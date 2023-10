Tiền vệ U23 Việt Nam được báo Anh lựa chọn vào top 60 tài năng trẻ sáng giá của bóng đá thế giới

Là một trong những tờ báo sở hữu trang thể thao uy tín hàng đầu nước Anh, bản danh sách các tài năng trẻ sáng giá do The Guardian lựa chọn được xây dựng dựa trên dữ liệu được cung cấp từ khắp thế giới.

Trong danh sách năm 2023 vừa được công bố, bóng đá Việt Nam có một đại diện góp mặt là tiền vệ Lê Đình Long Vũ. The Guardian nhận xét về cầu thủ 17 tuổi: “Bóng đá Việt Nam sản sinh ra nhiều cầu thủ kỹ thuật và tốc độ tốt, xử lý bóng được cả bằng 2 chân, nhưng Long Vũ đã sớm mang tới sự hào hứng cho người hâm mộ.

Lê Đình Long Vũ xuất hiện bên cạnh những tài năng trẻ từ khắp thế giới.

Tiền vệ này gây ấn tượng tại giải U17 châu Á và đã được triệu tập lên đội U23 Việt Nam . Tốc độ, khả năng rê dắt và đưa trái bóng vào vòng cấm địa của Long Vũ giúp anh được so sánh với Phil Foden.

Không phải cầu thủ trẻ nào cũng có thể phải triển hết tiềm năng, nhưng với một HLV cùng một CLB có chiến lược đúng đắn, Long Vũ sẽ tiến rất xa trong sự nghiệp”.

Lê Đình Long Vũ (số 8) ghi bàn tại giải U17 châu Á.

Năm 2023 chứng kiến những bước tiến vượt bậc của Lê Đình Long Vũ. Tiền vệ xứ Nghệ ghi một bàn thắng đẹp mắt cho đội U17 Việt Nam tại giải U17 châu Á. Sau đó anh cùng với U23 Việt Nam lên ngôi vô địch giải U23 Đông Nam Á. Trong màu áo U21 SLNA, Long Vũ cũng kịp có tấm HCB giải U21 Quốc gia.

Cầu thủ chạy cánh 17 tuổi cũng đã được làm quen với đội một SLNA thông qua những trận đấu giao hữu. Dù vậy, anh cần thêm thời gian và kinh nghiệm trước khi sẵn sàng ra mắt tại sân chơi V.League.

Việc được lựa chọn vào danh sách 60 tài năng trẻ bóng đá thế giới là một sự ghi nhận dành cho Lê Đình Long Vũ. Nhưng sẽ còn một con đường dài với nhiều khó khăn cần phải vượt qua để tiền vệ xứ Nghệ có thể khẳng định tên tuổi trong làng bóng đá Việt Nam.

Phan Thanh Hậu (số 11) cũng từng lọt vào danh sách của The Guardian.

9 năm trước, Phan Thanh Hậu của HAGL cũng từng lọt vào danh sách do The Guardian đề cử. Nhưng vì nhiều lý do, cuối cùng Thanh Hậu đã không thể phát triển sự nghiệp như mong đợi và khiến người hâm mộ tiếc nuối.