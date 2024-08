Thương hiệu "triệu người yêu" Jollibee tiếp tục tạo dấu ấn với dự án "Triệu yêu thương, tiếp bước em đến trường"

Trong năm 2023, Jollibee Việt Nam đã thực hiện dự án cộng đồng "Triệu khoảnh khắc Gà Giòn Vui Vẻ". Khép lại sau gần 2 tháng thực hiện và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, dự án được trao giải thưởng Bạc, hạng mục The Best CSR Campaign. Đây là cảm xúc khó quên và là nguồn năng lượng tích cực mà Jollibee mang tới cho các em nhỏ tại điểm trường Phìn Chải B.



Gia đình Việt hưởng ứng tích cực với những giá trị mà Jollibee mang lại cho cộng đồng

Hình ảnh Jollibee cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam khởi công xây dựng điểm trường

Không dừng lại ở dự án 2023 đầy thành công, vào ngày 17/8 vừa qua, Fanpage Jollibee Việt Nam đăng tải thông tin về dự án mới mang tên "Triệu yêu thương, tiếp bước em đến trường" với mong muốn lan tỏa niềm vui trong cộng đồng và cùng nhau tạo nên điều tốt đẹp cho trẻ em Việt Nam. Bên cạnh việc phục vụ những bữa ăn chất lượng dành cho gia đình Việt, thương hiệu "Triệu người yêu" Jollibee cũng được đánh giá là một trong những thương hiệu có trách nhiệm cao với cộng đồng.

Hình ảnh dự án "Triệu yêu thương, tiếp bước em đến trường" được đăng tải trên Fanpage Jollibee Việt Nam

Ngay khi đăng tải thông tin về dự án mới, Jollibee Việt Nam khiến cộng đồng mạng không khỏi hứng thú, sôi nổi tham gia bình luận bày tỏ sự thích thú. Cụ thể, theo thông tin từ Jollibee Việt Nam, dự án năm nay sẽ trích lợi nhuận từ việc bán Combo Yêu Thương để góp Quỹ Bảo Trợ Trẻ Việt Nam. Với mỗi Combo Yêu Thương được bán ra, Jollibee Việt Nam sẽ quyên góp 1.000 đồng vào dự án "Triệu yêu thương, tiếp bước em đến trường".

Toàn bộ ngân sách tài trợ sẽ được Jollibee Việt Nam cùng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tặng quà cho các em nhỏ vùng sâu, vùng xa trước mùa tựu trường, tạo điều kiện học tập thuận lợi nhất để các em có thể học tập, phát triển và đóng góp cho cộng đồng. Dự án là hoạt động vô vùng ý nghĩa để Jollibee và khách hàng có thể cùng nhau chia sẻ triệu yêu thương, tiếp bước các em nhỏ đến trường.

Hãy cùng Jollibee Việt Nam hành động ngay hôm nay để làm nên những điều ý nghĩa cho cộng đồng! Để nhận được những thông tin mới nhất về dự án "Triệu yêu thương, tiếp bước em đến trường", bạn đừng quên theo dõi thường xuyên trên Fanpage Jollibee Vietnam. Và cũng đừng quên rủ người thân, bạn bè tham dự dự án đầy ý nghĩa, nhiều niềm vui này nhé!