻ. Điều này đã làm cho các chủ xe không dán được thẻ định danh của chính mình để di chuyển trên cao tốc. Tài xế cũng phải trực tiếp gửi thẻ đến chi nhánh mà không thể thực hiện online. Bên cạnh đó Bộ Giao thông vận tải đã yêu cầu rà soát chấn chỉnh lại lỗi sai hệ thống khiến chủ xe bị trừ tiền khi qua trạm, trừ tiền nhiều lần phải mua vé tay trong khi thẻ vẫn còn tiền khả dụng. Do vậy chủ xe thật phải trả tiền cho tài xế sử dụng biển giả. Tổng cục đường bộ Việt Nam có trách nhiệm kiểm tra, có chế tài xử lý trong trường hợp ghi nhận vi phạm của các nhà cung cấp theo quy định của pháp luật quy định, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp dữ liệu cho công an để xử lý xe dùng biển số giả qua trạm thu phí. Để phản ánh các vấn đề gặp phải với thẻ chủ xe có thể liên hệ qua số điện thoại đường dây nóng: Điện thoại liên hệ VETC 19006010, Điện thoại liên hệ VDTC 19009080

