Tiểu Vy lấn sân ca hát với "ca khúc debut" Lửa Hận Thù Đốt Cháy Ký Ức Hai Ta?

Vừa qua, Vy Flower Concert - Fan Meeting của Hoa hậu Tiểu Vy đã diễn để kỷ niệm 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, nhằm tri ân những người đã đồng hành cùng cô trong thời gian qua. Đây là lần đầu Tiểu Vy tổ chức fan meeting sau 5 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Vốn nổi tiếng với bản cover Việt hoá ca khúc Flower, Hoa hậu Tiểu Vy chính thức có "sân khấu debut" cho ca khúc Lửa Hận Thù Đốt Cháy Kỳ Ức Hai Ta - hay Flower phiên bản Việt hóa. Chưa dừng lại ở đó, cô còn hát luôn cả ca khúc All Eyes On Me cực kì lầy lội cũng với phiên bản tiếng Việt! Khán giả bên dưới không khỏi ôm bụng cười và cũng đồng thanh "fanchant" theo cực kì nhiệt tình khiến Tiểu Vy ngập tràn trong hạnh phúc.

Hoa hậu Tiểu Vy trình diễn ca khúc "Lửa Hận Thù" từ bản gốc Flower.

Tiểu Vy xinh xắn trong buổi fanmeeting.

Netizen hài hước trêu Tiểu Vy:

- Cuối cùng cũng được nghe bả hát live "lửa hận thù" rồi, ra luôn single đi bà!

- Chết rồi, nghe bả xong tự dưng lại... lụy concert trở lại.

- Có hit đi diễn thích qua nhà bà Vy!

Nếu bạn chưa biết "sự tích" của "lửa hận thù" thì phần lời Việt hài hước này xuất phát từ chính Hoa hậu Tiểu Vy. Từ một màn cover ngẫu hứng đã phát triển thành trào lưu cực hot trên MXH. Trước ngày BLACKPINK về Việt Nam, đông đảo fan trong nước đều "thống nhất" sẽ tạo nên màn fanchant "đi vào lòng người" bằng cách hát phiên bản của Tiểu Vy phổ lời.

Đúng hẹn, ngay tại BORN PINK Tour Hà Nội, khi Jisoo chuyển sang phần điệp khúc, không hề hẹn trước mà fan Việt như đều hiểu ý nhau, tất cả đồng thanh fanchant: "Lửa hận thù đốt cháy kí ức hai ta...". Màn fanchant Flower này chắc chắn là có 1-0-2 duy nhất của Việt Nam, không có tại bất kì quốc gia nào khác. Tất cả fan BLACKPINK đã tạo nên một khoảnh khắc cực kì hài hước nhưng cũng vô cùng đáng nhớ.

Ngay sau concert, đông đảo cộng đồng fan BLACKPINK quốc tế đã cực kì ngạc nhiên khi thấy fan Việt đã đồng thanh hát một lời rất đặc biệt khi Jisoo trình diễn Flower ! Màn fanchant này vang danh khắp cộng đồng fan BLACKPINK quốc tế, và tất nhiên chủ nhân của phiên bản Việt hóa - Hoa hậu Tiểu Vy - cũng được "thơm lây".