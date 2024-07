TikToker Xuân Ca lộ diện với nhan sắc mới mẻ sau phẫu thuật

Nhan sắc trước khi phẫu thuật của nàng TikToker

Dù thường xuyên xuất hiện lộng lẫy và chỉn chu, make-up kỹ lưỡng trên mạng xã hội nhưng Xuân Ca lại là chủ đề bàn tán về nhan sắc mỗi khi xuất hiện tại sự kiện. Những ý kiến trái chiều về vẻ ngoài quá khác so với hình ảnh trên TikTok khiến cô nàng dần thu mình lại và hạn chế tham gia các sự kiện đông người.

Sau thời gian vắng bóng, Xuân Ca xuất hiện với khuôn mặt có phần khác lạ và tự tin hơn hẳn. Cộng đồng mạng nhận ra cô có nhiều nét thay đổi trên gương mặt, đặc biệt là phần mũi thon gọn, hài hòa hơn và đôi mắt to tròn, xinh xắn. Thậm chí, nhiều người qua đường bắt đầu dành lời khen có cánh cho cô khi tình cờ gặp bên ngoài, khen cô nàng xinh đẹp, đáng yêu chứ không giống "tin dìm hàng" trên mạng.

Chia sẻ về quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, Xuân Ca cho biết cô cũng đã từng can thiệp chỉnh sửa mắt và mũi trước đây rồi nhưng không được ưng ý, nên giờ sửa lại Xuân Ca phải cân nhắc lựa chọn rất kỹ bác sĩ và bệnh viện để có kết quả như ý và duy trì được lâu dài.

Cô nàng cũng chia sẻ luôn muốn hoàn thiện bản thân mỗi ngày để tự tin hơn trong công việc và không tự ti khi gặp mọi người ở bên ngoài. Sự thay đổi lần này cũng như một lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và tất cả người hâm mộ đã luôn ủng hộ và bên cạnh Xuân Ca.

Dr. Harvey Nguyễn là người trực tiếp thực hiện nâng mũi cho Xuân Ca

Đồng hành cùng cô nàng Tiktoker trong hành trình nâng cấp diện mạo là bác sĩ CKI Harvey Nguyễn (Nguyễn Quốc Chí) - Giám đốc chuyên môn, kiêm Trưởng khoa nâng mũi Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn.



Theo đánh giá từ bác sĩ, Xuân Ca từng can thiệp sửa mũi từ năm lớp 11, do sử dụng chất liệu silicon kém chất lượng nên gây ra tình trạng mũi lệch nhẹ, lộ sống mũi, đầu mũi hơi to, cánh mũi bè. Do đó, trong lần phẫu thuật này Dr. Harvey Nguyễn tiến hành tháo chất liệu nâng mũi cũ, nâng sống bằng chất liệu Surgiform tốt nhất hiện nay. Tuy nhiên, về phần cánh mũi, Xuân Ca mong muốn bác sĩ giữ nguyên vì "xem thầy bảo mũi lộc", "sợ mất lộc" nên bác sĩ Harvey quyết định sẽ không thu nhỏ cánh mũi.

Dưới sự tận tâm của bác sĩ, nàng Tiktoker đã có khoảng thời gian hậu phẫu nhẹ nhàng

Với chuyên môn vững vàng và sự khéo léo trong từng thao tác của bác sĩ Harvey - Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, Xuân Ca không chỉ trở nên xinh đẹp hơn mà các đường nét còn vô cùng tự nhiên, trẻ trung, phù hợp với lứa tuổi của cô.

Hình ảnh Xuân Ca sau nâng mũi 1 tháng

Ngay khi xuất hiện với diện mạo mới, Xuân Ca nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Hàng loạt bình luận khen ngợi nhan sắc để lại dưới mỗi video và bức ảnh mới của Xuân Ca. Nhiều người còn bày tỏ đây chắc chắn sự lựa chọn sáng suốt nhất của cô nàng.

Cô nàng đã sẵn sàng trở lại sau thời gian hồi phục

Có thể nói, câu chuyện lột xác của Xuân Ca không chỉ là sự thay đổi về ngoại hình mà còn là câu chuyện chung của nhiều bạn trẻ có tài năng nhưng đang lấp mình phía sau lớp Filter và màn hình điện thoại. Với nhan sắc rạng rỡ cùng sự nỗ lực mỗi ngày, Xuân Ca khích lệ những bạn trẻ dám thay đổi để tìm kiếm phiên bản tốt hơn, tìm kiếm cơ hội cho chính mình. Tới đây, Xuân Ca ấp ủ sẽ chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ bằng những dự án mới và chắc chắn cô nàng sẽ chạm tới hào quang trong tương lai.