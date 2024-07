Thương hiệu vợt pickleball Việt bị tố lừa dối khách hàng vì dòng chữ "made in USA", đại sứ thương hiệu lên tiếng nhưng càng nói càng sai

Mấy ngày nay, trong làng pickleball Việt nổi lên tranh cãi khi một thương hiệu vợt của Việt Nam bị tố lừa dối khách hàng, "treo đầu dê bán thịt chó". Cụ thể, trên vợt pickleball mà thương hiệu này tung ra thị trường có dòng chữ "made in USA" cùng cụm kí hiệu USA Pickleball Approved (viết tắt là USAPA) khiến người tiêu dùng lầm tưởng những chiếc vợt do thương hiệu này bán ra được sản xuất tại Mỹ, đạt tiêu chuẩn Mỹ.

Tuy nhiên, khi người chơi tra cứu trên trang web của USA Pickleball - một đơn vị đưa ra tiêu chuẩn về vợt pickleball và được thế giới tin tưởng - không hề có tên thương hiệu đến từ Việt Nam này. Phía thương hiệu vợt này cũng đã lên tiếng phản hồi thắc mắc của cộng đồng mạng như việc in cụm kí hiệu USAPA là quy định bắt buộc trong quá trình xin phê duyệt tiêu chuẩn USAPA hay việc in dòng chữ "made in USA" là sai sót kĩ thuật. Dù vậy, cư dân mạng vẫn không hài lòng với câu trả lời, cho rằng thương hiệu này chỉ đang "đánh trái khái niệm" và khiến người tiêu dùng mắc lừa.

Thương hiệu vợt pickleball của Việt Nam bị tố lừa dối người tiêu dùng

Tranh cãi càng gay gắt hơn khi một trong số đại sứ thương hiệu của thương hiệu vợt pickleball này lên tiếng đáp trả những nghi vấn của cộng đồng mạng. Cụ thể, tay vợt Trịnh Linh Giang - đại sứ thương hiệu của thương hiệu vợt này bình luận:

"...(tên thương hiệu - PV) đã bị phạt hay chưa? Chưa thì vẫn đang đúng rồi em nè. Mà anh bảo này, mai hoặc trong đêm nay em làm giúp anh 2 việc nhé. 1 là em lên tiếp 1 bài như này nữa nhưng mà là nhắm tới ... hoặc bất cứ brand nào hàng Việt em tìm thấy trên USAP mà chưa được approved đi em, cần dùng thêm 1 số từ ngữ đanh thép và mỉa mai hơn thì mới bảo vệ người tiêu dùng ở Việt Nam được em ạ. Hai là sáng mai giờ hành chính em làm ngay 1 cái đơn và gọi khẩn cho công an phường hoặc hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng á, chức họ sẽ lắng nghe em đấy".

Bình luận gây tranh cãi của đại sứ thương hiệu của thương hiệu vợt bị tố lừa dối người tiêu dùng

Hay tay vợt Trịnh Linh Giang còn công khai sử dụng những từ ngữ phản cảm hướng về người chơi pickleball đang thảo luận về câu chuyện này với những lời lẽ như: "mấy con lợn nhựa lẩm cẩm", "Khôn lắm đồ ngu ạ", "bố ghét cái loại đ** ăn được thì vào comment đạp đổ thôi con"...

Hiện vụ việc của thương hiệu vợt nọ vẫn đang nhận được sự quan tâm và thảo luận lớn trong cộng đồng dân chơi pickleball.

Đại sứ của thương hiệu vợt nọ liên tục combat với cư dân mạng

Dân tình thảo luận về cách đối đáp của tay vợt Trịnh Linh Giang

Dân mạng ngán ngẩm về cách đáp trả của tay vợt Trịnh Linh Giang

Cách dùng từ gây tranh cãi của đại sứ thương hiệu vợt nọ

Người tiêu dùng hoang mang với việc vợt pickleball chưa được chấp thuận tiêu chuẩn Mỹ nhưng đã in kí hiệu như đã đạt tiêu chuẩn và tung ra thị trường

Dân mạng bất bình với cách đáp trả tay đôi của đại sứ thương hiệu Trịnh Linh Giang

Người tiêu dùng đặt câu hỏi về dòng chữ "made in USA" trên vợt là in lỗi hay lừa đảo