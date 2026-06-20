Thủ khoa thi lớp 10 năm 2026 ở TPHCM là học sinh ngoài công lập với 2 điểm 10

Thủ khoa kỳ thi lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM là học sinh trường ngoài công lập với tổng điểm 3 môn thi đạt 28,75 điểm, không tính điểm ưu tiên.

Ngày 20-6, Sở GD-ĐT TPHCM cho biết thủ khoa kỳ thi lớp 10 năm 2026-2027 ở TPHCM là em Nguyễn Đăng Phúc, học sinh Trường Tiểu học-THCS Hồng Ngọc (thuộc hệ thống Trường Trí Đức) với tổng điểm 3 môn là: 8,75 (ngữ văn), hai môn toán và tiếng Anh đều đạt điểm 10 tuyệt đối.

Như vậy, tổng điểm 3 môn thi kỳ thi lớp 10 hệ đại trà của thí sinh này đạt 28,75 điểm, không tính điểm ưu tiên, khuyến khích, đạt thủ khoa.

Xếp đầu tiên trong số thí sinh đạt điểm cao nhất ở kỳ thi lớp 10 năm nay là em Nguyễn Lê Thu Trúc, học sinh Trường THCS Nguyễn Văn Tố với tổng điểm 29,75 điểm, trong đó được cộng 2,5 điểm ưu tiên.

Cùng tổng điểm 29,75 điểm là em Chung Diệu Anh, học sinh Trường THCS Mỹ Thạnh, trong đó được cộng 3,5 điểm ưu tiên.

Kỳ thi lớp 10 năm 2026 tại TPHCM là kỳ thi đầu tiên sau sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có khi có 151.269 thí sinh đăng ký dự thi.

Năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập tại TPHCM là 118.550 học sinh - mức cao kỷ lục nhằm đáp ứng số lượng học sinh tốt nghiệp THCS khoảng 169.080 em.

Trong đó, 176 trường THPT công lập tuyển 117.355 học sinh; 5 trường THPT trực thuộc các trường đại học tuyển 1.195 học sinh. Ngoài ra, 41 trung tâm GDTX - GDNN trên địa bàn tuyển thêm 16.226 học sinh.

Thí sinh ở kỳ thi lớp 10 vừa qua

Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết sau khi học sinh trúng tuyển lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp và diện tuyển thẳng xác nhận nhập học vào ngày 23-6, Sở GD-ĐT mới tính toán điểm chuẩn lớp 10 hệ đại trà. Ông cho biết đây là quy trình thường lệ của TP HCM để tính toán điểm chuẩn lớp 10 sát thực tế nhất. Lý do là hằng năm có hàng trăm học sinh đỗ lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp nhưng không nhập học. Nếu xác định điểm chuẩn lớp 10 đại trà mà bỏ qua nhóm này, kết quả có thể không chuẩn.

Theo Sở GD-ĐT, sau khi biết điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 chuyên, tiếng Anh tích hợp, học sinh và phụ huynh cần đặc biệt lưu ý các mốc thời gian tiếp theo để bảo đảm quyền lợi tuyển sinh.

Cụ thể, từ 8 giờ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6: Thí sinh trúng tuyển lớp chuyên, tiếng Anh tích hợp xác nhận nhập học trực tuyến trên cổng tuyển sinh của sở. Từ ngày 19-6 đến 16 giờ ngày 23-6:

Học sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn tại trường THCS đang theo học. Từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút ngày 24-6: Các trường THCS tập trung hồ sơ phúc khảo và nộp về Trường THPT Marie Curie.

Ngày 30-6: Dự kiến công bố kết quả phúc khảo. Từ ngày 1 đến 2-7: Xét tuyển bổ sung vào các lớp chuyên và tiếng Anh tích hợp sau phúc khảo. Từ ngày 2-7 đến 17 giờ ngày 3-7: Học sinh trúng tuyển bổ sung hoàn tất hồ sơ nhập học.







