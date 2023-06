Tiger Soju Infused Lager - Sản phẩm bia đồng hành cùng Siêu nhạc hội Seen Festival

Ngay khi nguồn tin vừa được công bố, vô số người hâm mộ đã "đoán già đoán non" về sự hợp tác đầy bất ngờ này

Nói qua về SEEN FESTIVAL, siêu đại nhạc hội âm nhạc Hàn Quốc tổ chức tại Hội An vào cuối tuần này đã khiến cả cộng đồng K-pop fans Việt Nam đứng ngồi không yên ngay khi hé lộ thông tin về dàn Idol "khủng" sắp đổ bộ. Được biết, những siêu sao sẽ góp mặt trong SEEN FESTIVAL bao gồm 8 thần tượng, nhóm nhạc hàng đầu Hàn Quốc cùng 1 boyband với sức nóng không hề thua kém đến từ xứ sở chùa Vàng.



Lễ hội âm nhạc diễn ra trong 2 đêm thứ Bảy và Chủ Nhật với sự xuất hiện của những "tượng đài" trong làng Kpop như Taeyang (BIGBANG), BoA, Hyo (SNSD)… cùng nhóm nhạc tân binh đang được yêu thích nhất nhì Hàn Quốc hiện nay - aespa

Ngay khi poster dàn line-up được công bố, G-DRAGON, người anh em số 1 của Taeyang bỗng được netizen réo tên

Gặp nhau lần đầu tiên từ khi mới 13 tuổi, Taeyang và G-Dragon đã trải qua những ngày còn là thực tập sinh cho đến khi debut trong một nhóm nhạc cùng nhau. Trong những bài viết trên Instagram cá nhân, thủ lĩnh Big Bang cũng luôn thân mật gọi Taeyang với cái biệt danh "Youngbae của tớ". Trong đó, Youngbae chính là tên thật của Taeyang. Chẳng có gì ngạc nhiên khi mỗi khi Taeyang xuất hiện, người hâm mộ sẽ lập tức nghĩ đến G-DRAGON và ngược lại, bởi GDxTaeyang là đôi bạn khăng khít đến ngưỡng mộ trong làng giải trí Hàn.

Cao trào của màn "ghép cặp gọi tên" ấy là khi Tiger Beer chính thức lên tiếng công bố Tiger Soju sẽ trở thành nhà tài trợ độc quyền của SEEN FESTIVAL.

Nhiều khán giả cho rằng "khách mời bí mật" của đại tiệc Kpop hoành tráng nhất hè này chính là G-DRAGON và cặp "trai ngoan" GDxTaeyang sẽ một lần nữa bùng nổ cùng bản hit Good boy ngay tại Hội An.

Chơi lớn hết nấc khi mời G-DRAGON làm đại sứ thương hiệu, Tiger Soju còn chiều V.I.P khi xác nhận tiếp thêm nhiệt cho SEEN FESTIVAL bằng những trải nghiệm có 1-0-2. Cụ thể, Tiger Soju sẽ mang đến SEEN FESTIVAL 3 khu vực với những bí thuật "3D- Đỉnh, Độc, Đã" kích hoạt niềm đam mê Kpop của mỗi khán giả. Khu Audition Zone với nền nhạc của huyền thoại K-POP - BIG BANG, cho bạn những bước khởi động cực đỉnh. Khu Photo Zone nhằm lưu giữ những khoảnh khắc độc đáo với booth in ảnh tức thì. Cuối cùng cũng là bí kíp "chốt hạ", khu Beer Zone với bia Tiger Soju Infused Lager miễn phí với 2 hương vị Wonder Melon & Cheeky Plum, hứa hẹn mang đến cảm giác cực đã để "lên cót" cho đêm nhạc thăng hoa.

Rất nhiều giả thuyết về sự có mặt của Tiger Soju đồng nghĩa với việc G-DRAGON, người bỏ qua hàng loạt những bản hợp đồng "triệu đô" để quyết định đồng hành cùng siêu phẩm này, sẽ xuất hiện tại SEEN FESTIVAL. Nhưng bên cạnh đó, nhiều fan hâm mộ K-pop cũng đã xác nhận "phải lòng" Tiger Soju bởi những động thái gần đây từ vị bia "tân binh" này: từ việc tổ chức minigame phát vé miễn phí trên fanpage hay tạo ra những hoạt động cực "cháy" ngay tại SEEN FESTIVAL.

Tiger Soju thật sự đã ghi điểm "cực mạnh" trong lòng hàng trăm ngàn người tiêu dùng thế hệ mới, hãy cùng đón chờ sự kiện bùng nổ vào cuối tuần này và nhiều hơn nữa những lời khen có cánh mà khán giả dành cho Tiger Soju sau SEEN FESTIVAL 2023.

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

Sản phẩm thuộc Công ty TNHH Nhà Máy Bia HEINEKEN Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 18 và 19, tòa nhà Vietcombank, số 5 Công trường Mê Linh, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh