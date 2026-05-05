TikTok đang dạy người Mỹ yêu xe Trung Quốc, dữ liệu chất lượng nói điều ngược lại

Khảo sát AlixPartners công bố tháng 4 năm 2026 trên 9.000 người mua xe Mỹ ghi nhận 76% người 18 đến 25 tuổi đã biết các thương hiệu xe Trung Quốc, 69% Gen Z sẵn sàng cân nhắc mua. Cùng tháng đó, JD Power công bố PP100 của xe điện Trung Quốc đạt 231 lỗi trên 100 xe, tăng năm thứ 3 liên tiếp. Hai bộ dữ liệu đang đi theo hai hướng ngược nhau, và người gánh hậu quả là người mua thật.

Câu chuyện này không bắt đầu từ một bảng số liệu mà từ một video. Trên TikTok Mỹ tháng 3 năm 2026, một nhà sáng tạo nội dung đăng video dài 47 giây giới thiệu chiếc Xiaomi SU7. Anh ngồi trong xe, vuốt màn hình lớn, khen hệ thống âm thanh, mô tả cảm giác như đang ngồi trong chiếc xe Đức cao cấp gấp đôi giá. Video vượt 10 triệu lượt xem trong 1 tuần. Bình luận đa số tiếc nuối: vì sao Mỹ không cho mua, vì sao người Trung Quốc được dùng đồ tốt hơn với giá rẻ hơn.

Cùng tháng đó, JD Power Trung Quốc phát hành báo cáo dài 20 trang, phân tích 30.000 chủ xe điện đã mua xe trong năm. Kết luận quan trọng nhất: 231 vấn đề trên mỗi 100 chiếc xe trong 6 tháng đầu sở hữu. Lỗi thiết kế chiếm gần 70%. Hệ thống giải trí và hệ thống hỗ trợ lái là hai nhóm lỗi lớn nhất. Đó chính là hai tính năng được người sáng tạo nội dung TikTok khen nức nở. Báo cáo này không có ai chia sẻ trên TikTok. Nó chỉ tồn tại trên trang chủ JD Power, được vài hãng tin chuyên ngành đưa lại, rồi chìm vào kho lưu trữ.

Xe Trung Quốc được TikTok “ưu ái”?

Khi thuật toán quyết định cái gì người mua được biết

Khoảng cách giữa hai bộ thông tin trên không phải ngẫu nhiên. TikTok đẩy video dựa trên thời gian giữ chân người xem và mức độ kích thích tương tác. Một video review xe rẻ có thiết kế đẹp, tính năng nhiều, giá thấp hơn Mỹ vài lần là loại nội dung gây cảm xúc mạnh ngay 5 giây đầu. Một video phân tích PP100 đang tăng hay vụ tay nắm cửa Xiaomi gây tử vong đòi hỏi kiến thức nền và không tạo cảm xúc tức thời. Thuật toán không ưu tiên loại sau. Người xem TikTok nhận được một phiên bản xe Trung Quốc đã được sàng lọc qua bộ lọc kích thích cảm xúc, không phải bộ lọc chất lượng thông tin.

Biểu đồ 1: Nhận thức người tiêu dùng Mỹ về xe Trung Quốc

231 lỗi trên 100 xe và sự thật về những tính năng được khen nhất

PP100 của xe năng lượng mới Trung Quốc trong năm 2026 đạt 231 lỗi trên 100 xe trong 6 tháng đầu sở hữu, tăng từ 209 năm 2024 và 226 năm 2025. Để so sánh, xe mới tại Mỹ năm 2025 có PP100 trung bình 180 đến 190, xe Nhật tại Nhật thường dưới 150. Xe Trung Quốc có số lỗi cao hơn 20 đến 30% so với các thị trường trưởng thành, và đang tăng năm thứ 3 liên tiếp.

Phần thú vị nằm ở phân bố lỗi. Lỗi thiết kế chiếm gần 70% tổng số vấn đề, lỗi hỏng hóc cơ khí giữ ổn định ở mức 0%. Trong nhóm lỗi thiết kế, hệ thống giải trí chiếm 14,3% tổng số lỗi, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến chiếm 9,5%.

Đây là điểm mấu chốt. Hệ thống giải trí và hệ thống hỗ trợ lái chính là hai tính năng được TikTok khen nhiều nhất. Người sáng tạo nội dung quay cận cảnh màn hình lớn, demo trợ lý giọng nói, mô tả cảm giác xe tự lái mượt mà. Nhưng dữ liệu thực tế của chính chủ xe sau 6 tháng sử dụng cho thấy đó cũng là hai tính năng phát sinh lỗi nhiều nhất.

Báo cáo độc lập từ LandRoads tháng 2 năm 2026 ghi nhận 6.950 khiếu nại chính thức của chủ xe điện Trung Quốc, với lỗi tính năng thông minh chiếm 17,3%. Phân tích đưa ra nhận định trực tiếp: càng nhiều tính năng và hệ thống thông minh, xác suất gặp vấn đề càng cao. Các nhà sản xuất đang chạy đua về số lượng tính năng mà mất tập trung vào tính ổn định.

Biểu đồ 2: PP100 xe điện TQ tăng trong khi nhu cầu mua tại Gen Z Mỹ chạm 69%

Nhìn từ góc độ thị trường

Mỹ và EU đang dùng thuế bảo hộ làm tường lửa ngẫu nhiên giúp Gen Z tránh va vào kỳ vọng mà TikTok đã xây dựng. Việt Nam không có công cụ tương đương. Các hãng BYD, Chery, Omoda, MG, Haval đang mở rộng nhanh, không có rào cản đặc biệt về thuế quan, và nội dung TikTok tiếng Việt tán dương xe Trung Quốc giá rẻ đang đi theo cùng mô hình đã hoạt động tại Mỹ.

Người mua Việt phải tự lọc TikTok bằng 2 nguyên tắc đơn giản. Một, nội dung chỉ khen, không nêu hạn chế hoặc đánh đổi, thường là nội dung được chọn lọc hoặc trả tiền. Khi một video tuyên bố một chiếc xe vô địch ở mọi chỉ tiêu, tốt hơn là nghi ngờ ngay. Hai, tìm nguồn dữ liệu có uy tín lịch sử. JD Power đã theo dõi chất lượng xe từ 1968. Một video TikTok 60 giây không có cơ chế tương tự, ngay cả khi người nói có ngoại hình đáng tin cậy.

Cơ chế thiệt hại sau đó rất rõ. Người mua xem video TikTok khen một mẫu xe Trung Quốc, hình thành kỳ vọng từ nội dung đã được tối ưu hóa cho tương tác. Khi đến phòng trưng bày, họ không có dữ liệu về PP100, về tỷ lệ giữ giá tại Tây Ban Nha hay Úc, về phí bảo hiểm cao bất thường tại Anh, về các đợt thu hồi đã công bố. Họ mua dựa trên ấn tượng đã được TikTok xây dựng. 6 tháng sau, kỳ vọng và thực tế va vào nhau, và họ không thể trả lại chiếc xe cho TikTok.

Chi phí ẩn lớn nhất của chiếc xe Trung Quốc nằm trong khoảng cách giữa kỳ vọng được TikTok xây dựng và thực tế vận hành được JD Power ghi nhận. Khi hai con số tiếp tục đi theo hai hướng ngược nhau, người gánh chịu khoảng cách cuối cùng chỉ có thể là người đã đặt bút ký hợp đồng dựa trên một trong hai bộ dữ liệu. Và thuật toán không thiết kế để giúp người mua chọn đúng.