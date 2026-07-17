Tiệm kim cương có tiếng tại TP.HCM cam kết ‘không đóng cửa, vẫn thu đổi’ nhưng mong khách hàng ‘đừng bán lúc này’

Trước biến động của thị trường kim cương, Quyên Diamond đã đăng tải thư ngỏ gửi khách hàng cam kết sản phẩm bán ra đúng chất lượng, mong khách hàng đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Cửa hàng kim cương Quyên Diamond. Ảnh: Internet.

Trong thư gửi khách hàng, thương hiệu kim cương Quyên Diamond cho biết vẫn duy trì hoạt động bình thường trong gần 2 tháng qua dù thị trường nhiều khó khăn. Theo chia sẻ, hoạt động thu đổi, thanh khoản cho khách hàng tại cửa hàng vẫn diễn ra liên tục và thời gian xử lý không quá 15 phút.

Quyên Diamond khẳng định toàn bộ sản phẩm đã bán ra đều đúng chất lượng như đã giới thiệu và cam kết với khách hàng, đồng thời mong người mua không vội bán lại sản phẩm trong thời điểm hiện tại vì tâm lý đám đông.

Trong thư, chủ cửa hàng cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục duy trì hoạt động, khẳng định cửa hàng vẫn mở cửa hằng ngày và cam kết nỗ lực bám trụ, tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trong thời gian tới.

“Xin quý khách thấu hiểu, đừng theo tâm lý đám đông mà đem bán lại sản phẩm trong thời điểm này. Xin hãy cho Quyên cơ hội vẫn còn được duy trì cửa hàng tiếp mãi về sau….Dù có như thế nào, cửa hàng Quyên vẫn ở đây, vẫn mở cửa mỗi ngày, vẫn cố gắng hoạt động bình thường”, chủ thương hiệu viết trong thư ngỏ.

Theo dữ liệu thông tin doanh nghiệp, Công ty TNHH Trang Sức Kim Cương Quyên Diamond được thành lập vào năm 2020, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng trang sức, đá quý và đồng hồ. Doanh nghiệp do bà Nguyễn Bích Quyên là người đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại số 376 An Dương Vương, phường Chợ Quán, TP.HCM.

Theo giới thiệu trên báo chí, Quyên Diamond cho biết chuyên cung cấp kim cương tự nhiên có chứng nhận của Viện Đá quý Hoa Kỳ (GIA).

Trong bài đăng gần đây, Quyên Diamond cho biết đã tăng cường các bước kiểm định nhằm giúp khách hàng xác minh chất lượng kim cương. Theo đó, cửa hàng sử dụng các thiết bị chuyên dụng phiên bản mới để phân biệt kim cương thiên nhiên với kim cương nhân tạo, kim cương đã qua xử lý, đá moissanite và các loại đá giả kim cương khác.

Bên cạnh đó, Quyên Diamond cho biết quy trình kiểm tra còn bao gồm việc soi và đối chiếu mã khắc cạnh của GIA nhằm xác định viên kim cương đúng với mã số do GIA cấp, tránh trường hợp bị đánh tráo bằng viên khác. Theo cửa hàng, toàn bộ quá trình kiểm định được thực hiện công khai, khách hàng có thể trực tiếp quan sát và đối chiếu dưới sự hướng dẫn của nhân viên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh thị trường kim cương những tháng gần đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia 28.000 viên kim cương từ Hong Kong vào Việt Nam.

Trong đó, cơ quan chức năng tiếp tục khởi tố thêm các chủ thương hiệu kim cương có tiếng tại TP.HCM như Kim Lý, Ngọc Tâm và Ngọc Châu Âu.

Ngay sau khi thông tin khởi tố phát ra, các tiệm vàng nêu trên và một số thương hiệu khác như Ngọc Tâm, Kim Châu cũng thông báo tạm dừng hoạt động.

Trước đó, nhiều doanh nghiệp trong ngành cũng đã tạm dừng hoạt động để rà soát và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh như Thực Lan Diamond, Long Ngọc Luxury, Kim Hồng, …