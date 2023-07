Tiền Giang: Cứu cụ bà 80 tuổi khỏi đám cháy nhà dân

Tối 4/7, Phòng cảnh sát PCCC& Cứu nạn và cứu hộ - Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an xã Đạo Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành dập tắt đám cháy xuất phát từ một căn nhà trong một con hẻm thuộc ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho (Tiền Giang). Vụ cháy khiến nhiều tài sản của nhà dân bị thiêu rụi, một cụ bà được cứu ra ngoài an toàn.

Ngọn lửa bốc cháy từ căn nhà trong hẻm nhỏ.

Sự việc xảy ra khoảng 19h40. Vào thời điểm lửa bùng phát mạnh, trong căn nhà có cụ bà khoảng 80 tuổi và một cháu trai khoảng 10 tuổi. Do cụ bà tuổi cao, người dân đã lao vào nhà khiêng cụ bà ra ngoài nên may mắn thoát nạn.

Lực lượng Cảnh sát PCCC địa phương huy động nhiều phương tiện, nhanh chóng dập tắt đám cháy.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Tiền Giang huy động nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, phối hợp Công an xã Đạo Thạnh cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành dập lửa. Không lâu sau đó, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng tiếp tục phun xịt để phòng chống cháy lan sang các hộ liền kề.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời thống kê mức độ thiệt hại.