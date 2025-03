Tịch thu 40 kg vàng của một giám đốc doanh nghiệp

Ngày 20/3, các viên chức sở thuế thu nhập đã tịch thu 40 kg vàng và 100 kg bạc trong quá trình khám xét tại các văn phòng của tập đoàn Crane và nơi ở của giám đốc G.V.S.L. Kantha Rao.

Các cuộc điều tra đã được tiến hành tại bang Andhra Pradesh và Telangana (Ấn Độ) vì nghi ngờ giám đốc Crane trốn thuế.

Các nguồn tin cho biết các viên chức sở thuế đã xác minh tờ khai thuế thu nhập được nộp bởi một số công ty mà Kantha Rao là chủ tịch hoặc giám đốc.

Kantha Rao là giám đốc điều hành của Virat Crane Industries, Crane Betel Nut Powder, Crane Global Solutions Limited, cùng nhiều công ty khác.

Theo Cục Thuế nhà nước Ấn Độ, nước này thất thoát hơn 10,3 tỷ USD tiền thuế mỗi năm do tình trạng lạm dụng thuế doanh nghiệp quốc tế và trốn thuế tư nhân. Trong số này, hơn 10 tỷ đô la bị mất do tình trạng lạm dụng thuế của các công ty đa quốc gia (MNC) và 200 triệu đô la do tình trạng trốn thuế của các cá nhân tư nhân.

Theo Deccan Chronicle