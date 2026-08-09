“Nữ cơ trưởng đẹp nhất lịch sử hàng không” giờ ra sao?

Sốc vì trông còn trẻ đẹp hơn cả 4 năm trước.

Evelyn Sriabhandha, thường được gọi là April, từng gây chú ý trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài nổi bật trong bộ đồng phục phi công. Từ khoảng năm 2022, hình ảnh của cô liên tục xuất hiện trên truyền thông khu vực, sau đó được báo Hàn Quốc và Trung Quốc giới thiệu với những mỹ từ như “cơ trưởng đẹp nhất lịch sử hàng không”.

Evelyn Sriabhandha nổi tiếng với danh xưng “Nữ cơ trưởng đẹp nhất lịch sử hàng không”.

4 năm sau, Evelyn đã có một thay đổi lớn trong sự nghiệp: cô rời Nok Air sau khoảng 8 năm gắn bó và chuyển sang Thai VietJet Air.

Trong khi đó, trên mạng xã hội, cô vẫn duy trì công việc của một influencer, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường, thời trang, du lịch và những khoảnh khắc trong nghề phi công.

“Nữ cơ trưởng đẹp nhất lịch sử hàng không”

Evelyn Sriabhandha là nữ phi công người Thái Lan, thường sử dụng biệt danh April. Cô cao khoảng 1,70 m, từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp và sở hữu ngoại hình nổi bật với gương mặt nhỏ, đường nét rõ, làn da sáng cùng vóc dáng cao ráo. Những yếu tố này khiến hình ảnh của Evelyn trong đồng phục phi công nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi cô vốn sở hữu một công việc vốn thường gắn với hình ảnh nam giới. Truyền thông Hàn Quốc sau này cũng giới thiệu cô là người từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp.

Khoảng năm 2022, cái tên April Evelyn bắt đầu được truyền thông Indonesia chú ý. Tháng 2/2022, Okezone đăng bài “Alamak, Cantiknya Pilot April Evelyn Bikin Netizen Ingin Terbang Terus” (tạm dịch: “Trời ơi, nữ phi công April Evelyn xinh đẹp khiến dân mạng chỉ muốn được bay mãi”), giới thiệu cô là nữ phi công Thái Lan thường chia sẻ hình ảnh lúc làm việc và đi du lịch. Khi đó, tài khoản cá nhân của Evelyn đã có gần 30.000 người theo dõi.

Evelyn Sriabhandha nổi tiếng từ năm 2022 đến nay.

Cô đang làm việc cho Nok Air và được giới thiệu đã có khoảng 7 năm kinh nghiệm tính cả thời gian huấn luyện bay. Việc một nữ cơ trưởng sở hữu ngoại hình được ví như hoa hậu, đồng thời thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường và du lịch, khiến câu chuyện về Evelyn càng có sức hút.

Sau đó, danh tiếng của Evelyn tiếp tục lan sang Hàn Quốc. Tháng 10/2023, Insight đăng bài với tiêu đề (tạm dịch:“Cứ ngỡ ảnh tạp chí của hãng hàng không... nữ cơ trưởng xinh hơn cả tiếp viên, từng chinh chiến ở các cuộc thi sắc đẹp”). Bài viết gọi cô là người được đặt biệt danh “cơ trưởng đẹp nhất lịch sử hàng không”.

Bài viết mô tả Evelyn sở hữu gương mặt nhỏ, đường nét rõ, làn da trắng, vóc dáng được ví như ma-nơ-canh và cao 1,70 m; thậm chí đặt biệt danh cho cô là “nữ cơ trưởng đẹp nhất lịch sử hàng không”. Insight cũng dẫn lại những bình luận kiểu “cơ trưởng còn xinh hơn tiếp viên”, “xinh hơn cả nhiều người nổi tiếng”.

Cuộc sống và nhan sắc hiện tại gây bất ngờ

Sau nhiều năm gắn bó với Nok Air, Evelyn có bước chuyển mới trong sự nghiệp vào năm 2025. Theo thông tin cô chia sẻ trên trang cá nhân, tháng 9/2025, Evelyn nói lời tạm biệt với Nok Air sau khoảng 8 năm. Cô gọi đây là “ngôi nhà đầu tiên” của mình trong sự nghiệp phi công và gửi lời cảm ơn sau quãng thời gian dài gắn bó. Sau đó, cô chuyển sang Thai VietJet Air, tiếp tục công việc phi công. Đồng thời, cô tích cực hoạt động trên mạng xã hội. Từ những năm đầu nổi tiếng, cô đã thường xuyên đăng ảnh trong lúc làm việc, đi du lịch và tận hưởng thời gian rảnh. Hiện tại, cô sở hữu Instagram cá nhân có hơn 117N follower.

Hiện tại, cô là cơ trưởng của Thai VietJet Air.

Ngoài công việc chính, cô còn từng được giới thiệu là người mẫu ảnh quảng cáo và chủ một cửa hàng thời trang. Vì vậy, trang cá nhân của Evelyn có sự pha trộn giữa hình ảnh nghề nghiệp và lifestyle: khi là nữ phi công trong đồng phục, lúc lại xuất hiện trong những bộ trang phục đời thường nữ tính, thanh lịch hoặc nổi bật hơn. Trong khi sự nghiệp bước sang một chặng mới, nhan sắc của Evelyn lại là thứ khiến dân mạng chú ý nhất khi nhìn lại hình ảnh hiện tại.

Nếu thời điểm nổi tiếng khoảng năm 2022, nữ phi công gây ấn tượng với gương mặt ngọt ngào, làn da sáng và vẻ ngoài được ví như hoa hậu, thì sau 4 năm, cô dường như không những không thay đổi nhiều mà còn trông trẻ trung và cuốn hút hơn. Những hình ảnh mới trên trang cá nhân cho thấy Evelyn vẫn giữ gương mặt thanh tú, làn da căng sáng cùng vóc dáng cao ráo.

Cuộc sống sang chảnh cùng vẻ ngoài trẻ trung của Evelyn.

Tuy nhiên, thay vì vẻ trong trẻo của những năm đầu, cô hiện theo đuổi hình ảnh sắc sảo, sang và quyến rũ hơn. Khi diện đồng phục, nữ phi công vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp; còn lúc rời máy bay, cô liên tục biến hóa với váy áo nữ tính, gợi cảm. Evelyn cũng duy trì các hoạt động thể chất như boxing, chạy bộ và tập luyện để giữ sức khỏe. Trước đó, cô từng chia sẻ quan điểm rằng phụ nữ nên yêu thương và chăm sóc bản thân dù bận rộn đến đâu; việc tập luyện, uống nhiều nước và sử dụng kem chống nắng cũng được cô duy trì trong nhiều năm.

Ảnh: IGNV