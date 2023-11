Tiếp tục hóa phản diện trong Chiếm Đoạt, diễn xuất Lãnh Thanh có gì đáng mong đợi?

Chiếm Đoạt được xem như một thử thách về khả năng biến hóa của Lãnh Thanh khi trước đó anh liên tục đảm nhận các vai diễn mang tính phản diện. Khác với một số dự án từng được thực hiện, nhân vật Sơn lại chứa đựng nhiều yếu tố về tâm lý ẩn sau các phân cảnh "giường chiếu" và hành động.

Sự ích kỷ nuôi dưỡng "tâm quỷ" của con người

Sự thay đổi trong tâm tính của Sơn đều được tinh tế lý giải dưới nhiều nguyên nhân khác nhau, đặc biệt là sự cạnh tranh khi có xuất phát điểm trong gia đình mang tư tưởng độc tài, thiếu tình yêu thương đúng cách. Chính những điều ấy đã từng bước nuôi dưỡng "con quỷ" bên trong Sơn. Mọi thứ bắt đầu từ mong muốn được chiếm hữu Hà (do Phương Anh Đào thủ vai) hay trở nên bực tức khi My (do Miu Lê thủ vai) qua lại với bạn thân của mình.

Tính ích kỷ đã đưa Sơn đến những hành động nhẫn tâm khi không ngần ngại triệt tiêu những người cản trở cuộc sống của mình hay khiến chúng trở nên bị đảo lộn. Chính điều này cũng khiến Chiếm Đoạt nhuốm màu u tối bởi loạt bi kịch do chính Sơn tạo ra từ mong muốn chiếm hữu.

Khi bí mật bại lộ, Sơn đã không từ thủ đoạn nhằm bịt miệng My và Hoàng (do Karik thủ vai). Cứ ngỡ loạt bí mật đen tối đã được phủ lấp bằng quyền lực của gia đình, Hà lại vô tình phát giác ra mọi chuyện khiến tình thế bị đảo ngược. Thay vì chấp nhận bước ra ánh sáng, Sơn lại lần nữa đưa bản thân vào "cổng địa ngục" khi lựa chọn "giải quyết" luôn cả vợ của mình.

Hành động tàn độc của Sơn không bắt nguồn một cách nhất thời hay ngẫu nhiên, chúng đều nằm trong sự tính toán có chủ đích của một gã "bệnh hoạn". Trong xuyên suốt âm mưu của mình, anh đều có cơ hội để mở ra hướng đi khác cho bản thân, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn những điều đen tối để che đậy đi góc khuất, thậm chí đến cuối cùng vẫn trốn chạy khỏi sự thật bản thân mình đã trở thành kẻ giết người.

Diễn xuất lần này của Lãnh Thanh khiến công chúng lo ngại anh sẽ "một màu" và rập khuôn trong một hình tượng. Tuy nhiên, nam diễn viên đã khẳng định được khả năng diễn xuất tài tình khi liên tục gây bất ngờ bởi những mặt trái của tâm lý. Lãnh Thanh cho biết anh không sợ diễn những thể loại vai phản diện. "Nếu đi theo bạo lực thì phải có sự tăng cấp. Mình thấy nó hay, thị trường chưa ai làm và cũng không có sự đụng hàng nên sẽ thoải mái trong sự sáng tạo điên cuồng", nam diễn viên chia sẻ.

Sơn đáng thương hay đáng trách?

Với những lỗi lầm và hành động thiếu nhân tính, Sơn nghiễm nhiên trở thành "cừu đen" của Chiếm Đoạt. Tuy nhiên, nhân vật lại mang đến một chiều cạnh khác khi cũng là nạn nhân của những tư tưởng bảo thủ từ thế hệ trước. Nền tảng của bố để lại vô tình rơi vào sự ích kỷ của con người, luôn mong muốn con trở nên được ưu tú và dẫn đến cuộc cạnh tranh thương trường khốc liệt giữa Sơn cùng chị gái. Khi sự nỗ lực không được công nhận, Sơn đã đi lên bằng tất cả những thủ đoạn, thậm chí chà đạp lên danh nghĩa cao cả của tình yêu.

Vốn dĩ bản tính Sơn từng rất hiền lành, song, trước loạt tình huống bất chợt khiến Sơn phải "tát nước theo mưa" với những cạm bẫy của tâm tính con người.

Ngay cả sau khi giết người, Sơn cũng sợ hãi và biết lỗi như một đứa trẻ chạy về khóc lóc bên mẹ để cầu cứu. Vì tình yêu thương có phần sai lệch, anh lần nữa được "tiếp tay" để xóa đi mọi tội ác, khiến câu chuyện ngày càng đi xa và thêm một lần hủy hoại bản thân. Việc không can đảm đối mặt "ánh sáng" và sự ích kỷ của "bóng tối" đã châm ngòi khiến Sơn trở thành nạn nhân cuối cùng trong những âm mưu của chính mình.

Sau tất cả, nhân vật này vẫn có nhiều điều cảm thông hay ít nhất để công chúng có thể hiểu được nguồn cơn của những hành động độc ác. Đến cuối cùng, thứ Sơn đánh mất nhiều nhất vẫn chính là "tính thiện" của mình sau những tội ác bản thân đã gây ra, ngay cả khi có cơ hội được trả giá và làm lại từ đầu.

Chiếm Đoạt là phim điện ảnh thuộc thể loại tâm lý - giật gân. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đình đám: Miu Lê, Phương Anh Đào, Lãnh Thanh, Karik, Phương Thanh, Lương Thùy Linh, Trọng Hải…

Suất chiếu đặc biệt từ 19h 17 tháng 11 và cả ngày 18, 19, 20 tháng 11 năm 2023.

Chiếm Đoạt sẽ ra mắt vào 24 tháng 11 năm nay, được phát hành bởi CGV Việt Nam.