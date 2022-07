Thực nghiệm điều tra vụ em bé người Nhật đuối nước tại Phan Thiết

Bó hoa người thân tưởng nhớ bé Hanawa Yukiji tại hồ bơi nằm trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mui Ne. Ảnh: Liên Nguyễn

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã có Giấy triệu tập gửi chị Huỳnh Thị Anh Thư, mẹ của bé Hanawa Yukiji, 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, nạn nhân bị đuối nước vào ngày 5/4/2022 tại Mũi Né, TP Phan Thiết. Theo đó, cơ quan này đã "yêu cầu" chị Huỳnh Thị Anh Thư vào lúc 8h ngày 28/7/2022 có mặt tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mui Ne, TP Phan Thiết để "tham gia thực nghiệm điều tra".



Vết bầm tím trên lưng của bé Hanawa Yukiji khi được đưa lên từ hồ bơi. Ảnh: Liên Nguyễn

Trước đó, Thông báo Kết luận giám định của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết cho biết tình trạng và nguyên lý hoạt động hồ bơi của Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né là "đúng", "phù hợp".

Cụ thể, Thông báo Kết luận giám định số 1017/TB - ĐĐTTH cho biết: "Căn cứ khoản 2 Điều 214 Bộ luật Tố tụng hình sự; Căn cứ Bản Kết luận giám định số 2587/KL-KTHS ngày 17/6.2022 của Phân viện KTHS tại TPHCM - Bộ Công an đối với toàn bộ quy trình hoạt động và kỹ thuật của hồ bơi trong vụ án: 'Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp' xảy ra ngày 5/4/2022 tại Khu du lịch Centara Mirage Resort Mũi Né, thuộc Khu phố 1, phường Mũi Né, TP Phan Thiết.

Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết thông báo về Kết luận giám định trên như sau: 'Bản vẽ thiết kế của hồ bơi đúng với thực tế thi công; Các thiết bị lắp đặt trong hồ bơi, kỹ thuật lắp đặt thiết bị trong hồ bơi đúng với thiết kế; Tình trạng hoạt động của hồ bơi phù hợp với thiết kế; Nguyên lý hoạt động của hệ thống hút, lọc, xả để làm sạch hồ phù hợp với thiết kế; Nguyên lý hoạt động của hồ bơi lưới, không thể hút một người có thể trạng cao 1m40, nặng 39 kg khi đang bơi hoặc đứng tại vị trí miệng hút dẫn đến tử vong'".

Trên tay của cháu bé cũng có vết bầm như vậy nhưng nhạt hơn. Ảnh: Liên Nguyễn

Vụ án hình sự "Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp" đã được Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139/QĐ-CQCSĐT ngày 31/5/2022.

Vào sáng 5/4/2022, bé trai Hanawa Yukiji, 11 tuổi, quốc tịch Nhật Bản, cùng gia đình tới hồ bơi nằm trong Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né để vui chơi. Vào khoảng hơn 10h cùng ngày, bé được phát hiện đuối nước và tử vong sau đó. Trên lưng và tay của bé có những vết bầm. Các nhân chứng cho biết, Hanawa Yukiji đã bị các lỗ thoát nước trên miếng kim loại lớn bên thành hồ bơi hút chặt. Các bé khác chơi cùng đã không thể gỡ Yukiji ra được, nên đã phải cầu cứu người lớn. Được đưa lên bờ cấp cứu nhưng Yukiji đã không qua khỏi.

Lỗ hút thoát nước ở hồ bơi tại nơi cháu Hanawa Yukiji vui chơi. Ảnh: Liên Nguyễn

* Như Báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại TP.HCM đã gửi công hàm tới các cơ quan liên quan tại TPHCM và Bình Thuận về việc bé trai Hanawa Yukiji, quốc tịch Nhật Bản, đã bị đuối nước tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né vào ngày 5/4/2022. Sau đó, UBND quận 7, TPHCM, đã cấp trích lục khai tử ngày 12/4/2022.

Trong Đơn cứu xét của chị Huỳnh Thị Anh Thư gửi Tổng lãnh sự quán Nhật Bản, đã trình bày vụ việc như sau: Khoảng 10h ngày 5/4/2022, con trai chị là bé Hanawa Yukiji, sinh năm 2011, cùng 3 bé khác tới chơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né. Tới khoảng 10h35, các trẻ cùng nhóm phát hiện Hanawa Yukiji bị hút chặt vào thành hồ bơi, nơi có tấm kim loại. Độ sâu của hồ bơi là 1 mét, trong khi bé Yukiji cao 1,4 mét. Do lực hút mạnh, cháu bị hút chặt phần lưng, cánh tay vào tấm kim loại, phần đầu bị chìm dưới mặt nước. Các cháu bé kéo Hanawa Yukiji ra khỏi chỗ bị hút đó nhưng không được, phải nhờ tới sự giúp đỡ của người lớn. Khi đưa lên bờ thì tim Hanawa Yukiji đã ngưng đập.

* Trước đó, chị Trần Thị Nguyệt Vĩ, ngụ tại TP.HCM, nhân chứng có mặt tại hiện trường, đã có những trao đổi với phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam. Chị Nguyệt Vĩ đã đưa các ý kiến đáng lưu ý như: Bé Hanawa Yukiji đã bị một lực hút rất mạnh vào phía trong tường của hồ bơi; một anh thanh niên cố gắng kéo bé Hanawa Yukiji ra khỏi chỗ bị hút đó nhưng không được; vết bầm trên lưng bé Hanawa Yukiji đã có ngay sau khi được đưa lên từ hồ bơi.

Trong Thông báo Kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cho biết: "Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra xác minh, có đủ cơ sở xác định, vụ việc cháu Hanawa Yukiji tử vong do đuối nước lúc tắm tại hồ bơi nói trên có dấu hiệu của tội phạm 'Vô ý làm chết người do vi phạm quy tắc nghề nghiệp' được quy định tại khoản 1 Điều 129 Bộ luật Hình sự. Căn cứ khoản 2 Điều 143/BLTTHS, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc nói trên theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 139/QĐ-CQCSĐT ngày 31/5/2022".

Bản kết luận giám định pháp y về tử thi số: 95/2022/TT ngày 20/5/2022 của Trung tâm Pháp y tỉnh Bình Thuận đối với Hanawa Yukiji, sinh năm 2011: Bị phù phổi cấp, suy hô hấp cấp do ngạt nước dẫn đến tử vong. Còn Bản kết luận giám định pháp y về mô bệnh học số 04.141/MBH-22 ngày 19/4/2022 Trung tâm pháp y TPHCM thì cho biết, Hanawa Yukiji bị phù phổi cấp.

Anh Nguyễn Thanh Lý, nhân viên kỹ thuật, Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu TPHCM, trao đổi với PV Báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, sau khi xem các vết bầm trên người cháu bé, và đọc các thông tin từ các bài viết đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam, anh cho rằng có thể hồ bơi tại Khu nghỉ dưỡng Centara Mirage Resort Mũi Né khi đó đang được vận hành máy bơm.

Anh Nguyễn Thanh Lý, nhân viên kỹ thuật Trung tâm Thể thao dưới nước Yết Kiêu, TPHCM. Ảnh: NVCC

"Với các vết bầm trên lưng và tay cháu bé như vậy, rất có thể đang được vận hành 2 máy bơm trở lên. Nếu chỉ 1 máy bơm thôi, có lẽ lực hút đã không mạnh đến vậy", anh Nguyễn Thanh Lý đưa ý kiến.

Theo anh Lý, thường các bồn lọc của bể bơi sẽ có từ 2-3 máy bơm chuyên dụng rất mạnh. Do vậy, nếu được bật hết lên thì lực hút là khủng khiếp. Anh Lý nói: "Ở chỗ chúng tôi, khi khách đang bơi thì tuyệt đối không được vận hành các máy bơm này. Luôn phải có nhân viên cứu hộ trên bờ hồ, kể cả khi chỉ còn có 1 khách đang bơi, để khi có sự cố xảy ra thì sẽ biết để xử lý ngay lập tức".

Anh Lý cũng cho biết thêm, theo kinh nghiệm của mình, anh phán đoán rằng vì các máy bơm chuyên dụng này đang bật nên khi bé Hanawa Yukiji lặn ngụp xuống bên dưới ở gần đó, liền bị hút chặt vào nên bé không thể nào thoát ra khỏi, dẫn tới việc đuối nước.

"Với những gì tôi đọc thấy, thì hẳn là đang vận hành từ 2 máy bơm trở lên, đã tạo thành lực hút cực khủng. Tôi nhìn thấy hệ thống thoát nước là tấm kim loại cũng khá lớn, đã trở thành những lỗ hút kinh hoàng", anh Lý nêu nhận định cá nhân.

Báo Phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về vụ án này khi có các diễn tiến tiếp theo.