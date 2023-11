Thực hư tin đồn Messi lừa dối vợ con, ngoại tình với nữ phóng viên đồng hương

Mới đây, tờ Direto Do Miolo của Brazil gây sốc khi cho rằng ngôi sao Lionel Messi đã lừa dối vợ để ngoại tình cùng nhà báo đồng hương Sofia Martinez. Bài đăng này sau đó tiếp cận được hơn 9 triệu người và nhận về hàng chục nghìn tương tác.

Trong quá khứ, Messi từng có một số lần được Sofia phỏng vấn. Biểu cảm gương mặt của Messi khi đó cũng bị lôi trở lại, làm bằng chứng cho việc siêu sao người Argentina có tình cảm đặc biệt với Sofia.

Vợ chồng Messi và nữ phóng viên Sofia Martinez

Tuy nhiên, Daniella Semaan - bà xã của cựu tiền vệ Cesc Fabregas khẳng định không có chuyện Messi ngoại tình. "Thông tin đó chẳng có chút giá trị nào. Chúng hoàn toàn sai", cô viết. Fabregas vốn là bạn thân thiết của Messi. Vì thế, Semaan cũng từng gặp vợ chồng Messi nhiều lần, và có mối quan hệ tốt với Antonela.

Vợ chồng Messi và vợ chồng Fabregas khi cùng đi dự sự kiện

Trang Sport Brief cũng đồng quan điểm. "Thông tin trên được cho là giả và được sử dụng để bôi nhọ hình ảnh của Messi. Nhiều người dùng cũng phát hiện ra nguồn tin mà Direto Do Miolo dẫn lại không hề tồn tại" , Sport Brief cho hay.

Sofia Martinez phủ nhận chuyện là "tiểu tam"

Thực tế, đây không phải lần đầu Sofia bị đồn đoán với Messi. Trong quá khứ, những thông tin tương tự từng xuất hiện khi cô thực hiện những bài phỏng vấn cùng siêu sao người Argentina.

Trong một lần chia sẻ hồi tháng 7, Sofia phủ nhận tin đồn có mối quan hệ tình cảm với Messi. Cô cũng khẳng định không có chuyện Antonela ghen tuông với mình. "Không có chuyện Antonela ghen tuông, Tôi không biết thông tin đó từ đâu. Trái lại, tôi từng nói chuyện với Antonela. Tôi ngưỡng mộ cách cô ấy xử lý trước những tin đồn xung quanh mình" , Sofia chia sẻ.

Được biết, Antonela cũng từng tương tác bài đăng của Sofia cách đây chưa lâu.

Sofia trong một lần phỏng vấn với Messi

Hiện tại, Messi đang dành thời gian cho gia đình sau khi kết thúc mùa giải với Inter Miami. Hôm 25/11, cả nhà cùng nhau đi chơi tại Disneyland. Messi cùng vợ không đưa ra bất kỳ bình luận nào về tin đồn liên quan đến đời tư.