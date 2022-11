Thủ tướng Jacinda Ardern: ‘New Zealand sẽ là sân nhà của tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023’

Thủ tướng Jacinda Ardern gặp gỡ và giao lưu với các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam chiều 15-11 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Chiều 15-11, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng New Zealand đã có cuộc gặp với các thành viên đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam - những người lần đầu tiên giành vé đến World Cup.

Tham dự cuộc gặp có HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cùng các tuyển thủ: Hải Yến, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan...

Phát biểu với các nữ tuyển thủ, Thủ tướng Jacinda Ardern cho biết bà vô cùng hạnh phúc khi được gặp gỡ các cô gái kiên cường, dũng cảm của bóng đá nữ Việt Nam. Thay mặt chủ nhà của World Cup 2023, New Zealand chào đón đội tuyển nữ Việt Nam và cam kết sẽ hỗ trợ những gì tốt nhất cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Thủ tướng New Zealand nói: "Lần đầu tiên trong lịch sử, New Zealand cùng với Úc được đăng cai vòng chung kết FIFA World Cup nữ, một trong ba giải bóng đá lớn nhất hành tinh, đây là điều rất tự hào với New Zealand. Tôi gặp HLV Mai Đức Chung tại New Zealand khi ông đến tham dự lễ bốc thăm ngày 22-10 vừa qua, tôi đã nói rằng rất mong đội tuyển nữ Việt Nam sẽ nằm ở bảng đấu thi đấu tại New Zealand, và thật mừng điều này đã trở thành sự thật.

Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng đấu rất mạnh tại World Cup 2023 với các đội tuyển hàng đầu thế giới như Mỹ, Hà Lan. Để cổ vũ tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam, New Zealand sẽ là sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023".

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tặng các tuyển thủ chiếc khăn ấm, vì trong bảng đấu của tuyển Việt Nam sẽ diễn ra tại một thành phố có khí hậu khá lạnh - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đáp lời, HLV Mai Đức Chung cho biết ông rất tự hào khi được cùng đội tuyển nữ Việt Nam đến New Zealand tham dự World Cup 2023. Qua chuyến khảo sát địa điểm thi đấu, nơi ăn ở tại New Zealand vào tháng 10 vừa qua, ông Chung cho biết hoàn toàn hài lòng với công tác tổ chức của nước chủ nhà.

HLV Mai Đức Chung nói: "Cơ sở vật chất tại New Zealand quá tuyệt vời, tôi không có gì phải phàn nàn. Được đấu ở New Zealand chúng tôi cũng coi như đó là sân nhà của đội tuyển nữ Việt Nam. Tôi rất cảm ơn Thủ tướng Jacinda Ardern vì dù bận rộn nhưng bà vẫn dành thời gian đến thăm và gặp gỡ các cầu thủ nữ Việt Nam. Ấn tượng của chúng tôi là Thủ tướng rất giản dị, thân thiện và duyên dáng như con người New Zealand mà tôi từng được gặp gỡ".

Kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Jacinda Ardern đã tặng HLV Mai Đức Chung và các nữ tuyển thủ mỗi người một chiếc khăn quàng cổ - sản phẩm chính thức của World Cup 2023 tại New Zealand. Đồng thời không quên chúc đội nữ Việt Nam thi đấu thật tốt, người hâm mộ New Zealand, trong đó có rất đông các cổ động viên là sinh viên Việt Nam tại New Zealand sẽ có mặt trên khán đài để tiếp sức thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Trước đó, ngày 22-10, kết quả bốc thăm vòng chung kết FIFA World Cup nữ 2023 đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng E cùng đội tuyển Mỹ, Hà Lan và một đội giành chiến thắng trong trận chung kết play-off nhóm A (gồm Thái Lan, Cameroon, Bồ Đào Nha). Đội tuyển Mỹ hiện đang là đương kim vô địch World Cup 2019 và đội tuyển Hà Lan là á quân giải đấu.

Vòng chung kết FIFA World Cup bóng đá nữ 2023 sẽ diễn ra từ ngày 20-7 đến 20-8-2023 tại Úc và New Zealand.

Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ (ngày 22-7-2023), gặp đội tuyển giành chiến thắng trong trận play-off (27-7-2023), gặp đội tuyển Hà Lan (1-8-2023). Bảng E thi đấu tại New Zealand và 3 trận đấu sẽ lần lượt diễn ra tại các thành phố là Auckland, Hamilton và Dunedin.