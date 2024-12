Thương hiệu trà sữa Việt mang món ngon Việt Nam lên Quảng trường Thời Đại

Món trà sữa ngon Việt Nam chinh phục "Giao lộ của thế giới" là gì?

Quảng trường Thời Đại (Times Square) từ lâu đã được mệnh danh là "Giao lộ của thế giới" - vì thường thì chỉ những thương hiệu đẳng cấp nhất mới có cơ hội xuất hiện ở đây. Vậy nên việc hình ảnh Trà Sữa Phô Mai Đào xuất hiện trên chiếc billboard Nasdaq đã gợi lên sự thắc mắc của mọi người về món ngon này: Đây là món gì? Đến từ đâu? Hương vị như thế nào?

Thật ngạc nhiên khi câu trả lời lại đến từ một thương hiệu Việt Nam: Trà Sữa MayCha! Lấy cảm hứng từ những nàng thơ Chi Đào – chân dung các khách hàng thân thiện và trân quý giá trị tự nhiên - Trà Sữa Phô Mai Đào được Founder Đỗ Minh Tân chế biến hoàn toàn thủ công từ nguồn nguyên liệu thật và tươi ngon nhất: đào tuyết Lào Cai kết hợp với nguồn sữa tươi thanh trùng Đà Lạt, tạo nên vị ngọt thanh dễ uống và cực kỳ cuốn hút. Đặc biệt, từng miếng đào tươi cắt nhỏ xen lẫn trong lớp phô mai béo mịn với cấu trúc như cheesecake tạo nên một trải nghiệm thưởng thức thơm ngon đầy mới lạ.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi ra mắt, Trà Sữa Phô Mai Đào đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt thảo luận tích cực nhờ sự sáng tạo ẩm thực độc đáo mang trong mình tinh thần Việt. Và giờ đây, món trà sữa này không chỉ gây sốt tại Việt Nam mà còn chinh phục ánh nhìn của bạn bè thế giới qua màn hình LED khổng lồ tại Times Square.

Hành trình "rực rỡ" để trở thành thương hiệu Việt ghi dấu quốc tế

Không phải ngẫu nhiên mà MayCha trở thành đại diện trà sữa Việt được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại New York. MayCha luôn biết cách làm mình nổi bật thông qua những bước tiến sáng tạo, từ việc cập nhật xu hướng mới để phát triển sản phẩm đến việc thiết kế các merchandise độc đáo. Những món ngon best seller như Trà Sữa Triple Cheese, Trà Lựu Đỏ Thạch Dừa, Trà Sữa Kem Trứng Khè hay các merchandise viral như Túi Vàng, Sao Bông May Mắn, Ly Tiên Cá Lễ Hội là minh chứng cho sự thấu hiểu khách hàng và khả năng sáng tạo vượt trội của thương hiệu.

Chính nhờ tinh thần sáng tạo đi đôi với chất lượng thật của sản phẩm, MayCha hai năm liên tiếp được GrabFood tin tưởng chọn làm đại diện trong chiến dịch "Người hùng bản địa" – tôn vinh những thương hiệu mang đậm dấu ấn ẩm thực Việt tại Quảng trường Thời Đại.

Đặc biệt hơn, năm nay Founder Đỗ Minh Tân đã quyết định đưa sáng tạo mới nhất là Trà Sữa Phô Mai Đào cùng lên billboard với mình kèm lời chia sẻ: "Được vinh danh tại Quảng trường Thời Đại là một thành quả vô cùng vinh dự trong suốt hành trình phát triển của MayCha. Đây là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng nghỉ và lòng đam mê không giới hạn của chúng tôi trong việc mang niềm tự hào về trà sữa Việt, tinh thần Việt lan toả khắp năm châu."

Quà tri ân đặc biệt của MayCha cho khách hàng thân thiết

Đằng sau hành trình chinh phục những cột mốc đáng tự hào, MayCha luôn ghi nhớ rằng sự đồng hành của các khách hàng thân yêu chính là yếu tố quan trọng nhất. Cũng vì vậy, mới đây Trà Sữa MayCha đã tung ra ưu đãi đặc biệt, độc quyền dành cho các khách hàng đăng ký thành viên qua mã QR Code của Zalo. Với ưu đãi này, bất kể bạn là ai thì khi đến mua trực tiếp tại cửa hàng với mã thành viên chính chủ cũng sẽ nhận được ngay đặc quyền mua 1 ly trà sữa size M với giá chỉ 10k, và giảm giá 2k/ly trong những lần mua tiếp theo.

Sự xuất hiện của MayCha tại Quảng trường Thời Đại không chỉ là niềm tự hào của thương hiệu mà còn là minh chứng cho khả năng sáng tạo và vươn xa của ngành F&B Việt Nam. Với sự đồng hành của khách hàng, MayCha sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm chất lượng và lan toả giá trị ẩm thực Việt ra thế giới.

Hãy cùng viết tiếp câu chuyện tự hào này bằng cách thưởng thức những ly trà sữa ngon mang hương vị tự nhiên, chân thật và tham gia chương trình ưu đãi tri ân khách hàng của Trà Sữa MayCha. Vì khi bạn thưởng thức 1 ly trà sữa Việt hay ủng hộ những sản phẩm "made in Vietnam" thì nghĩa là bạn đang góp phần lan toả cho tinh thần sáng tạo của người Việt đi muôn nơi.