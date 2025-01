Thương hiệu son 2-In-1 độc đáo lấy cảm hứng từ mèo: Xứng danh “siêu phẩm” bình dân cho mọi cô nàng

Hội chị em mê mẩn concept son độc-lạ

Ngay từ khi những hình ảnh đầu tiên của dòng son Blur Lip Velvet từ Cat's Lab xuất hiện trên các trang mạng xã hội, hội chị em đã lập tức bị thu hút bởi thiết kế quá đỗi xinh xắn với điểm nhấn là chú mèo đáng yêu. Thiết kế này lấy cảm hứng từ sự hiếu kỳ của những chú mèo, son Cat’s Lab gửi đi thông điệp đến những cô gái trẻ tự do khám phá hành trình làm đẹp không giới hạn đầy thú vị và có tính thử nghiệm, đồng thời tự tin thể hiện màu sắc cá nhân.

Dòng son Blur Lip Velvet từ Cat's Lab sở hữu ngoại hình quá ư xinh xắn.

Cô gái nào cũng sẽ phải thích mê khi nhìn thấy thiết kế son dễ thương này.

Với thiết kế mang phong cách dễ thương, son Cat's Lab sử dụng hai gam màu trắng và hồng chủ đạo, kết hợp chuyển màu gradient tinh tế từ nắp son đến thân son, tạo cảm giác như một đám mây bồng bềnh trên bầu trời hồng rực rỡ. Khỏi phải nói, sự kết hợp hoàn hảo giữa nét trendy và vẻ ngoài đáng yêu này đã ngay lập tức "hớp hồn" hội chị em từ cái nhìn đầu tiên.

Chất lượng vượt xa giá, vừa làm son vừa làm phấn má quá ư tiện lợi!

Một điểm khiến cộng đồng beauty xôn xao "rần rần" ngay khi Cat’s Lab tung ra dòng son Blur Lip Velvet phải kể đến công dụng vô cùng tiện lợi. Không cần phải là chuyên gia trang điểm, các nàng vẫn dễ dàng sở hữu một đôi môi mịn lì đúng chuẩn với Blur Lip Velvet của Cat’s Lab. Chất son kem mịn, nhẹ tênh không chỉ lên màu cực chuẩn mà còn có khả năng làm mờ các vân môi hiệu quả, mang lại đôi môi căng mọng và đầy sức sống.

Chất son kem mịn, nhẹ tênh sẽ giúp son lên môi chuẩn màu, đồng thời làm mờ những vết vân môi.

Đặc biệt, cũng nhờ chất son "xịn sò" này mà bạn cũng có thể tận dụng ngay em son này như một loại phấn má cực kỳ tiện lợi. Chỉ cần chấm nhẹ vài điểm lên má, dùng tay hoặc cọ tán đều là đã có ngay đôi má ửng hồng tự nhiên, bừng sáng cả khuôn mặt. Với tính năng 2-in-1, việc make up hàng ngày của các cô nàng liền trở nên nhanh chóng và tiết kiệm thời gian hơn bao giờ hết.

Son Blur Lip Velvet cũng có thể dùng như một loại má kem tiện lợi.

Ngoài ra, dòng son Blur Lip Velvet của Cat’s Lab cũng sở hữu bảng màu cực kỳ phong phú lên tới 15 màu. Từ những tone màu nude nhẹ nhàng, thanh lịch cho đến các màu đỏ, cam nổi bật, bảng màu của Blur Lip Velvet chắc chắn sẽ làm hài lòng mọi cô nàng, dù bạn theo phong cách nữ tính hay cá tính. Bảng màu phong phú này cũng sẽ chiều lòng nào khi muốn thay đổi các layout make up mỗi ngày, từ đi học, đi làm cho đến các buổi hẹn hò hoặc dạo phố.

Bảng màu lên tới 15 màu giúp cô nàng nào cũng có thể chọn được màu son phù hợp.

Chất lượng không chê được là thế nhưng dòng son này lại có giá cực kỳ học sinh sinh viên khiến các người dùng đã yêu lại càng thêm yêu. Với những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chất lượng nhưng không muốn "đau ví", đây chắc chắn là lựa chọn hoàn hảo.

Không phải ngẫu nhiên mà dòng son Blur Lip Velvet của Cat’s Lab lại trở thành cái tên hot hit thời gian qua. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa chất lượng và giá thành, dòng son này thực sự là "must have item" mà bất cứ cô nàng nào cũng cần trong túi đồ make up của mình.

