Thông tin mới vụ nữ hiệu phó đỗ ô tô chình ình cạnh nơi học sinh tập trung chào cờ

Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã bổ sung quy định về việc sử dụng, dừng, đỗ phương tiện trong khuôn viên trường.

Liên quan đến sự việc nữ hiệu phó đỗ ô tô ngay cạnh nơi học sinh đang tập trung chào cờ, xảy ra sáng 7/9 tại Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (cơ sở 3, phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh).

Mới đây, báo Thanh Niên cho biết, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt đã thông tin về kết quả kiểm tra và các biện pháp chấn chỉnh sau sự việc nói trên.

Theo đó, nhà trường xác định phản ánh của dư luận về hình ảnh chiếc xe ô tô đỗ tại vị trí trên là có cơ sở, đồng thời đã kiểm tra, nhắc nhở và sẽ bổ sung quy định về việc sử dụng, dừng, đỗ phương tiện trong khuôn viên trường.

Cụ thể, ô tô của cán bộ, giáo viên không được di chuyển ra, vào khu vực cổng trường trong giờ cao điểm đón, trả học sinh. Trường hợp thực sự cần thiết phải có phương án bảo đảm an toàn.

Nhà trường đề nghị phụ huynh đưa, đón con đúng khu vực; không dừng, đỗ ô tô, xe máy chắn cổng, lối sang đường hoặc lối ra vào của học sinh; hạn chế quay đầu, di chuyển ô tô sát cổng trường vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh không gọi con tự băng qua dòng phương tiện để lên xe, chỉ đón khi học sinh đã đến vị trí an toàn.

Bà T. cũng đang phải làm kiểm điểm liên quan đến sự việc. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, báo VTC News thông tin chiếc ô tô nói trên là của bà T.T.T. (Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt, phụ trách cơ sở 3). Vào ngày xảy ra sự việc là ngày đầu tiên bà T. đến làm việc tại cơ sở này.

Theo giải trình của nữ hiệu phó, sáng 7/9, bà đến trường khá sớm và được nhân viên bảo vệ hướng dẫn vị trí đỗ xe. Sau đó, bà T. đã đưa ô tô vào sân trường, đỗ gần khu vực nhà bảo vệ theo hướng dẫn.

Sau khi tiếp nhận phản ánh, nữ hiệu phó đã đưa xe ra khỏi trường. Bà nhận trách nhiệm và xin rút kinh nghiệm sâu sắc, cam kết không để xảy ra sự việc tương tự. Bà T. cũng đang phải làm kiểm điểm liên quan đến sự việc này.

Như đã đưa tin, ngày 7/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại hình ảnh chiếc ô tô màu trắng đỗ chình ình ngay cạnh nơi các học sinh đang tập trung chào cờ. UBND phường Việt Hưng sau đó đã yêu cầu Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt xác minh, làm rõ sự việc, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.