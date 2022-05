Tiến sĩ kinh tế của Đại học Harvard mách 6 mẹo quản lý tài chính: Mua nhà thay vì đi thuê, chọn công việc mọi người ghét trừ bạn

Laurence J. Kotlikoff là một giáo sư kinh tế và tác giả của cuốn sách "Money Magic: An Economist’s Secrets to More Money, Less Risk, and a Better Life" (Tạm dịch: Phép thuật đồng tiền: Bí mật để có được nhiều tiền hơn, ít rủi ro hơn và có cuộc sống tốt đẹp hơn của một nhà kinh tế học).

Ông đã nhận bằng Tiến sĩ về Kinh tế của Đại học Harvard năm 1977. Các bài viết của Laurence J. Kotlikoff xuất hiện trên The New York Times, WSJ, Bloomberg và The Financial Times. Năm 2014, The Economist đã vinh danh ông là một trong 25 nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất thế giới.

Với nhiều các nghiên cứu về quản lý tài chính, giáo sư cho rằng thay vì kiếm tiền và tiêu xài một cách hoang phí. Bạn nên tính toán chi tiêu và tiết kiệm để cải thiện được cuộc sống. Bởi nếu không may mất đi nguồn thu nhập, ảnh hưởng của thiên tai, bạn vẫn có đủ kinh phí để giải quyết vấn đề.

Để giúp công chúng đạt được mục tiêu tài chính, giáo sư đã đề xuất các gợi ý:

1. Thanh toán thế chấp càng sớm càng tốt

Giáo sư cho rằng nếu có 100.000 USD để đầu tư vào trái phiếu với mức lãi suất 1,5%, bạn sẽ kiếm được 1.500 USD/ năm. Tuy nhiên nếu có khoản nợ 100.000 USD với lãi suất 3,2%, việc trả hết ngay, bạn có thể tiết kiệm được 3.200 USD tiền lãi trong 1 năm. Điều này có nghĩa thay vì đầu tư bạn nên trả bớt nợ để có thể tiết kiệm được 1.700 USD.

2. Mua nhà thay vì đi thuê

Theo giáo sư sở hữu một ngôi nhà có thể giảm thiểu rủi ro về lâu dài. Lý do được Kotlikoff đưa ra là khi thuê nhà bạn sẽ phải gặp mối lo từ tiền thuê nhà có thể tăng trong khi thu nhập cố định không thay đổi.

Ngược lại nếu sở hữu một căn hộ, giá nhà có thể thay đổi song bạn không cần phải để ý đến điều này.

3. Chọn công việc mọi người đều ghét trừ bạn

Tất cả những điều khác đều bình đẳng - kỹ năng, học vấn và kinh nghiệm. Song những người chọn công việc áp lực, căng thẳng, bất an, xáo trộn hoặc rủi ro tài chính sẽ được trả lương cao hơn những người có cùng kỹ năng làm công việc không có điều nào trong số này. Điều này hóa ra lại có lợi cho bạn vì hiếm người tìm được việc nhưng lại có mức lương cao.

Các nhà kinh tế học gọi khoản trả thêm là "phần bù chênh lệch". Chìa khóa để tận dụng lợi thế của điều này là tìm thứ gì đó để bạn trở nên yêu thích công việc.

4. Sớm có kế hoạch tương lai

Là một nhà kinh tế học, Laurence J. Kotlikoff tập trung vào sự phát triển dài hạn. Vì vậy ông nhắc nhở mỗi người hãy luôn có kế hoạch cho tương lai, như bạn đã từng đạt được những danh hiệu trong sự nghiệp của mình chưa, công việc hiện tại có cho bạn sự phát triển lâu dài hay cần phải chuyển đổi nghề nghiệp...

Giáo sư khuyên bạn nên dành mỗi tháng một lần để đánh giá sự nghiệp của bản thân cùng bạn bè, đồng nghiệp để có kế hoạch cho tương lai.

5. Điều chỉnh lối sống và tính toán chi tiêu

Nhiều người thường có thói quen như uống một cốc trà sữa mỗi ngày hay dành tiền cho những bữa ăn tiền triệu vào cuối tuần.

Tuy nhiên giáo sư gợi ý rằng bạn nên thay đổi mức sống và chi tiêu trong giới hạn nhằm hướng đến các kế hoạch đầu tư và các khoản chi trong trường hợp khẩn cấp. Chỉ cần áp dùng trong khoảng vài tháng, bạn sẽ đánh giá được lợi ích của sự thay đổi này.

6. Cân nhắc rủi ro nếu lựa chọn về hưu sớm

Tiến sĩ Kinh tế học Laurence J. Kotlikoff đã thẳng thắn khẳng định: Đối với hầu hết người Mỹ nói riêng và mọi người nói chung, nghỉ hưu sớm là một trong những sai lầm tiền bạc lớn nhất sẽ khiến họ phải hối tiếc.

Lý do được ông đưa ra là vì phần lớn những người lựa chọn nghỉ hưu sớm thường không giỏi tiết kiệm. Điều này khiến quãng thời gian trong tương lai của họ trở nên chật vật về tiền bạc.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Hưu trí của Trường Đại học Boston, một nửa số gia đình đang đi làm ngày nay tại Mỹ có nguy cơ sụt giảm mức sống lớn khi nghỉ hưu. Tỷ lệ này sẽ giảm khoảng 50% nếu họ nghỉ hưu muộn hơn 2 năm.

Tất nhiên, vẫn có những trường hợp nghỉ hưu sớm là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng đó là dành cho người đã lên kế hoạch cẩn thận, có đủ khả năng tài chính để chi trả cho khoảng thời gian nghỉ hưu.

Vì vậy, một trong những cách đơn giản nhất để không rơi vào tình cảnh thiếu hụt tài chính trầm trọng khi nghỉ hưu sớm là tiếp tục làm việc thêm vài năm. Đến khi tích lũy được nhiều hơn, bạn nghỉ hưu cũng chưa muộn.

Bên cạnh đó, nghỉ hưu không có nghĩa là ngừng làm việc hoàn toàn. Bạn có thể tìm một công việc nhẹ nhàng hơn, đem lại một khoản thu nhập có thể giúp chi trả các chi phí trong cuộc sống. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng về tài chính sau khi nghỉ hưu. Không những vậy, nó còn giúp bạn trở nên năng động và không bị buồn chán vì có quá nhiều thời gian rảnh rỗi.

Theo Businesstimes

https://cafef.vn/tien-si-kinh-te-cua-dai-hoc-harvard-mach-6-meo-quan-ly-tai-chinh-mua-nha-thay-vi-di-thue-chon-cong-viec-moi-nguoi-ghet-tru-ban-20220501154536366.chn