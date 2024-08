Thương hiệu Dr. Bargo cho ra mắt bộ sản phẩm chăm sóc da hoàn hảo My Skin 31 độ C

Dr.Bargo - Thương hiệu mỹ phẩm của CMG Pharma

Dr.Bargo - Thương hiệu mỹ phẩm đẳng cấp

Dr.Bargo là thương hiệu mỹ phẩm được cho ra mắt bởi CMG Pharma. Đây là Tập đoàn dược phẩm hàng đầu tại Hàn Quốc với chuỗi hệ thống bệnh viện CHA - mạng lưới chăm sóc sức khỏe toàn cầu tại nhiều quốc gia trên thế giới nổi bật như Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Singapore…

Sản phẩm dược mỹ phẩm đang trở thành xu hướng chăm sóc sức khỏe an toàn được nhiều người lựa chọn. Nắm bắt được xu hướng này cùng với nền tảng vững chắc từ hoạt động nghiên cứu, sản xuất dược phẩm và y khoa, CMG Pharma chính thức phát triển mở rộng sang lĩnh vực mỹ phẩm chăm sóc da cao cấp. Và thương hiệu mỹ phẩm Dr.Bargo được cho ra đời.

Bộ sản phẩm My Skin 31 độ C - Trợ thủ đắc lực trong hành trình chăm sóc da

Dr.Bargo hướng đến mục tiêu trở thành "trợ thủ đắc lực" trong hành trình chăm sóc da. Trên hành trình này, bộ sản phẩm đầu tiên được Dr.Bargo trình làng là My Skin 31 độ C gồm có 6 sản phẩm là Sữa rửa mặt, Nước hoa hồng, Sữa dưỡng ẩm, Kem dưỡng ẩm, Kem chống nắng, Kem trắng da. Đây là kết quả nghiên cứu của các chuyên gia đầu ngành da liễu từ Tập đoàn CMG Pharma. Bộ sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn quốc tế.

Trước khi tung ra thị trường, bộ sản phẩm My Skin 31 độ C đã vượt qua nhiều cuộc kiểm nghiệm khắt khe. Vì vậy, ngay khi ra mắt, bộ sản phẩm My Skin 31 độ C của Dr. Bargo đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của người tiêu dùng tại Hàn Quốc nhờ vào chất lượng vượt trội và hiệu quả rõ rệt. Sự thành công này hứa hẹn sẽ tiếp tục lan tỏa tại thị trường Việt Nam, mang đến cho người dùng những trải nghiệm làm đẹp hoàn hảo.

Các bước chăm sóc da với bộ sản phẩm My Skin 31 độ C đơn giản

Niềm tin của Dr.Bargo trong hành trình chinh phục người Việt là hoàn toàn có cơ sở. Bởi CMG Pharma đã bắt tay cùng Hanmi Cosmetics Global trong hành trình nghiên cứu tạo ra những sản phẩm chăm sóc da dành riêng cho làn da Châu Á và hoàn toàn phù hợp với người tiêu dùng Việt. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất từ các thành phần thiên nhiên. Điều này góp phần tạo nên những sản phẩm chăm sóc da an toàn, lành tính và chất lượng vượt trội.

Chăm sóc da là một hành trình đáng giá. Bởi một làn da đẹp sẽ mang đến sự tự tin, rạng ngời. Trên hành trình chăm sóc da luôn cần có sự đồng hành của những sản phẩm chất lượng. Bộ sản phẩm chăm sóc da cao cấp My Skin 31 độ C của Dr.Bargo chính là lựa chọn tốt nhất dành cho người tiêu dùng Việt.

Công ty Cổ phần Đầu tư Tập đoàn Hanmicomestic Global

Fanpage: https://www.facebook.com/myskin.offical

Địa chỉ: 256/5B Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh