TikToker Trí Phan: “Học được cách cân bằng cuộc sống và đã tìm được người bạn đồng hành lý tưởng…”

Trí Phan hay còn được biết dưới cái tên Trí "Thịt Boà" là một hot TikToker với hơn 2,1 triệu người theo dõi. Không chỉ nổi tiếng với những video hướng dẫn nấu ăn theo phong cách ngắn gọn súc tích, sức hút của Trí "Thịt Bòa" còn đến từ vẻ ngoài điển trai cùng rất nhiều clip hướng dẫn tập luyện body 6 múi cực xịn. Chính vì vậy, khi tham gia chuỗi bootcamp "Zero to Hero" do Heineken® 0.0 x California Fitness Center tổ chức, hot boy 6 múi đã có những chia sẻ hết sức thú vị về cuộc sống cân bằng, chuẩn tinh thần vừa lành mạnh mà vẫn có thể ăn mừng sau giờ tập thật sảng khoái.



Được biết Trí mất hơn 9 năm để rèn luyện hình thể đẹp như hôm nay, Trí đã rút ra những điều quan trọng gì khi bắt đầu hành trình thay đổi bản thân?

Có 3 điều quan trọng mà Trí rút ra được sau một thời gian dài luyện tập. Một là tập luyện chăm chỉ quan trọng hơn tập luyện đúng hình thức. Tiếp theo là đào tạo nhất quán. Sự nhất quán sẽ tạo ra sự khác biệt ngày đêm cho vóc dáng của bạn vì thể dục là một nỗ lực lâu dài. Cuối cùng, chế độ ăn kiêng cũng quan trọng không kém việc tập luyện. Với kết quả body hiện tại, Trí gọi đây là một quá trình từ "Zero to Hero" mà bản thân đã nỗ lực thực hiện không ngừng nghỉ.

Nhận về hơn 54M lượt thích ở các nội dung thú vị về fitness, nấu ăn và dinh dưỡng trên nền tảng TikTok, đâu là bí quyết giúp Trí thành công truyền cảm hứng sống lành mạnh, từ "Zero to Hero" đến với mọi người?

Bí quyết hả? Với Trí, bí quyết quan trọng nhất chính là bản thân mình. Trí luôn cố gắng giúp đỡ mọi người và chia sẻ những điều mang lại lợi ích cho người khác và cộng đồng. Đó là lý do vì sao tôi luôn tự tin rằng nội dung trên kênh của mình sẽ phần nào mang đến một cảm hứng sống tích cực và lành mạnh.

Như Trí đã nói, chế độ ăn kiêng cũng quan trọng không kém việc tập luyện, vậy Trí đã áp dụng những nguyên tắc nào để ăn kiêng hiệu quả trong hành trình từ "Zero to Hero" của chính mình?

Bí quyết ăn kiêng của Trí là đáp ứng tất cả các nhu cầu về chất dinh dưỡng đa lượng, vi chất dinh dưỡng và calo của bạn. Trí cũng hay tìm kiếm các loại thức uống kết hợp trong bữa ăn để tăng thêm hương vị.

Luôn phải tính toán lượng calo chuẩn xác trong mỗi bữa ăn, chắc hẳn Trí thường phải hạn chế những bữa tiệc ăn mừng sau giờ tập, vậy làm thế nào Trí có thể "hết mình" khi tham gia những cuộc vui cùng bạn bè?

Từ khi biết Heineken® 0.0, trong các bữa tiệc Trí thường chọn uống loại này vì lượng calo thấp, phù hợp với mục tiêu sức khỏe của Trí. Trí cũng hay khuyến khích bạn bè uống Heineken® 0.0 với mong muốn bạn mình cũng sẽ quan tâm hơn đến sức khoẻ như mình đang làm.

Là một fan trung thành của Heineken 0.0, Trí cảm nhận ra sao khi sử dụng thức uống này và nếu chấm điểm thì Trí sẽ dành cho Heineken® 0.0 thang điểm bao nhiêu?

Trí rất muốn giới thiệu Heineken® 0.0 cho bất kỳ ai thích thưởng thức hương vị đằm mượt sảng khoái nhưng đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu. Trí đánh giá Heineken® 0.0 là 8/10, tuy nhiên sẽ cộng thêm 2 điểm vì tính lành mạnh. Đánh giá cuối cùng là 10/10 nhé!

Heineken® 0.0 mang đến mọi người lựa chọn mới mẻ và đầy sáng tạo ở tất cả mọi thời điểm trong ngày bao gồm cả những lúc tưởng chừng như không thể, còn Trí lại là người theo đuổi công việc sáng tạo nội dung và luôn cần sự thay đổi mỗi ngày, vậy Heineken® 0.0 đã làm mới nguồn sáng tạo của Trí như thế nào?

Trí thưởng thức Heineken® 0.0 thường ngày. Ngoài ra Trí cũng tìm tòi để kết hợp với nhiều công thức khác nhau. Heineken® 0.0 có hương vị rất đằm mượt lại chứa ít calo nên gần như vô cùng phù hợp với cuộc sống của Trí.

Ngoài việc duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể thao thường xuyên, có hoạt động nào khác Trí muốn chia sẻ cho những người đang hướng đến lối sống lành mạnh hay không?

Ngoài tập thể dục và nấu ăn, Trí còn đạp xe, chơi bóng chuyền và làm những video cung cấp thông tin thú vị để giúp truyền cảm hứng cho các bạn trẻ. Trí học được cách cân bằng cuộc sống, tìm được người bạn đồng hành lý tưởng là Heineken® 0.0 để có thể "sảng khoái" cùng bạn bè trong các cuộc vui sau giờ tan tầm hay những bữa tiệc ăn mừng sau giờ tập.

Xin cảm ơn Trí Phan vì cuộc trò chuyện thú vị và đầy cảm hứng "0 gì 0 thể" này!