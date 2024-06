Tiết lộ danh tính “cameo ruột” cùng AMEE công phá Vpop khi mùa hè đến

Mới đây, AMEE đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc Tone Up Your Heart, khuấy động mạng xã hội trong mùa hè với loạt xu hướng sôi động và mang năng lượng tích cực. Giai điệu "speed up" Tone Up Your Heart đã đạt gần 2000 lượt sử dụng âm thanh để tham gia thử thách nhảy vũ đạo đáng yêu cùng AMEE. Filter "Tone Up Aura Tình Yêu" xuất phát từ chính ca khúc Tone Up Your Heart cũng cán mốc 7500 lượt sử dụng, chứng tỏ sức hút không thể chối từ.



Tone Up Your Heart tiếp nối thành công của các sản phẩm âm nhạc ra mắt vào mùa hè hàng năm mà AMEE kết hợp cùng nhãn hàng Skin Aqua Tone Up UV. Điểm chung của các ca khúc này chính là tinh thần trẻ trung, gần gũi với giới trẻ, cũng như lan toả năng lượng tích cực đến tất cả mọi người. Đồng thời, một "cameo" đặc biệt luôn xuất hiện cùng AMEE trong phần hình ảnh cũng được nhiều fan tinh ý nhận ra chính là "bửu bối" bảo vệ làn da và vẻ ngoài rực rỡ Skin Aqua Tone Up UV.

Xem ngay loạt trend mùa hè từ AMEE tại đây:

https://youtu.be/TV56Fh8HefU

Những lần "bắt tay" thành công của AMEE và Skin Aqua Tone Up UV đã giúp nữ ca sĩ được khán giả ưu ái đặt biệt danh "công chúa mùa hè" bên cạnh danh xưng "công chúa Vpop". Những ca khúc siêu đáng yêu mà AMEE thực hiện cùng Skin Aqua Tone Up UV đều nhanh chóng tạo nên xu hướng bởi độ dễ nghe, dễ thuộc.

Năm 2021, AMEE gây ấn tượng với Nói Hoặc Không Nói cực ngọt ngào. Năm 2022, AMEE gây sốt với Shay Nắnggg - MV lọt Top Trending YouTube, ca khúc liên tục đứng Top 1 trên các bảng xếp hạng nhạc số uy tín. Tới năm 2023, AMEE công phá mạng xã hội với ca khúc dễ thương Ưng Quá Chừng, đưa vũ đạo và giai điệu "meo meo meo" trở thành xu hướng dẫn đầu. Và năm 2024, AMEE tiếp tục giữ vững tinh thần "good vibes only" khi ra mắt Tone Up Your Heart.

Luôn đồng hành cùng AMEE trong loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng và đạt thành tích cao trên các bảng xếp hạng, Skin Aqua Tone Up UV khẳng định tinh thần trẻ trung, gần gũi với giới trẻ, cũng như lan toả năng lượng tích cực mỗi dịp mùa hè đến. Thông qua Tone Up Your Heart, AMEE và nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền đã cổ vũ mỗi cô gái hãy tự tin, chân thành theo đuổi tình yêu và bày tỏ cảm xúc của mình, không ngần ngại thể hiện sự đáng yêu, nữ tính bên trong mình.