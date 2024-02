Thử ngay ứng dụng biến điện thoại thành Galaxy S24 Ultra, trải nghiệm Galaxy AI mượt mà, thú vị y như thật

Samsung cập nhật ứng dụng Try Galaxy nhằm cung cấp các tính năng như Phiên dịch trực tiếp (Live Translate), Trợ lý Chat thông minh (Chat Assist), Trợ lý Note quyền năng (Note Assist), Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist), và Khoanh tròn để tìm kiếm (Circle to Search with Google) - giúp những ai vẫn còn đang do dự có cơ hội trải nghiệm Galaxy AI ngay trên chiếc điện thoại của mình.

Mặc dù trước đây chỉ được thiết kế riêng cho người dùng iOS, ứng dụng Try Galaxy nay đã có mặt trên tất cả các thiết bị Android và lần đầu tiên, bao gồm cả các mẫu Galaxy. Để tải xuống phiên bản cập nhất mới của ứng dụng, bạn chỉ cần quét mã QR hoặc truy cập trang web trygalaxy.com.

Đây là màn hình mô phỏng giao diện Galaxy S24 Ultra được thực hiện trên iPhone 14 Pro Max

Trải nghiệm thử Galaxy AI có gì thú vị mà nhiều người mê

Trải nghiệm cho thấy, ứng dụng Try Galaxy đã được cập nhật để mô phỏng trải nghiệm thực tế như đang nhìn vào màn hình chính của Galaxy S24. Khi truy cập vào ứng dụng, các hướng dẫn và nội dung tương tác sẽ giúp chúng ta khám phá giao diện mới nhất.

Trên màn hình mô phỏng, các tính năng cốt lõi tích hợp AI Galaxy S24 series cũng như các công cụ máy ảnh tiên tiến đều được đề cập. Bạn có thể nhấn vào từng mục để xem các video hướng dẫn ngắn giải thích về các tính năng và cách sử dụng chúng trong cuộc sống hàng ngày. Dấu tick sẽ xuất hiện bên cạnh các mục đã hoàn thành để bạn có thể theo dõi tiến độ của mình.

Bằng cách này bạn có thể thoải mái khám phá các tính năng Galaxy AI gây sốt thời gian qua như:

- Khoanh tròn để tìm kiếm (với Google): Chỉ cần khoanh tròn là đã có thể tìm kiếm bất kỳ mọi thứ hiển thị trên màn hình mà không cần chuyển đổi ứng dụng.

- Phiên Dịch Trực Tiếp: Giao tiếp không trở ngại với tính năng phiên dịch cuộc gọi hai chiều theo thời gian thực được tích hợp trong ứng dụng cuộc gọi gốc với 13 ngôn ngữ được hỗ trợ.

- Trợ lý Note quyền năng: Chuyển đổi các đoạn văn dày đặc thành các gạch đầu dòng nổi bật để dễ dàng theo dõi. Tính năng này còn cung cấp chức năng tự động định dạng, kiểm tra chính tả và dịch thuật văn bản.

- Trợ Lý Chat Thông Minh: Tinh chỉnh ngữ điệu của bất kỳ tin nhắn văn bản nào theo nhu cầu, từ chuyên nghiệp đến tự nhiên. AI tích hợp trong Bàn phím Samsung cũng có khả năng dịch tin nhắn trong thời gian thực bằng 13 ngôn ngữ khác nhau để người dùng giao tiếp mượt hơn bất chấp rào cản văn hóa và ngôn ngữ.

- Trợ lý chỉnh ảnh chuyên nghiệp (Photo Assist): Với sự hỗ trợ của tính năng Hậu kì Sáng tạo (Generative Edit), bạn có thể dễ dàng thay đổi kích thước, vị trí hoặc thậm chí loại bỏ các đối tượng trong ảnh. Tinh chỉnh bố cục ảnh ngay lập tức với Gợi ý Chỉnh sửa (Edit Suggestion). Người dùng cũng có thể sử dụng công cụ Xóa phản chiếu (Erase Reflection) để tự động loại bỏ bóng đổ và phản chiếu ánh sáng không mong muốn.

Bên cạnh những tính năng tích hợp AI, Try Galaxy còn giới thiệu các công cụ camera của Galaxy S24 series mà bạn có thể khám phá như: Tính năng Mắt thần Bóng đêm (Nightography Zoom), hay quay những video ổn định với các đối tượng chuyển động ở tốc độ cao cùng tính năng Super Steady và chụp những bức chân dung, selfie ấn tượng ở chế độ Chân dung.

Nhiều tính năng hay ho, ai đang đắn đo khi mua Galaxy S24 Ultra thì nên thử

Khi sử dụng ứng dụng, người dùng cũng có thể khám phá các Chủ đề Galaxy mới hoặc thêm hình nền khác bên cạnh kho hình nền sẵn có. Tất cả tính năng này đều được cung cấp trên Galaxy S24 Ultra. Một điểm cộng khác là kho hình nền cung cấp đến ba loại Hình nền Nghệ thuật bao gồm graffiti và pop art có thể tải xuống để làm hình nền.

Để tìm hiểu thêm về hệ sinh thái Galaxy, người dùng có thể truy cập vào mục thông tin giới thiệu về các tính năng như khả năng kết nối đa thiết bị liền mạch, chia sẻ tệp và dữ liệu về cấu trúc cơ thể thông qua Samsung Health.

Ứng dụng Try Galaxy hiện hỗ trợ 20 ngôn ngữ tại 120 quốc gia và đã có hơn 18 triệu lượt tải xuống kể từ khi ra mắt vào năm 2022.