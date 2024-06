Thông tin mới vụ tài xế ô tô công nghệ bị đánh ở Bình Thạnh

Ngày 21-6, liên quan thông tin " Tài xế ô tô công nghệ ở quận Bình Thạnh bị đánh liên tục vào mặt" đăng trên Báo Người Lao Động, anh Lộc (nạn nhân) cho biết đã hoà giải với hai vị khách. Sau vụ việc anh cũng chưa trình báo công an.

Tài xế bị người đàn ông phía sau đánh liên tục

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip anh Lộc (tài xế ô tô công nghệ) bị hai người đánh tới tấp trên đường Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP HCM.

Clip cho thấy một người đàn ông nói và liên tục chửi thề: "Tao đi vệ sinh mà mày làm gì dữ vậy. Tao chỉ hỏi mày tao đặt lại mày có chạy hay là không, mày nói tiếng?"..., "Rút chìa khóa xe nó ra đi, lôi nó ra xử nó đi".

Sau đó này đấm mạnh vào mặt anh Lộc, một người khác đi cùng cũng đánh theo. Tài xế chịu trận và liên tục xin lỗi.

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra vào hơn 21 giờ tối 20-6. Lúc này, anh Lộc nhận cuốc xe đi từ đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) về quận Gò Vấp.

Khoảng 5 phút, anh đến điểm đón thì một phụ nữ lên xe và nói đợi thêm hai người khách nữa đang đi vệ sinh.

Nhưng do chờ lâu và thấy hai khách còn lại say, không an toàn anh Lộc đã huỷ chuyến. Sau đó thì xảy ra vụ việc như clip.

Theo ThS, luật sư Nguyễn Duy Anh (Giám đốc Công ty Luật TNHH A+), hành vi của hai người đàn ông được xác định là hành vi cố ý gây thương tích đối với tài xế. Tuy nhiên, cần giám định mức độ thương tích để xác định trách nhiệm hình sự hay phạt hành chính.

Điều 134 BLHS 2020 quy định mức độ hình sự sẽ bắt đầu tư 11% trở lên hoặc dưới 11% thì phải rơi vào các trường hợp đặc biệt như dùng hung khí nguy hiểm, đối với phụ nữ có thai, có tính chất côn đồ.

Với trường hợp xác định chưa đến truy cứu trách nhiệm hình sự thì hai người đàn ông vẫn sẽ bị phạt hành chính ở khoản 5 Điều 7 Nghị định 144/2021 với mức phạt tiền từ 5 đến 8 triệu đồng.

"Sự việc này đúng là đáng tiếc về cách ứng xử của hai bên. Nhưng sai chỗ nào thì sửa chỗ ấy. Ngoài vấn đề về sửa lỗi trong ứng xử thì hành vi của hai người khác hành hung nếu bị truy cứu trách nhiệm hình sự ở khoản 1 Điều 134 mà hai bên đã hòa giải và bị hại có đơn bãi nại của bị hại thì vụ án được đình chỉ theo Điều 155 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 " - ThS, luật sư Nguyễn Duy Anh nói.