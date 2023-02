TikTok biến thành “cơn ác mộng của cha mẹ”: Trẻ em có thể đối mặt nguy cơ bị bóc lột tình dục dễ dàng hơn bao giờ hết

Một người đàn ông 42 tuổi ở bang Alabama (Mỹ) đăng tải video hát nhép lên tài khoản TikTok của mình, sau đó có một thiếu nữ 14 tuổi ở Texas đã vào bình luận.

Ngay trong phần bình luận video công khai, cả hai trò truyện tán tỉnh qua lại, bao gồm nội dung như "cưới em đi, em sẽ ở bên anh cả đời" và "anh sẽ cưới em, cô bé à". Một số người dùng TikTok khác đã cáo buộc đây là những lời nói không phù hợp, nhưng tất nhiên chính chủ không quan tâm.

Đó là câu chuyện đã diễn ra vào đầu năm ngoái. Không lâu sau, vào tháng 3, người đàn ông - Grady Moffett đã đến bang Texas để gặp cô bé. Chỉ vài ngày sau, Moffett bị cảnh sát bắt vì tội tấn công tình dục trẻ em.

“Tôi thật sự yêu cô ấy”, Grady Moffett nói trong một cuộc phỏng vấn từ nhà tù quận ở Fort Worth. Anh đã không đưa ra lời bào chữa nào.

“Mảnh đất màu mỡ” cho tội phạm ấu dâm

Tệ nạn dụ dỗ trẻ vị thành niên trên không gian Internet đã có từ lâu. TikTok, ứng dụng truyền thông xã hội được tải xuống nhiều nhất trong những năm gần đây đã nổi lên như một khu vực nguy hiểm lớn nhất, phát triển nhanh nhất. Đó là nhận định của các quan chức thực thi pháp luật và nhiều tổ chức bảo vệ trẻ em.

Nền tảng TikTok với các video ngắn đã trở thành thỏi nam châm thu hút trẻ em và thanh thiếu niên, những người dành nhiều thời gian ở đó mỗi ngày hơn bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào khác. Hàng tỷ video được tải lên TikTok mỗi tháng, trong đó có nhiều nội dung như người trẻ hát, nhảy và nói về cuộc sống cá nhân của họ.

Thuật toán của TikTok được thiết kế để hiểu loại nội dung mà người dùng thích, sau đó cung cấp cho họ một chuỗi nội dung đó. Điều đó khiến những đứa trẻ dán mắt vào màn hình và khiến những kẻ ấu dâm dễ dàng tìm ra chúng hơn. Một người dùng nán lại các video, chẳng hạn như thanh thiếu niên khiêu vũ sẽ nhận được nhiều video hơn về cùng một nội dung.

Jon Rouse, một cựu cảnh sát 38 năm, người lãnh đạo một nhóm chuyên về tội phạm tình dục trẻ em cho Interpol cho biết: “Rất nhiều người theo dõi những đứa trẻ này là đàn ông trưởng thành có hứng thú tình dục với trẻ em. Tội phạm tình dục trẻ em sẽ bị thu hút về nơi có trẻ em. Những kẻ ấu dâm thích xem video hơn”.

Giống như các trang mạng xã hội phổ biến khác bao gồm Facebook và Instagram, TikTok cho phép người dùng hạn chế các bài đăng của họ với gia đình và bạn bè. Nhiều thanh thiếu niên chọn công khai hoàn toàn video của mình để có thể nhận “lượt thích” và sử dụng các chức năng phổ biến khác, chẳng hạn như chức năng cho phép họ đăng video song song với video của một người lạ.

Độ tuổi đủ để đăng ký sử dụng tài khoản TikTok là từ 13 tuổi trở lên. Trẻ em ít tuổi hơn vẫn có quyền vào TikTok nhưng bị hạn chế nhiều tính năng. Tuy nhiên, như nhiều mạng xã hội khác, trẻ em luôn có thể khai gian tuổi để sử dụng thoải mái.

Những vụ lừa đảo đã được cảnh báo

Người dùng TikTok trong độ tuổi từ 4 đến 18 dành trung bình 107 phút mỗi ngày để xem video, theo thống kê của công ty dữ liệu trực tuyến Qustodio năm 2022. Đây là con số cao hơn đáng kể so với 67 phút của YouTube và 72 phút của Snapchat.

Erin Burke, người đứng đầu mảng điều tra của Bộ An ninh Nội địa Mỹ nhận định với tờ The Wall Street Jornal: "TikTok là nơi những kẻ săn mồi rình nấp để tiếp cận trẻ em". Đặc biệt những video có nội dung như nhảy múa là "cánh cửa mở toang" cho những kẻ ấu dâm. Với tâm lý còn non nớt, các thiếu niên, đặc biệt là bé gái khó có thể thoát khỏi chiêu lừa đảo, lời nói ngon ngọt của những tay tội phạm.

Năm 2021, một người mẹ ở Florida phát hiện con gái 8 tuổi của mình trò chuyện với nội dung nhạy cảm với một thanh niên 22 tuổi. Sau khi bà mẹ báo cảnh sát, thanh niên này đã bị bắt và kết án 19 năm tù. Tên tội phạm ấu dâm tên Christian Sandoval đã dụ dỗ cô bé tuổi teen gửi ảnh và quay video khỏa thân gửi cho hắn một cách nhanh chóng và dễ dàng.

"Đây đúng là ác mộng của mọi cha mẹ. Con trẻ bị lừa và nghĩ rằng mình yêu những người đàn ông đó", bà mẹ nói sau khi biết mình đã không kiểm soát con chặt chẽ và khi phát hiện thì đã muộn.

Một vụ án khác là của James Anthony Gonzales, 36 tuổi đến từ California. Tên này đã đóng giả cậu bé 13 tuổi trên TikTok để tiện trò chuyện khiêu dâm với ít nhất 21 bé gái. Thậm chí hắn còn có nạn nhân dưới 9 tuổi. Tháng 1/2020, James Gonzales đã bị kết án 11 năm tù. Để có thể lẻn vào nhà các nạn nhân và xâm hại, James từng cải trang thành người giao bánh pizza.

Nhiều cuộc điều tra về tác động của TikTok đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của trẻ vị thành niên đã được thực hiện ở nhiều bang khắp nước Mỹ. Những câu chuyện trẻ em bị tấn công tình dục qua TikTok là câu chuyện không hề mới, nhưng vẫn xảy ra liên tục. Brendan Carr, thành viên của Ủy ban Truyền thông Liên bang Texas cho biết: “Cả các bậc cha mẹ và các nhà lập pháp đều đã chậm trễ trong việc nhận thức mối nguy hiểm do TikTok gây ra".

Nguồn: The Wall Street Jornal