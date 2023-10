Thuý Ngân là "chiến thần" vượt ải cam thường: Nhan sắc góc nào cũng xinh, vóc dáng hậu tăng cân ra sao?

Ngày 10/10, Thúy Ngân gây chú ý khi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ở TP.HCM. Khi bất ngờ lọt vào tầm ngắm của những ống kính ngẫu nhiên, Thuý Ngân gây ấn tượng vì sắc vóc gợi cảm và thần thái cuốn hút. Nữ diễn viên diện chiếc váy đơn giản, điểm nhấn là thiết kế khoe vai trần và làn da trắng.

Không dựa vào những khoảnh khắc xịn xò do chính chủ tự đăng để "sống ảo", nhan sắc các mỹ nhân Việt được đánh giá cao khi vượt ải mỗi khi bị "team qua đường" tóm gọn. Trong khi nhiều người khiến cư dân mạng thất vọng vì nhan sắc "một trời một vực" thì Thuý Ngân dễ dàng chiến thắng "cam thường", thậm chí có người còn nhận xét nữ diễn viên bên ngoài còn xinh hơn khi lên sóng. Ở những góc chụp nghiêng hay chính diện, Thuý Ngân đều gây ấn tượng vì nụ cười tươi và thần thái đầy tự tin. Trước đó ít ngày, Thuý Ngân phải "than trời" do tăng cân nhưng qua "cam thường" thì vóc dáng cô vẫn rất mảnh mai, gợi cảm.

Clip: Nhan sắc nổi bần bật của Thuý Ngân qua ống kính “team qua đường” ở sự kiện

Thuý Ngân trang điểm nhẹ nhàng nhưng đủ làm nổi bật nhan sắc trẻ trung, xinh xắn

Nữ diễn viên gây chú ý bởi làn da trắng qua "cam thường"

Dù than thở tăng cân nhưng Thuý Ngân vẫn rất gợi cảm

Ảnh do chính chủ tự đăng so với ảnh chưa qua chỉnh sửa không quá khác biệt

Thuý Ngân là sao nữ hiếm hoi có thể "vượt ải" khi bị zoom cận sắc vóc khi lộ diện

Trước đó, Thuý Ngân cũng nhiều lần tự tin khoe mặt mộc trên show thực tế