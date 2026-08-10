TikToker Hải Sapa là ai?

Từ một tài xế phục vụ khách du lịch ở vùng Tây Bắc, Hải Sapa dần trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung nổi bật trên mạng xã hội, sở hữu hàng triệu người theo dõi và mở rộng hoạt động sang kinh doanh.

Từ tài xế vùng cao đến TikToker triệu người theo dõi

Hải Sapa, tên thật Vũ Hoàng Hải, là YouTuber và TikToker được biết đến với các nội dung về ẩm thực, đặc sản và đời sống vùng Tây Bắc. Hiện kênh TikTok của anh có hơn 5,2 triệu người theo dõi, trong khi kênh YouTube SAPA TV đạt hơn 1,9 triệu người đăng ký.

Trước khi nổi tiếng trên mạng xã hội, Hải Sapa từng làm nghề lái xe phục vụ du khách tại Lào Cai, Yên Bái, Sơn La.

Trong quá trình di chuyển và tiếp xúc với nhiều địa phương, anh bắt đầu quay lại những hình ảnh về cuộc sống bản làng, văn hóa và ẩm thực Tây Bắc để đăng tải lên mạng.

Hải Sapa là gương mặt quen thuộc với nhiều bạn trẻ trên mạng xã hội, đặc biệt qua những video về ẩm thực, đặc sản và cuộc sống vùng Tây Bắc

Từ năm 2011, SAPA TV duy trì các video xoay quanh những câu chuyện đời thường, món ăn và con người vùng cao.

Sau đó, Hải Sapa mở rộng sang TikTok và nhanh chóng xây dựng được lượng người theo dõi lớn.

Bên cạnh hoạt động sáng tạo nội dung, nam TikToker còn phát triển mảng kinh doanh. Một trong những sản phẩm gắn liền với tên tuổi Hải Sapa là thịt trâu gác bếp. Sản phẩm từng được anh bán qua các phiên livestream, với mức giá niêm yết khoảng 600.000 đồng/500g và thường được giảm còn 500.000 đồng.

Món thịt trâu gác bếp là một trong những sản phẩm đặc sản chủ lực mang thương hiệu SAPA TV do TikToker/YouTuber Hải Sapa (Nguyễn Văn Hải) kinh doanh (Ảnh: Dân Trí)

Tên tuổi Hải Sapa cũng từng được nhắc đến trong tranh cãi liên quan món lòng xe điếu vào năm 2025.

Năm 2023, kênh SAPA TV đăng video trải nghiệm món lòng xe điếu với tiêu đề "Lòng se điếu 3 triệu 1 kg, ngon nhức nách". Trong video, Hải Sapa nhận xét món ăn giòn, ngon và cho rằng mức giá cao không phải vấn đề nếu sản phẩm thực sự chất lượng.

Sau đó, khi món lòng xe điếu trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội, Hải Sapa chịu không ít chỉ trích vì từng xuất hiện và review sản phẩm này.

Sở hữu nhà hàng hơn 100 tỷ đồng, biệt thự 1.250m2

Cùng với độ phủ sóng trên mạng xã hội, tài sản và hoạt động kinh doanh của Hải Sapa cũng thu hút sự chú ý.

Cuối năm 2022, anh khai trương một nhà hàng quy mô lớn tại trung tâm TP Lào Cai. Khi được hỏi về số tiền đầu tư, Hải Sapa từng tiết lộ tổng chi phí mua đất và xây dựng nhà hàng hơn 100 tỷ đồng.

Cơ sở này được thiết kế khang trang, chuyên phục vụ các món đặc sản Tây Bắc và tổ chức nhiều sự kiện, theo tạp chí kinh tế chứng khoán Việt Nam.

Nhà hàng Sapa TV là một cơ sở kinh doanh thuộc hệ thống Sapa TV của Hải Sapa (Ảnh: Cap màn hình)

Tháng 10/2023, Hải Sapa tổ chức lễ tân gia căn biệt thự 5 tầng tại Lào Cai. Công trình có tổng diện tích khoảng 1.250m2 , được đầu tư nội thất sang trọng, thang máy riêng, bể cá cảnh, phòng tập và không gian giải trí.

Một số hình ảnh được chia sẻ cho thấy khu vực sinh hoạt và phòng ngủ của các thành viên trong gia đình được thiết kế rộng rãi (Ảnh: kinhtechungkhoan)

Không dừng ở bất động sản, Hải Sapa từng xuất hiện cùng một chiếc Porsche biển đẹp và nói vui rằng mua xe để "ship chẩm chéo và thịt trâu gác bếp". Anh cũng tham gia phân phối nhiều sản phẩm tiêu dùng và đặc sản vùng cao.

Về hoạt động doanh nghiệp, năm 2025, Hải Sapa thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Sapa TV với vốn điều lệ 50 tỷ đồng.

Anh nắm 60% cổ phần và giữ vị trí giám đốc. Doanh nghiệp đăng ký nhiều lĩnh vực, từ lưu trú, ẩm thực, quảng cáo đến bất động sản.

Từ một người lái xe phục vụ du khách, Hải Sapa đã xây dựng được hệ sinh thái xoay quanh nội dung, ẩm thực và đặc sản Tây Bắc.

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