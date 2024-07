Thử sức ngành ngôn ngữ Nhật - chinh phục thị trường tuyển dụng với ngoại ngữ thứ 2

Cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn của ngành ngôn ngữ Nhật

Thị trường ngành ngôn ngữ Anh ngày càng được nhiều người theo học. Ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ chính thức của hơn 50 quốc gia trên thế giới và ngày càng trở nên phổ biến. Với số lượng học viên đông đảo, việc biết tiếng Anh đã không còn là ưu thế với nhiều bạn trẻ khi ra trường.

Với 1 ngôn ngữ, bạn giống như đang đi dọc "hành lang" cuộc đời, nhưng với 2 ngôn ngữ bạn có thể mở mọi cánh cửa trên "hành lang" đó. (One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way). Việc có ngoại ngữ thứ 2 và thứ 3 đang trở nên phổ biến và được nhiều bạn trẻ theo học.

Nhiều sinh viên chọn tiếng Nhật làm ngoại ngữ thứ 2

Trong các ngôn ngữ được chọn làm ngoại ngữ thứ 2 thì tiếng Nhật được nhiều bạn trẻ lựa chọn vì vừa có thể thỏa mãn đam mê khám phá văn hóa Nhật vừa có nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn. Theo tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO), 3 năm trở lại đây, 73,2% doanh nghiệp Nhật Bản được khảo sát muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài, đặc biệt là các nước châu Á, trong đó Việt Nam đang được xem là điểm sáng đầu tư. Tưởng chừng "không liên quan" nhưng những con số này đồng nghĩa với việc sẽ có một nhu cầu về nhân lực rất lớn tại Việt Nam trong thời gian tới. Và điều đó đồng nghĩa với việc ai giỏi tiếng Nhật, cơ hội việc làm sẽ nhiều hơn.

Học thật, giá trị thật: mức thu nhập tỉ lệ thuận với trình độ

Khi tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Nhật, các bạn có thể đảm nhiệm các vị trí như chuyên viên marketing, chuyên viên tổ chức sự kiện, giao dịch thương mại,… hoặc chuyên viên hướng dẫn giao dịch với các đối tác Nhật Bản. Tại các cơ quan ngoại giao, tổ chức của Nhật Bản, các bạn có thể làm công việc của một biên dịch viên, phiên dịch viên. Ngoài ra, sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật cũng có thể giảng dạy tại các cơ sở giáo dục hoặc làm việc tại các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn Nhật Bản.

Như tại Đại học Phương Đông, nhiều bạn sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật đã có thể tiếp nhận một số công việc partime ngay từ khi học năm 3. Sinh viên Hoàng Anh Tú chia sẻ: "Nhờ có kiến thức về tiếng Nhật ở trường mình đã có thể làm trợ giảng cho các trung tâm tiếng Nhật ngay từ năm 3. Nhờ công việc này mà mình vừa kiếm được thêm thu nhập, vừa có cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ."

Cơ hội du học Nhật Bản với nhiều học bổng hấp dẫn

Cùng với sự phát triển của mối quan hệ 2 nước Nhật Bản - Việt Nam, sinh viên ngành ngôn ngữ Nhật có cơ hội nhận được cơ hội trao đổi du học Nhật. Đơn cử như chương trình Liên kết học viện Anabuki của Đại học Phương Đông. Với chương trình này đã có gần 20 cựu sinh viên trường Phương Đông có cơ hội tham gia Chương trình học bổng trao đổi 1 năm tại Học viện Anabuki. Sau 1 năm học tập tại Học viện Anabuki, các bạn sinh viên Việt Nam không chỉ tích lũy được vốn tiếng Nhật mà còn tăng cường hiểu biết về văn hóa Nhật Bản cũng như trau dồi những kiến thức cần thiết cho bản thân, thái độ sống và làm việc trách nhiệm. Đồng thời, nhiều sinh viên đã đạt được bằng cấp cao, có cơ hội xin việc làm tại các doanh nghiệp lớn hoặc định cư sinh sống tại Nhật Bản.

Các sinh viên tham gia buổi giao lưu giữa trường Đại học Phương Đông và HV Anabuki

"Không chỉ là một trải nghiệm học tập, chương trình trao đổi sinh tại Học viện Anabuki còn là một cơ hội để tôi khám phá bản thân và khám phá thế giới bên ngoài ranh giới của cuộc sống hàng ngày. Điều này đã mở ra cho tôi một cánh cửa mới và trang bị cho tôi những kỷ niệm và bài học vô giá mà tôi sẽ mang theo suốt cuộc đời." Nguyễn Thị Lợi - Cựu sinh viên K516 chia sẻ.

Ngoài các chương trình trao đổi, các doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên ủng hộ học bổng cho sinh viên khoa Ngoại ngữ, Đại học Phương Đông có thể kể đến những doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu như: Văn phòng học bổng quốc tế (Đài Loan – Trung Quốc); Tập đoàn Boway (Bắc Giang); Tập đoàn Hoa Lợi Đạt (Móng Cái – Quảng Ninh); Văn phòng học bổng Nhật thuộc CT Cổ phần thương mại và dịch vụ Sunrise Việt Nhật;...

Các chương trình trao đổi và các học bổng được trao tặng sẽ là động lực khuyến khích sinh viên tích cực, học tập, tu dưỡng xuất sắc trong những năm theo học tại ĐHDL Phương Đông. Đồng thời đây cũng là cơ hội giúp thí sinh có dịp được cọ sát trao đổi với doanh nghiệp nhằm cập nhật thêm các kiến thức ngành, kiến thức thị trường.

Thí sinh có thể xem thêm thông tin về ngành ngôn ngữ Nhật tại Fanpage Đại học Phương Đông.