TikTok cam kết xóa tài khoản dưới 13 tuổi, không cho phép trẻ em kiếm tiền trên nền tảng

Mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ, của ngành TT&TT trong tháng 10-2023 và kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Bộ trong thời gian tới.

Tại buổi họp báo, đại diện các cơ quan thuộc Bộ TT&TT đã cung cấp đến cơ quan báo chí nhiều nội dung quan trọng, thu hút sự quan tâm của dự luận trong thời gian qua. Đặc biệt, những nội dung về việc kiểm tra toàn diện với TikTok Việt Nam sau việc để lọt nhiều nội dung vi phạm pháp luật, độc hại trên nền tảng này tại thị trường Việt Nam.

Nhiều nội dung độc hại tràn lan trên TikTok trước khi Bộ Thông tin và Truyền thông vào cuộc thanh tra

Theo ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, sau khi công bố kết luận kiểm tra toàn diện với TikTok Việt Nam, đại diện TikTok Singapore - đơn vị trực tiếp quản lý, vận hành cung cấp các dịch vụ TikTok tại Việt Nam, đã có buổi làm việc với cơ quan chức năng Việt Nam.

Sau buổi làm việc, TikTok Singarpore đã gửi một văn bản cam kết thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đặc biệt là những nội dung liên quan đến trẻ em trên nền tảng này.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông công bố kết quả kiểm tra liên ngành với hoạt động của TikTok tại Việt Nam, chỉ ra nhiều sai phạm của TikTok liên quan đến bảo vệ quyền trẻ em, như: TikTok không có biện pháp, công cụ bảo đảm an toàn về thông tin bí mật đời sống riêng tư của trẻ em; không gửi các thông điệp cảnh báo nguy cơ khi trẻ em cung cấp,...

Hành vi ấu dâm của 1 TikToker với bé gái được đăng tải trên nền tảng này

TikTok cũng không thực hiện việc phát hiện, loại bỏ các hình ảnh, tài liệu, thông tin không phù hợp với trẻ em, ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của trẻ em; không tổ chức tiếp nhận thông tin, đánh giá phân loại theo mức độ an toàn cho trẻ em, vẫn cho phép trẻ em dưới 13 tuổi mở tài khoản dù là nền tảng mạng xã hội chỉ dành cho người từ 13 tuổi trở lên.

Trước những vi phạm, Bộ TT-TT yêu cầu TikTok phải triển khai các biện pháp bảo vệ trẻ em theo quy định về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng theo quy định tại Điều 33, 34, 35, 36, 37 chương IV Nghị định số 56/2017/NĐ-CP ngày 9/5/2017 của Chính phủ.

Trong đó, phải xác thực thông tin tài khoản để phát hiện trường hợp trẻ em khai không đúng độ tuổi sử dụng TikTok, xóa các tài khoản trẻ em dưới 13 tuổi; giới hạn thời gian truy cập, sử dụng TikTok với người dưới 18 tuổi, không cho phép trẻ em kiếm tiền qua TikTok; cảnh báo về độ tuổi cho các video trên TikTok, kiểm soát chặt chẽ video có nội dung nhảm nhí, độc hại, không phù hợp với lứa tuổi...

Hàng loạt video những cô gái trẻ uốn éo khoe thân liên tục xuất hiện tràn ngập trên khắp nền tảng TikTok

Ngoài ra, một nội dung khác liên quan đến an toàn thông tin trẻ em cũng được đưa ra tại buổi hợp báo. Theo đó, đại diện Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đưa ra cảnh báo về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của các ứng dụng trên nền tảng mạng xã hội đều có nguy cơ mất an toàn thông tin cá nhân.

Đáng chú ý, một số rủi ro công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tác động đến trẻ em có thể kể đến là trẻ em tiếp cận thông tin không phù hợp lứa tuổi; có hành vi bạo lực; rò rỉ thông tin cá nhân; dễ bị lôi kéo tham gia các thử thách, trò chơi nguy hiểm trên không gian mạng; tác động tâm sinh lý, hành vi của trẻ em.

Với các nguy cơ như vậy, đại diện Cục An toàn thông tin đã có nhiều khuyến cáo các bậc phụ huynh khi muốn cho trẻ em tham gia không gian mạng cần tuân thủ: Nguyên tắc thông tin (tuân thủ tất cả các nguyên tắc, biện pháp bảo mật thông tin của nhà cung cấp đưa ra); thông minh (trang bị kiến thức cơ bản cho bản thân và con em trên môi trường mạng); thận trọng (luôn thận trọng với bất cứ thông tin nào trên môi trường mạng); tử tế (cư xử văn minh, tuân thủ nguyên tắc ứng xử trên môi trường mạng).