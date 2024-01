Tiễn biệt phó trưởng công an phường hy sinh khi khống chế người tâm thần

Chiều 13-1, đám tang của đại úy Trần Duy Hùng (SN 1983), Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, được tổ chức tại nhà riêng ở phường An Đông, TP Huế. Rất nhiều người dân, bà con, đồng đội đã đến viếng, thắp nén hương tiễn biệt người chiến sĩ công an nhân dân (CAND) đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Tận tâm, trách nhiệm với công việc

Đại úy Trần Duy Hùng có cha nguyên là cán bộ của Công an TP Huế nhưng mất sớm. Từ nhỏ, anh đã có ước mơ được trở thành người chiến sĩ CAND nên sau khi tốt nghiệp ĐH, anh được tuyển vào ngành công an và là cảnh sát khu vực Công an phường An Tây (TP Huế).

Làm việc năng nổ, nhiệt huyết, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên tháng 10-2021, đại úy Trần Duy Hùng được điều động, bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an phường Thủy Vân. Với vai trò lãnh đạo, anh luôn bám sát cơ sở, tận tâm, trách nhiệm với công việc. Mỗi lần nhận tin báo có vụ việc liên quan đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, anh luôn là người có mặt sớm để xử lý, giải quyết.

Người vợ, người con tiếc thương khi Đại úy Trần Duy Hùng - Phó trưởng Công an phường Thủy Vân anh dũng ra đi. Ảnh: Trần Hồng.

Gia cảnh của đại úy Trần Duy Hùng cũng khó khăn khi mẹ của anh là bà Đoàn Thị Đưa (SN 1950) nay tuổi cao, sức yếu. Vợ anh là chị Trần Thị Kim Anh hiện đang làm kế toán thời vụ cho một nhà máy tại phường An Tây (TP Huế) nên thu nhập bấp bênh. Anh ra đi để lại đứa con nhỏ mới học lớp 5 cùng người anh trai bị bệnh hiểm nghèo, đành cậy nhờ vợ và mẹ chăm sóc.

Ông Phan Thiên Định, Bí thư Thành ủy Huế, cho biết thấu hiểu gia cảnh của đại úy Trần Duy Hùng nên Thường trực Thành ủy Huế đã thống nhất tạo điều kiện, bố trí việc làm phù hợp, ổn định cho chị Trần Thị Kim Anh.

Sẽ truy phong lên trung tá

Trong ngày 13-1, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đã có thông báo tin buồn gửi lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh Thừa Thiên - Huế, công an các địa phương... về sự anh dũng hy sinh của đại úy Trần Duy Hùng trong lúc làm nhiệm vụ.

Thông báo cho biết, khoảng 17 giờ 40 phút ngày 12-1, trực ban Công an phường Thủy Vân tiếp nhận thông tin từ người dân về việc phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Sang (SN 1999, trú tại tổ dân phố Xuân Hòa, phường Thủy Vân), đang có hành vi chặn các phương tiện tham gia giao thông, không cho lưu thông trên đường Lê Đức Anh (phường Thủy Vân), gây nguy hiểm đến tính mạng, tài sản của người tham gia giao thông.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế viếng đám tang đại úy Trần Duy Hùng. Ảnh: Trần Hồng

Ngay lập tức, đại úy Trần Duy Hùng đã điều trung úy Dương Văn Minh Hiếu cùng 3 người thuộc lực lượng bảo vệ dân phố đến hiện trường để giải quyết. Tổ công tác đã tiến hành nhắc nhở và yêu cầu đối tượng Sang rời khỏi khu vực đường Lê Đức Anh để đảm bảo an toàn cho người dân và các phương tiện tham gia giao thông nhưng đối tượng không chấp hành. Sau nhiều lần đưa được Sang vào nhà cách đó tầm 15 m thì đối tượng tiếp tục quay trở lại với thái độ hung hăng.

Tổ công tác vừa đảm bảo điều tiết giao thông, vừa tiếp tục vận động, nhắc nhở và yêu cầu Sang quay trở lại nhà của mình nhưng không có hiệu quả nên báo cáo chỉ huy Công an phường Thủy Vân.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thăm hỏi, động viên gia quyến.

Nhận được báo cáo, đại úy Trần Duy Hùng đã đến hiện trường, cùng tiếp tục vận động và nhắc nhở Sang. Đối tượng này không những không chấp hành mà còn có thái độ hung hăng hơn, lời qua tiếng lại và xô xát với lực lượng tổ công tác.

Đối tượng Nguyễn Tấn Sang - nghi phạm đâm chết đại úy Trần Duy Hùng, Phó trưởng Công an phường Thủy Vân

Khi tổ công tác đưa Sang vào gần cổng nhà, đối tượng vùng chạy vào trong nhà và cầm một con dao Thái Lan, cán nhựa màu vàng, lưỡi kim loại màu trắng, dài khoảng 25 cm, chạy ra và bất ngờ tấn công.

Trước hành vi nguy hiểm của đối tượng Sang, đại úy Trần Duy Hùng và tổ công tác Công an phường Thủy Vân đã dũng cảm áp sát để khống chế, tước hung khí của đối tượng.



Trong quá trình này, đại úy Trần Duy Hùng đã bị Sang đâm nhiều nhát vào cổ, ngực. Dù được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị thương quá nặng ở cổ, ngực nên đại úy Trần Duy Hùng đã không qua khỏi.

Theo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 2024 là thời hạn đại úy Trần Duy Hùng được thăng quân hàm lên thiếu tá. Vì vậy, với sự hy sinh anh dũng trong lúc làm nhiệm vụ, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ làm hồ sơ đề nghị Bộ Công an truy phong đại úy Trần Duy Hùng lên cấp bậc trung tá.