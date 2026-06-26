Thủ đô của Thái Lan chìm trong nắng nóng chạm ngưỡng 51,9°C

Cơ quan Môi trường và Cục Khí tượng Thái Lan thông báo chỉ số nhiệt độ tại thủ đô Bangkok đã chạm ngưỡng "nguy hiểm", với nền nhiệt lên tới 51,9°C.

(Ảnh: The Nation)

Chính quyền thủ đô của Thái Lan đã cảnh báo người dân về mức nhiệt cảm nhận thực tế rất cao cùng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt. Giới chức Bangkok đồng thời khuyến cáo người dân giảm các hoạt động ngoài trời từ 11h đến 15h trong những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Chính phủ Thái Lan cũng đã xác định 8 nhóm dễ bị tổn thương cần được theo dõi khẩn cấp và mở các "phòng tránh nắng nóng Bangkok" tại nhiều địa điểm trên khắp thành phố.

Các cơ quan chức năng giải thích rằng chỉ số nhiệt thể hiện nhiệt độ mà cơ thể cảm nhận được, không phải nhiệt độ không khí đo được. Con số này được tính bằng cách kết hợp nhiệt độ không khí với độ ẩm tương đối. Độ ẩm cao làm giảm khả năng đổ mồ hôi của cơ thể, làm tăng cảm giác nóng và nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến mức nhiệt cao.

Bản tin thời tiết cập nhật vào ngày 25/6 cho thấy Bangkok đã bước vào vùng cảnh báo đỏ về nắng nóng.

(Ảnh: CNA)

Chính phủ Thái Lan đã phân loại chỉ số nhiệt độ cảm nhận thành 4 cấp độ với các khuyến nghị tương ứng gồm:

- Mức "Cảnh báo" với chỉ số nhiệt độ cảm nhận 27,0 - 32,9°C (khuyến nghị theo dõi tin tức cảnh báo nắng nóng);

- Mức "Cảnh báo" với chỉ số nhiệt độ cảm nhận 33,0 - 41,9°C (khuyến nghị giảm các hoạt động ngoài trời từ 11h đến 15h);

- Mức "Nguy hiểm" với chỉ số nhiệt độ cảm nhận 42,0 - 51,9°C (khuyến nghị theo dõi các triệu chứng của bản thân);

- Mức "Rất nguy hiểm" với chỉ số nhiệt độ cảm nhận >= 52°C (khuyến nghị tuyệt đối tránh tất cả các hoạt động ngoài trời).

Nền nhiệt cao có thể ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến sức khỏe. Các triệu chứng ban đầu bao gồm mệt mỏi, chóng mặt, phát ban, da đỏ và sưng tấy, và chuột rút, có thể tiến triển thành say nắng gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Tám nhóm dễ bị tổn thương cần được chăm sóc đặc biệt được xác định gồm trẻ nhỏ (0 - 5 tuổi), người cao tuổi (60 tuổi trở lên), phụ nữ mang thai, bệnh nhân hoặc người có bệnh nền, người béo phì, người sử dụng đồ uống có cồn, người làm việc ngoài trời trong thời gian dài (như lái xe ôm, người giao hàng và công nhân xây dựng), người tập thể dục ngoài trời và khách du lịch...