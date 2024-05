Thua Man Utd vì sai lầm ngớ ngẩn, Man City bị chê đá như say rượu

Tối 25/5, Man City thua Man Utd với tỷ số 1-2 Man Utd ở chung kết FA Cup. Đây là kết quả gây bất ngờ. Man City hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ chính cổ động viên đội nhà.

Đội bóng của huấn luyện viên Pep Guardiola được đánh giá cao hơn “Quỷ đỏ” trước trận đấu ở Wembley nhưng họ lại nhận thất bại sau 90 phút. Man City kiểm soát bóng tới 74% nhưng bế tắc trước khung thành đối thủ. Phải tới phút 87, Man City mới có bàn thắng của Jeremy Doku.

Man City bị chê đá như say rượu.

Tuy nhiên, pha lập công này không đủ để bù lại 2 bàn thua trong hiệp 1 từ những tình huống phòng ngự yếu kém đến khó tin.

Trên mạng xã hội, các cổ động viên cho rằng nguyên nhân thất bại của Man City là do các học trò của Pep Guardiola ăn nhậu quá nhiều trước trận chung kết FA Cup. Người hâm mộ của đội đương kim vô địch Ngoại Hạng Anh không thể hài lòng khi chứng kiến sự mất tập trung, chủ quan của cầu thủ đội nhà. Trong đó, hậu vệ Josko Gvardiol bị chê trách nhiều nhất vì sai lầm ngớ ngẩn dẫn đến bàn mở tỷ số của Man Utd.

Cuối tuần trước, dàn sao Man City đã tiệc tùng tới 5 giờ sáng sau khi vô địch Premier League lần thứ 4 liên tiếp. Địa điểm mà các cầu thủ Man City tới nhậu nhẹt là nhà hàng Fenix. Các học trò của HLV Pep Guardiola mang cả bạn gái và vợ tới tiệc tùng. Khi ra về, tất cả đều lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm tiệc tùng.

Jack Grealish lộ rõ vẻ mệt mỏi sau bữa tiệc ăn mừng chức vô địch Premier League

Một CĐV viết trên mạng xã hội X (tên cũ là Twitter): “Man City thi đấu như thể họ đã nhậu nhẹt suốt cả tuần”.

“Các cầu thủ Man City như thể không chạy nổi trên sân vậy. Họ đã uống quá nhiều rượu bia đây mà” , người khác bình luận.

Tờ Daily Mail dẫn thêm một số bình luận từ các tài khoản cổ động viên Man City: “Các cầu thủ say khướt từ Chủ Nhật cho đến ngày hôm nay. Họ bước đi còn không vững nữa”, “Tôi nghĩ các cầu thủ Man City vẫn còn chưa hết say xỉn” , “Man City đưa các cầu thủ còn đang say xỉn vào thi đấu ở chung kết” ...

Haaland bước đi không vững sau buổi tiệc thâu đêm

“Đây là sự thực. Các cầu thủ của Man City đã say rượu sau khi vô địch Premier League, quên mất rằng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành và họ còn một trận chung kết Cúp FA với đối thủ lớn nhất của mình. Real Madrid sẽ không bao giờ cho phép chuyện này xảy ra. Đây là điều thể hiện sự thiếu tập trung và thiếu chuyên nghiệp” , một CĐV khác bình luận.

Trong quá khứ, Jack Grealish và các đồng đội ở Man City nổi tiếng về khoản chè chén. Tuy nhiên giờ đây, người ta sẽ đặt dấu hỏi về quyết định tổ chức một bữa tiệc lớn như vậy trước trận chung kết FA Cup cũng như cuộc diễu hành Cúp quanh Manchester vào Chủ Nhật sau màn trình diễn đáng thất vọng của Man City tại Wembley.